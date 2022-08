Blažek: Jsou situace, kdy je kompromis nepřijatelný a ustupovat zlu není správné

Statek rodiny Mašínů v Lošanech se od pátku stává Památníkem tří odbojů. Pro československé dějiny jde o symbolické místo. Osudy rodiny Josefa a Zdeňky Mašínových, jejich synů Ctirada a Josefa, ale i stovek dalších lidí vypovídají o boji Čechů a Slováků proti bolševické, nacistické i komunistické totalitě. "Inspirují nás k tomu, že zlu nelze ustupovat," říká v rozhovoru historik Petr Blažek.

Jaký mají vlastně Češi vztah ke Ctiradu a Josefu Mašínovým, respektive k jejich nesmiřitelnému boji proti komunismu? A ptám se i proto, že rekonstrukce lošanského rodného statku rodiny Mašínů, kde bude v pátek otevřen Památník tří odbojů, je komplet placena z veřejné sbírky. Co se tedy mění v názorech na bratry Mašíny a vlastně celou jejich rodinu? A o čem svědčí i tahle finanční podpora lidí?

Na začátku jen upřesním zaměření památníku. Už z jeho názvu vyplývá, že se nevěnuje jen třetímu protikomunistickému odboji, který má v lošanském statku nezastupitelné místo, ale i těm dvěma předcházejícím. Rodina Mašínových všechny tyto tři odboje propojuje.

Velký prostor má tak v památníku Josef Mašín, otec bratrů Mašínů: bojoval v československých legiích v Rusku a významnou roli sehrál i v protinacistickém odboji jako člen legendární zpravodajské skupiny, pro kterou se později vžil název Tři králové.

Památník tří odbojů zkrátka ukazuje, že i když byly tyto tři odboje různě úspěšné, působily v různých dobách a režimech, které se hlásily k různým ideologiím, tak je minimálně spojují stejní lidé. Jejich ochota bojovat a položit životy za samostatný stát pro ně byla klíčovým životním postojem. A nejde jen o rodinu Mašínů.

Ptáte se na změnu názorů české veřejnosti na bratry Mašíny. Fakt je, že pohledy Čechů na třetí protikomunistický odboj se vůči tomu druhému, protinacistickému, odlišují. Přičemž ten první - za vznik Československa - už nevzbuzuje větší kontroverze. Ty naopak vyplývají z toho, že na komunistickém režimu se podílelo mnoho lidí anebo alespoň jejich příbuzní. Odtud bohužel plyne i jejich tolerance ke komunistickým zločinům. Radikální protikomunistický odboj vnímají proto více konfliktně.

Počet lidí, kteří hodnotí odyseu bratří Mašínů a jejich přátel do Západního Berlína pozitivně, přesto stoupá. Je to dáno příchodem nových generací, ale i udělením skupině bratří Mašínů statusu účastníků třetího odboje (s výjimkou žijícího Josefa Mašína, který o to nepožádal, pozn. red.) anebo oceněním od někdejšího předsedy vlády Mirka Topolánka či ministra obrany Alexandra Vondry (skupina bratří Mašínů si kvůli odporu vůči komunistickému režimu chtěla opatřit zbraně. Přepadla proto stanici Sboru národní bezpečnosti v Čelákovicích u Prahy a při akci zabila již zpacifikovaného příslušníka. Boj bratří Mašínů proti totalitní moci vyvrcholil v říjnu 1953, když po ozbrojeném střetu uprchli z Československa, pozn. red.).

O názorovém posunu svědčí koneckonců i to, že Památník tří odbojů se podařilo vybudovat s přispěním drobných dárců či firem. Vděčni jsme i Středočeskému kraji za to, že poskytl prostředky na provozování památníku. Příslib společných akcí máme navíc od vedení Ústavu pro studium totalitních režimů či Muzea paměti XX. století.

Jací lidé a jakými částkami přispívají?

Často jde o drobné částky, protože si dárci nemohli víc dovolit. Pod jednotlivými finančními dary jsou vzkazy, které se týkají Josefa Mašína či skupiny Tří králů. Lide dávali často částku 1896 korun, což je rok narození Josefa Mašína. Snaží se tak uchovat památku na generála a jeho rodinu, která v minulém století přinesla velké oběti v boji za vlast, svobodu a demokracii. Přibližně čtvrtinu peněz poslala paní Zdeňka Mašínová, která vznik památníku iniciovala.

V Evropě opět zuří válka v lecčems podobná té druhé světové. Je nesmiřitelný boj s totalitou, tak jak se o něj snažila rodina Mašínů, Josef Balabán s Václavem Morávkem z již zmíněné skupiny Tři králové, ale i stovky a tisíce dalších Čechů, i dnes aktuální?

Vždy to bylo aktuální. Historické události, které připomínáme v Památníku tří odbojů, ale skutečně dávají válku na Ukrajině do velmi naléhavého kontextu. Už jen tím, že generál Josef Mašín se zúčastnil bojů v ruských legiích. Bojoval na Ukrajině například v bitvě u Bachmače či Zborova. V památníku připomínáme i mnohé spolupracovníky skupiny Tří králů, kteří skončili většinou na popravišti anebo padli v přestřelkách.

I z toho je snad patrné, že hrdinů, kteří působili v prvním, druhém anebo třetím odboji, je mnoho. Připomínáme ovšem i další vlastence, bez nichž by se ani legendární Tři králové či bratři Mašínové neobešli. Jejich odboj by pak vypadal zcela jinak. Nejde tedy jen o rodinu Mašínových. Ta je ale na druhé straně názorným příkladem, který ukazuje, jak vypadal ozbrojený boj proti nacistickému i komunistickému režimu v Československu.

