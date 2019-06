před 10 minutami

Mladá žena zemřela v sobotu po pádu ze skály v lomu Velká Amerika u Mořiny na Berounsku. Okolnosti neštěstí prověřují policisté. V neděli to sdělil středočeský policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. K zásahu vzlétl i vrtulník záchranné služby, žena kvůli zraněním neslučitelným se životem zemřela na místě. "Byla nařízena soudní pitva," uvedl Chalupa. Policisté mimo jiné budou prověřovat i to, zda se neštěstí stalo v místě přístupném veřejnosti. Přímo do lomu Velká Amerika je vstup zakázán, podél lomu vede značená turistická trasa.