Žena nabídla milenci 50 milionů za vraždu manžela. Oba si odsedí 16 let ve vězení

Krajský soud v Brně poslal na 16 let do vězení osmadvacetiletého Josefa Koprivu, který se v Brně pokusil zavraždit manžela své milenky. Strčil ho ze srázu. Zachránili ho ale kolemjdoucí a policie. Evě Grycové za navedení milence, kterému podle obžaloby slíbila za čin odměnu 50 milionů korun ze jmění manžela, soud uložil trest také 16 let za mřížemi. Za pokus vraždy hrozil oběma trest v rozmezí 15 až 20 let.

Dvojice skončí ve věznici se zvýšenou ostrahou. Žena má navíc peněžitý trest tři miliony korun. Pokud by je neuhradila, hrozí jí další dvouleté vězení. Oba musí také zaplatit náklady Všeobecné zdravotní pojišťovně. Grycovou soud uznal vinnou z toho, že celý plán k usmrcení manžela zosnovala s vidinou finančního prospěchu v desítkách milionů korun, muže z toho, že čin provedl také kvůli finančnímu prospěchu. Soudce Miloš Žďárský uvedl, že existovaly dvě verze, a to obžalovaného a obžalované. Muž tvrdil, že ho žena navedla, ona to naopak popírala. Soud se přiklonil verzi obžalovaného. "Kromě jediného přímého důkazu, kterým je jeho výpověď, můžeme pracovat se sérií nepřímých důkazů, kterých ale není málo," uvedl Žďárský. Zmínil například posudky z psychologie, ale také mobilní komunikaci mezi dvojicí nebo nelogické věci ve výpovědi obžalované. U ženy bylo polehčující okolností, že dosud nebyla trestaná, u muže spolupráce a napomáhání k objasnění případu. Přitěžující u něj ale bylo, že byl už pětkrát trestaný, u obou pak spáchání činu zákeřně a s motivem zisku. Rozsudku přihlížel i poškozený, kterého pak musela justiční stráž vyvést ze soudní síně kvůli projevům nesouhlasu s rozhodnutím. Manželky se zastával. Muž novinářům po jednání řekl, že si ani na chvíli nemyslel, že by ho manželka chtěla nechat zabít. Dál jí bude platit advokáta. "Není možné dát jí 16 let vězení, když tam není jediný důkaz kromě výpovědi Koprivy. On nepřispíval k vyjasnění, on jenom hájil sám sebe," řekl poškozený. Případ se stal předloni v listopadu. Úspěšného jednasedmdesátiletého podnikatele vylákal obžalovaný do lomu Hády pod záminkou konzultace ohledně prodeje pozemků. Podle obžaloby ho tam strčil ze srázu, ale muž se zachytil kousek pod okrajem lomu. Kopriva se ho snažil skopnout, ale vyrušili ho další lidé, a proto odešel. Oběť pak zachránili kolemjdoucí a přivolaná policie. Grycová vinu popírala s odůvodněním, že je pro policii jako manželka oběti a milenka pachatele snadný terč. Bránila se tím, že proti ní neexistují důkazy. Kopriva však uvedl, že na něj vyvíjela citový nátlak a také mu řekla, že se manžela pokusila zabít už třikrát. Prý se s ní chtěl rozvést a jí by z majetku ve výši kolem půl miliardy nic nezbylo. Žena v Brně se chtěla zbavit manžela, milenci za jeho vraždu nabídla padesát milionů číst článek