Lidé ztráceli čich, zemřel milion nakažených. Svět už pandemii koronaviru asi zažil

Na konci 19. století zasáhla svět pandemie, která zabila milion lidí. Vědci se dlouho domnívali, že ji způsobil jeden z kmenů chřipky. V poslední době se ale objevily studie poukazující na to, že pandemii takzvané ruské chřipky tehdy pravděpodobně způsobil koronavirus. "Lidé měli podobné příznaky - třeba ztrátu čichu. A to je něco, co u chřipky nebývá," vysvětluje molekulární genetik Jan Pačes.

4:18 Život v pandemii - molekulární genetik Jan Pačes o pandemii ruské chřipky na konci 19. století | Video: Kristýna Pružinová, Blahoslav Baťa

Takzvaná ruská chřipka se po světě nejvíce rozšířila v letech 1889 až 1890. Na základě studie z loňského června v časopise Microbial Biotechnology ji z tehdejší 1,5 miliardy lidí na planetě podlehl přibližně jeden milion. Tím ji vědci řadí k největším pandemiím 19. století. Jedním z hlavních argumentů, proč tuto pandemii mohl způsobit koronavirus, je podle Pačese podobnost příznaků tehdejšího onemocnění. "Druhou věcí je, že pravděpodobný vstup jednoho z koronavirů do populace, který dnes máme jako běžnou rýmu, koreluje s touto dobou," uvádí molekulární genetik. Na základě dostupných informací se pandemie z konce 19. století brzy stala sezonní záležitostí. "Poté co tento koronavirus prošel fází opravdu velké smrtnosti, se časem stal mírným," vysvětluje Pačes. "Tenkrát ale šíření viru bylo výrazně pomalejší a nedá se porovnávat se situací, která je dnes v moderním světě," dodává. Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde molekulární genetik také uvádí, co by mohla pandemie z 19. století napovídat o vývoji té současné.