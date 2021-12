Mohu jít na třetí dávku hned po prodělání covidu? Primářka odpovídá na klíčové otázky

Od 27. prosince si v Česku mohou pro posilující dávku očkování proti covidu-19 přijít lidé starší 30 let po pěti měsících. Dosud tuto možnost měli pouze obyvatelé nad 45 let. Mohou ale zájemci o třetí dávku jít na očkování hned po prodělání covidu? A mají se před aplikací vakcíny řídit podle naměřené hladiny protilátek? Na klíčové otázky o posilující dávce odpovídá primářka Hana Roháčová.

Z dostupných vakcín, které schválily evropské i tuzemské instituce, Roháčová nedoporučuje jedině vakcínu Janssen. "Tam se ví, že imunita je krátkodobá a stejně jsou takoví lidé přeočkováni a jedna dávka jim určitě nestačí," uvádí Roháčová, primářka Kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka. Pro přeočkování jsou podle ní vhodné zejména mRNA vakcíny od společností Pfizer/BioNTech nebo Moderna.

Pacientů s kontraindikacemi, které by jim obecně bránily ve vakcinaci, je podle primářky velmi málo. "Je to například v případě anafylaktického šoku po předchozí dávce. Ale to je velmi výjimečná záležitost," komentuje Roháčová, která je také členkou Národního institutu pro zvládnutí pandemie. "Nebo je to přecitlivělost na nějakou složku ve vakcíně. Ale to většinou pacienti už ví a máme jich úplné minimum," dodává.