Stoji za připomenutí, že s mnohými protinacistickými odbojáři se Josef Mašín znal ještě z legií. Z bojů, kde se poznalo, kdo jaký je. Na koho se lze i v extrémních okamžicích ohrožení života spolehnout. Proto například připomínáme rozvědčíka Jaroslava Fraňka známého z povídek Oty Pavla či z filmů Smrt krásných srnců anebo Zlatí úhoři, natočených podle Pavlových děl.

Kromě "králů" Václava Morávka či Josefa Balabána připomínáme mezi jinými i jejich statečného radiotelegrafistu Františka Peltána. Z životopisů těchto lidí je patrné, že se jednalo o osobnosti, které už dvacet let před tím bojovali za samostatnost republiky.

A když to mám shrnout, tak jde o příběhy lidí, které nám připomínají, že jsou dějinné křižovatky, kdy je kompromis nepřijatelný a kdy ustupovat zlu není správné. Když se třeba podíváme na životopis Josefa Mašína za první republiky, tak v něm nenajdeme jedinou stížnost na jeho chování vůči nadřízeným či podřízeným. Vždy je oceňována jeho svědomitost a plnění rozkazů. Avšak v době mnichovské krize a pak i v březnu 1939 byl ochoten jít i proti názoru svých nadřízených, protože to považoval za správné. Jeho postoje pak vyústily v nekompromisní boj proti německé okupaci.

Lošanský Památník tří odbojů je tedy ojedinělý i šíří pohledu na konkrétní československé vlastence?

Už jsem zmínil význam jeho místa. Mašínové hospodařili na tomto statku od konce sedmnáctého století. Je to ale zároveň místo, z něhož je patrné, jak brutálně probíhala násilná kolektivizace. Komunistický režim statek rodiny Mašínům ukradl a zdevastoval. Přitom hned vedle je jiný statek, který patřil Václavu Švédovi, popravenému spolubojovníkovi bratrů Mašínů. A připomínám to i proto, že značná část tehdejší politické reprezentace vzešla právě ze selských vrstev.

K oné šíři pohledu lze přičíst i desítky velmi cenných artefaktů spojených přímo s generálem Josefem Mašínem, jeho manželkou Zdeňkou, jejich syny či dalšími vlastenci. Vystaveny jsou například kresby velmi nadané Zdeňky Mašínové včetně portrétu jejího manžela. Zmíním už jen sérii nášivek z uniforem, které patřily bratrům Mašínům v letech jejich služby v americké armádě. Anebo také vlajku USA, která na pohřbu Ctirada Mašína i s vojenskými poctami pokrývala jeho rakev.

Čím si vysvětlujete někdy až extrémní nenávist k činnosti protikomunistické skupiny bratrů Mašínů?

Už jsem se o tom zmínil. Podobné radikální odsudky na adresu třetího protikomunistického odboje zaznívají často od lidí, kteří sami více či méně - anebo jejich příbuzní - podporovali komunistický režim. Možná také statečnost a odhodlanost bratrů Mašínů provokuje a dráždí ty, kteří toho nejsou sami schopni.

Jindy jde o velkou neznalost. I na sociálních sítích se setkávám s názory lidí, kteří jsou přesvědčeni, že Mašínové znásilnili prodavačku anebo podřezali pošťáka. Chápu, že ne každý může mít objektivní historické znalosti, přesto ale bývám překvapen primitivními názory či představami lidí. Těch, kteří o bratrech Mašínech opravdu něco vědí a kritizují je, je velmi málo.

Válka na Ukrajině přiměla Čechy k zájmu o hrdinství předků Foto: Ludvík Hradilek Památník tří odbojů vytvořil spolek, který vznikl v roce 2018 po dohodě se Zdenou Mašínovou, která získala po dlouhé právní bitvě rodný statek svého otce Josefa Mašína.

Statek byl proměněn v Památník tří odbojů díky veřejné sbírce, do které prozatím přispělo kolem tisíce dárců bezmála devíti miliony korun.

"Avšak ani po slavnostním otevření nejsou všechny práce u konce," říká Petr Blažek, místopředseda Spolku Mašínův statek - Památník tří odbojů. A dodává: "Historické události ožívají i kvůli ruské agresi na Ukrajině ve zcela jiném kontextu. A možná i proto nám mnoho lidí finančně přispělo. A jiní nepochybně i proto, že chtěli, aby vznikl důstojný památník v místě rodného domu Josefa Mašína, protože si váží jeho postojů a zejména protinacistického odboje."

Všechny nicméně zveme do Lošan, aby si o rodině Mašínů i odboji českých vlastenců doplnili znalosti. Pokud tedy mají zájem. Nic tam nezastíráme. Vystavujeme snímky ze všech akcí bratrů Mašínů. Vše je popsáno velmi podrobně a konkrétně na multimediálních obrazovkách. Promítána je i osobní vzpomínka Zdeňky Mašínové od režiséra Martina Vadase.

Původně jste při otevření lošanského Památníku tří odbojů počítali i s příjezdem Josefa Mašína. Přijede?

Mají přijet jeho dvě dcery Barbara a Sandra. Pozvání dostal. Jsme s ním v kontaktu. Již dříve nám ale dal k dispozici svůj archiv, čímž nám velmi pomohl. Zda v pátek (26. srpna 2022) přijede, nevím.

Co vám dala - a čím možná i překvapila - práce na lošanské expozici?

Znovu mě přesvědčila o tom, kolik statečných lidí tady žilo a obětovalo své životy za svobodu a demokracii. A k těm odhodlaným patří i Zdeka Mašínová, která nám věnovala statek svého otce pro vzdělávací účely. I to je velmi silný příběh.

