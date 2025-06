Pavel "nadiktoval", co se Stačilo! ve vládě, Konečná ostře zareagovala

Pokud by hnutí Stačilo! bylo ve vládě, nemělo by vzhledem k postoji ke členství České republiky v Evropské unie a Severoatlantické alianci (NATO) mít slovo v zahraniční a bezpečnostní politice. V podcastu Ptám se já webu Seznam Zprávy to řekl prezident Petr Pavel.

Hnutí Stačilo! v čele s předsedkyní komunistů Kateřinou Konečnou chce prosadit referendum o vystoupení z těchto dvou organizací.

"Pokud některá strana říká, že bychom měli vystoupit z NATO, že Rusko není naším nepřítelem, že se pouze stará o svoji bezpečnost, že nás neohrožuje, je to zcela evidentní ignorování reality. A takové ignorování reality by nás mohlo velice rychle přivést do velkého rizika," řekl Pavel na webu Seznam Zprávy.

Konečná v reakci napsala, že prezident jen dokazuje, že není nadstranický a je jen poslušným spojencem současných vládních stran. Dodala, že se těžko vyjadřuje ke slovům rozvědčíka, který byl sám připravován na boj proti alianci, odkázala tak na Pavlova studia v 80. letech na československé vojenské škole.

"O tom, kdo zasedne ve vládě, rozhodují voliči a ne pomýlená přání prezidenta a jeho hradních přátel po boku. Pokud vím, ministr se ve svém slibu zavazuje věrnosti ČR, nikoli k nekritickému obdivu a lásce k EU či NATO na věčné časy a nikdy jinak," uvedla šéfka KSČM.

Hnutí by podle něj nemělo mít při případné účasti ve vládě slovo, pokud jde o zahraniční a bezpečnostní politiku. Prezident ale uvedl, že nechce voličům předjímat, jak by měli přistoupit k volbám. "Ale pokud by mělo dojít k debatám o tom, jestli by zástupce Stačilo!, který prosazuje naše vystoupení z NATO, měl být součástí tvorby naší zahraniční a bezpečnostní politiky, pak bych to považoval za přímé ohrožení bezpečnosti této země," dodal Pavel.

Referendum o vystoupení z EU a NATO prosazuje také parlamentní opoziční hnutí SPD. Podle Pavla by bylo férové voličům říci, že se nedá přijmout zákon o referendu a hned začít jednat o tak důležitých věcech. Zákon by podle něj měl mít nějaký přirozený náběh.

"Bylo by to nezodpovědné"

"Říct, že chceme uspořádat referendum o NATO a EU vzápětí po tom, co přijmeme zákon, bez toho, že by na to společnost byla připravena, to je opravdu velké riziko. A myslím, že by to bylo i nezodpovědné," doplnil.

Na předvolební spolupráci pod názvem Stačilo! se dohodla Komunistická strana Čech a Moravy, Česká strana národně sociální (ČSNS) a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých (SD-SN) počátkem roku. Volby se uskuteční 3. a 4. října. Aktuální průzkumy veřejného mínění připisují hnutí Stačilo! zhruba čtyři až šest procent, pohybuje se tedy kolem hranice pěti procent potřebných pro vstup do sněmovny.

Pavel očekává, že po volbách bude s tím, kdo bude pověřen sestavením vlády, vést diskusi. Měl by to být někdo, kdo bude mít šanci získat podporu sněmovny a bude mít koaliční potenciál. Prezident by také uvítal, kdyby měl následně možnost si promluvit s kandidáty na ministry, aby vyslechl jejich pohled na věc a seznámil se s nimi.