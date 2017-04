Soud zamítl dovolání Kramného odsouzeného za vraždu manželky a dcery. Nejspíš podá ústavní stížnost

AKTUALIZOVÁNO před 46 minutami

Soud zamítl odvolání Petra Kramného, který si odpykává osmadvacetiletý trest. Kramného advokátka Jana Rejžková už dříve řekla, že v případě zamítnutí dovolání Nejvyšším soudem podá ústavní stížnost. Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v Egyptě zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Rozsudek už je pravomocný.

Ostrava - Nejvyšší soud zamítl dovolání Petra Kramného, který byl za vraždu manželky a dcery o dovolené v Egyptě potrestán 28 lety vězení. Informaci o zamítavém stanovisku senátu Nejvyššího soudu v Brně potvrdil žalobce Krajského státního zastupitelství v Ostravě Vít Legerský. Kramného advokátka Jana Rejžková už dříve řekla, že v případě zamítnutí dovolání Nejvyšším soudem podá ústavní stížnost.

Nejvyšší soud rozhodl už před časem. Výsledek jednání nezveřejnil. Sdílný zatím není ani Krajský soud v Ostravě, který musí počkat, až bude rozhodnutí doručeno všem účastníkům řízení. V úterý bylo rozhodnutí čítající čtyři desítky stran doručeno státnímu zástupci Vítu Legerskému, který případ dozoroval v prvoinstančním soudním jednání.

"Rozhodnutí nejvyššího soudu, kterým bylo odmítnuto dovolání Petra Kramného, mě nijak nepřekvapilo," uvedl Legerský. Více se k výsledku nechtěl vyjadřovat s ohledem, že se s vyjádřením Nejvyššího soudu teprve seznamuje.

V úterý už měla rozhodnutí i advokátka Kramného Jana Rejžková, odmítla ho ale komentovat. Už dříve řekla, že v případě zamítnutí dovolání podá ústavní stížnost. "Brala jsem dovolání jako formální krok, abych mohla podat ústavní stížnost," řekla. Její text už připravuje a na podání má nyní dva měsíce.

Projednávání Kramného dovolání nebylo bez komplikací. Nejprve na svou možnou podjatost upozornil soudce Vladimír Veselý. Loni se totiž při obědě setkal se znalcem, který se podílel na revizní analýze v Kramného kauze. Mimoděk si tehdy vyslechl jeho náhled na případ. Poté obhajoba s úspěchem navrhla ještě vyloučení soudců Iva Kouřila, Jana Engelmanna a Michala Mikláše.

Kramný byl odsouzen za to, že v roce 2013 na dovolené v Egyptě zavraždil elektrickým proudem svou manželku a dceru. Rozsudek už je pravomocný, Vrchní soud v Olomouci ho potvrdil. Kramný vinu od počátku popírá. Opírá se především o to, že podle egyptských úřadů šestatřicetiletá žena a osmiletá dívka zemřely na následky dehydratace nebo otravy. Po převozu těl čeští znalci došli k závěru, že oběti zemřely po zásahu elektrickým proudem. Potvrdil to i revizní znalecký posudek.

Expertizy jsou opakovaně terčem kritiky obhajoby. Za Kramného práva se zasazuje také spolek Šalamoun. Brněnská policie už odložila trestní oznámení, které spolek na neznámého pachatele podal loni v dubnu. Poukazoval na údajnou manipulaci se vzorky tkání zemřelé manželky Petra Kramného. Na snímcích těchto vzorků byla postavena část obžaloby. Spolek proti odložení podal stížnost.

