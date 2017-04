Kramný vraždil, potvrdil soud. Podle rozhodnutí je jeho vina prokázaná bez jakýchkoliv pochybností

před 39 minutami

Vina Petra Kramného je podle Nejvyššího soudu prokázaná bez jakýchkoliv rozumných pochybností, a to i přes to, že proti němu existují jen nepřímé důkazy. S vysokou mírou pravděpodobnosti lze vyloučit možnost, že by smrt Kramného manželky a dcery v Egyptě způsobil někdo jiný. Zemřely obě najednou na základě vnější příčiny, nikdo jiný než Kramný s nimi nebyl v kontaktu. Usnesení, jímž NS odmítl Kramného dovolání, je od čtvrtka dostupné v databázi soudu. Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v egyptském hotelu zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Odpykává si trest 28 let vězení.

