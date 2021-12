Na Slovensku už počítají s triáží pacientů. Etik o nejtěžším rozhodnutí lékařů

Pokud by měl lékař rozhodovat o ventilátoru mezi dvěma pacienty, jedním očkovaným a druhým neočkovaným, mohl by si říct, že očkovaný udělal všechno, co měl, zatímco neočkovaný je spoluviníkem celé situace a dal by přednost očkovanému. Na druhou stranu ale lékař neví, proč pacient není očkovaný. To je silný důvod, proč by podle vakcíny neměl rozhodovat, uvádí pro Aktuálně.cz etik David Černý.

6:44 Život v pandemii - etik David Černý o rozhodování lékařů při zahlcení nemocnic | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

V případě přetíženosti nemocnic a nutnosti takzvané triáže mají lékaři podle etika Černého několik možností, jak rozhodnout, koho zachránit a koho nechat zemřít. Jednou z nich například je, že dají přednost lidem, kteří jsou důležití pro zvládnutí pandemie - čili zdravotníkům. "Pak tu máme další možnosti, které jsou poněkud kontroverznější, a těmi je se rozhodovat podle věku," uvádí Černý z Ústavu státu a práva Akademie věd. Zahrnutí vakcinace proti covidu-19 jako jednoho z rozhodujících faktorů při triáži je podle Černého sporné. "Samozřejmě by se dalo říct, že kdyby byla celá populace proočkovaná, tak pandemie Českem projde, aniž by došlo k zahlcení nemocnic. A tyto situace jako alokace zdrojů by vůbec nevznikly," podotýká etik. "A to je velmi silný důvod," dodává. Na druhou stranu ale při hypotetickém zahrnutí vakcinace jako kritéria pro rozhodování by lékaři podle něj museli rozlišovat mezi tím, proč se daný pacient nenechal očkovat. "Lékař totiž neví, proč člověk není naočkovaný. Tak strašně se bál, že mu to zabránilo racionálně myslet? Pak je jeho míra provinění mnohem nižší," míní etik. "Anebo to byl člověk, který měl informace k dispozici, ale je to prostě egoista, který se drží nějakého svého názoru? To je těžké posoudit," dodává. Z tohoto důvodu by tak podle Černého z etického hlediska bylo vhodnější vakcinaci jako kritérium při rozhodování lékařů při triáži nevyužívat. V českých nemocnicích je s onemocněním covid-19 hospitalizováno téměř 6400 lidí, v těžkém stavu více než tisícovka. Některá zdravotnická zařízení již kvůli nedostatku personálu a vysokým počtům pacientů s covidem-19 omezují plánované zákroky. Praha již dopisem požádala ambulantní specialisty, aby v nemocnicích pomohli. S vysokými počty hospitalizovaných pacientů s covidem-19 se potýká i Slovensko, v tamních nemocnicích jich nyní leží necelých 3 500. V posledních týdnech již na některých místech lékaři nemohou napojit na plicní ventilaci každého, kdo to potřebuje, a musí vybírat pacienty s větší šancí na přežití, uvádí slovenský server Denník N. Před několika dny vydalo slovenské ministerstvo zdravotnictví bodovací systém pro lékaře, který jim má při krizových situacích při triáži pomoci. Nové doporučení mají využívat při nedostatku plicních ventilátorů či lůžek na jednotkách intenzivní péče. Pokud v takových případech pacientovi přidělí podle systému hodně bodů, nenapojí ho na plicní ventilaci, ale přesunou na oddělení paliativní péče nebo užijí méně invazivní léčbu. Bodovací systém má ve slovenských nemocnicích platit pouze po dobu nouzového stavu, uvedlo tamní ministerstvo. Podívejte se na video z pořadu Život v pandemii v úvodu článku, kde etik také uvádí další možnosti pro rozhodování lékařů při nutnosti triáže.