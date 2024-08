Zkorumpovaný detektiv se dočkal. Zradil před akcí kolegy, ale stát ho stejně vyplatil

Bývalý příslušník Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu se s konečnou platností dočkal odškodnění za pobyt ve vazbě. V cele skončil po obvinění, že vyzradil policejní razii. Zásah mířil na vrcholné politiky a policisty Olomouckého kraje. Muž byl za vynášení ze spisů odsouzen, ukázalo se však, že ve vazbě byl nezákonně. A soud mu pravomocně přiznal odškodnění.

Detektiv Luděk Vokál strávil na podzim 2015 osmadvacet dní ve vazbě. Několik týdnů předtím, 13. října, Útvar pro odhalování organizovaného zločinu spustil zatýkání v operaci s krycím názvem Vidkun. Zadržel skupinu policistů a politiků na Olomoucku, včetně tehdejšího hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD), kteří si za úplatky poskytovali protislužby.

Informace o chystané razii však nezůstaly uvnitř sboru. Vynesl je právě příslušník elitního útvaru Vokál, který na akci upozornil známého, podnikatele bosenského původu Albina Arifoviče. Oba muži se znali od 90. let. Vokál kamarádovi popsal, proč a po kom policie půjde. A upokojil ho, že on mezi zájmovými osobami není.

Kvůli indiskreci dostal Vokál podmínku, rozsudek ho potrestal i za korupci. Arifovič mu za vstřícnost zapůjčil vůz za 500 tisíc korun. Ještě v průběhu Vokálova vyšetřování se však ukázalo, že vazba v jeho případě byla nezákonná. A po devíti letech se definitivně uzavřel spor o to, zda za to bývalému policistovi náleží odškodné.

Zhoršení zdravotního stavu kvůli vazbě

"Soud prvního stupně správně přihlédl k dopadům nezákonné vazby do rodinného života žalobce, výraznému zhoršení jeho zdravotního stavu a k tomu, že podmínky vazby byly s ohledem na jeho povolání specifické z důvodu hrozícího konfliktu se spoluvězni," stojí v pravomocném rozsudku, jenž bez povšimnutí veřejnosti padl na sklonku jara.

Verdikt vynesl senát Městského soudu v Praze vedený soudcem Alešem Šťastným, který dal razítko na rozhodnutí nižší instance. Vokál tak za 28 dní strávených ve vazbě inkasoval od ministerstva spravedlnosti, jež za chyby trestních a soudních orgánů odpovídá, kompenzaci 63 tisíc korun.

Justicí obecně přijímaná taxa za den vazebního stíhání se pohybuje od 500 do 1500 korun. Tento výpočet však pochází už z roku 2012, ve Vokálově případě tak soudy zvýšily cifru na 2250 korun za den. Detektiv ale chtěl za následky způsobené pobytem v cele víc. Mnohem víc. Řekl si o 963 tisíc korun.

Taková částka by podle soudce přicházela v úvahu, kdyby se o ni ucházel skutečně nevinný člověk, který by tak ve vazbě trpěl o to větší nespravedlností. To však pro Vokála neplatí. "Na žalobce nelze pohlížet stejně jako na osobu, která se žádného trestného činu nedopustila," vysvětlil soudce Šťastný.

Komunikace před razií

Co Vokál o získaném odškodnění soudí, není jasné. Redakci se s ním spojit nepodařilo. V současnosti mu stále běží podmínka za provinění. Městský soud v Praze ho předloni v dubnu pravomocně potrestal za porušení služební povinnosti, zneužití pravomoci úřední osoby a přijetí úplatku.

Vokál odešel ze soudní síně s třemi lety podmíněně na zkušební dobu čtyř let, pokutou sto tisíc korun a zákazem pět let působit v bezpečnostních sborech. "Zajištěná komunikace se nepochybně týkala akce s krycím názvem Vidkun a tato komunikace proběhla dříve, než započala realizace akce," zní podstata Vokálova provinění.

Vokál po propuštění od policie působí v privátním sektoru, podniká v oblasti poskytování ochrany proti odposlechům. Jeho firma se nazývá Dyn Lock, dříve se jmenovala Dyn Tedes. Na jaře 2022 ji vlastnil s manželkou Petra Mlejnka, který v té době řídil Úřad pro zahraniční styky a informace, jak se oficiálně nazývá rozvědka.

Kauza Vidkun stále běží

V kauze Vidkun loni na podzim padl nepravomocný rozsudek. Někdejší olomoucký policejní náměstek Karel Kyselý dostal trest za zneužití pravomoci úřední osoby, podnikatel Ivan Kyselý se na tomto zneužití podílel a někdejší hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD) se dopustil podplacení a rovněž podílu na zneužití pravomoci.

Kyselému soud vyměřil tři roky s podmíněným odkladem na čtyři roky a pokutu 346 tisíc korun, Kadlec obdržel tři roky podmíněně se zkušební lhůtou pěti let a pokutu 438 tisíc korun a Rozbořil si vyslechl dva roky s podmíněným odkladem na tři a půl roku a pokutu 182 tisíc korun.

"Kvůli přísnější kvalifikaci jsme se ocitli u obžalovaného Kyselého a Kadlece v sazbě tří až deset let. Máme za to, že takto uložené tresty by nebyly účelné, přistoupili jsme proto k trestům s podmíněným odkladem," uvedl soudce Martin Lýsek. Všichni se proti rozsudku odvolali, spis nyní leží u Vrchního soudu v Olomouci.

