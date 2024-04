Zemřel bývalý prezidentský kandidát Bašta. Politik SPD podlehl dlouhé nemoci

Ve věku 75 let zemřel poslanec SPD Jaroslav Bašta, který v loňských prezidentských volbách kandidoval na prezidenta. Sdělila to mluvčí hnutí Barbora Šťastná. Podle informací médií z konce loňského května byl Bašta v nemocnici ve vážném stavu, zhruba od poloviny května se ze schůzí sněmovny omlouval ze zdravotních důvodů.

Poslancem SPD byl Bašta od roku 2021. V roce 1996 byl zvolen poslancem za ČSSD. Mnoho let působil jako český velvyslanec v Rusku a na Ukrajině. Byl také ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana.

Zatím posledním poslancem, který zemřel během svého mandátu, byl v březnu 2021 poslanec ODS Jiří Ventruba, jenž byl hospitalizován s těžkým průběhem covidu-19.

Baštu by měl ve sněmovně nahradit správní ředitel chvaletické elektrárny Marcel Dlask.

Mluvčí SPD: Odešel člověk pevných zásad

"Odešel člověk pevných zásad a jeden z posledních aktivních politiků předlistopadového disentu. Hodný, slušný a noblesní člověk, který toho pro SPD, Českou republiku i její občany mnoho udělal. Čest jeho památce," uvedla mluvčí SPD Šťastná.

Bašta v minulosti patřil k předním politikům sociální demokracie. Ze strany odešel v březnu 2019, ve stejném roce vstoupil do hnutí Bezpečnost, odpovědnost, solidarita (BOS), za které neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu a jehož se na podzim 2020 stal předsedou. V roce 2021 vstoupil do SPD.

V loňské volbě prezidenta republiky Bašta kandidoval s podpisy 20 poslanců klubu hnutí SPD. Mezi osmičkou kandidátů byl nejstarší. V prvním kole skončil na pátém místě, když získal 4,45 procenta hlasů, a do druhého kola volby tak nepostoupil.

Student archeologie a signatář Charty 77

Studoval středověkou archeologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, školu ale nemohl dokončit. Za aktivity ve studentském Hnutí revoluční mládeže v letech 1968 a 1969 byl odsouzen na dva a půl roku do vězení.

Po propuštění z vězení v roce 1972 se zapojil do disidentských aktivit, jako signatář Charty 77 byl perzekvován. Až do konce 80. let pracoval v podniku Stavby silnic a železnic jako dělník a v letech 1988 až 1989 jako technik.

V roce 1996 byl zvolen do Sněmovny, kde mimo jiné vedl komisi pro kontrolu Bezpečnostní informační služby (BIS) a byl členem bezpečnostního výboru.

Velvyslanec v Rusku i na Ukrajině

Poslaneckého mandátu se vzdal v září 2000 kvůli funkci velvyslance v Rusku. Po návratu z Moskvy v roce 2005 a před jmenováním ambasadorem v Kyjevě, kterým byl v letech 2007 až 2010, působil na ministerstvu zahraničí ve funkci prvního náměstka ministra pro aktuální politické otázky.

Bašta čelil podezření, že jako člen vlády zneužíval pravomoci v souvislosti se získáváním informací o privatizaci některých podniků. Stíhání zastavila Poslanecká sněmovna, když ho v červenci 2000 odmítla zbavit poslanecké imunity.

V roce 2009 během působení na Ukrajině byl jako velvyslanec dáván médii do souvislosti s údajně nelegální operací okolo vydávání českých víz na konzulátu ve Lvově. Bašta odmítl nařčení jako vykonstruované; v lednu 2010 z ambasády odešel, vysvětlil to zdravotními důvody.

Bašta byl ženatý. Měl nemanželského syna, který před několika lety zemřel.