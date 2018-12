Zeman navrhuje přímou volbu starostů podle preferencí, strany takovou možnost zvažují

Prezident Miloš Zeman ve vánočním poselství zopakoval, že je příznivcem přímé volby starostů a hejtmanů. Těmi by se podle něj měli stát kandidáti, kteří získali nejvíce preferenčních hlasů na soupisce vítězného uskupení. Strany, které ve sněmovně prosazují přímou volbu starostů, považují takové řešení za jednu z možných variant.

Ve sněmovně aktuálně leží návrh SPD na změnu ústavy, který by přímou volbu starostů a hejtmanů zavedl. Je však velmi obecný. Podrobný prováděcí zákon s konkrétními parametry prozatím neexistuje. Podle předsedy SPD Tomia Okamury nyní probíhá ve sněmovně napříč stranami diskuze o tom, jakou podobu by takový zákon měl mít.

Okamura nevylučuje, že by se v budoucnu starostové volili způsobem, jaký naznačil ve vánočním proslovu Zeman. "K diskuzi jsou různé modely, i ten, který navrhuje pan prezident. V různých zemích Evropy platí různé modely. Nám jde o to vzít z těch dosavadních to nejlepší," řekl Okamura.

Přímá volba starostů a hejtmanů má také podporu hnutí ANO a pirátů. Právě díky nim a hlasům SPD neprošel v prvním čtení návrh na zamítnutí zmiňované novely. Nyní čeká na druhé čtení. Přímou volbu podporuje dlouhodobě sám premiér Andrej Babiš. O její potřebě mluvil například po říjnových komunálních volbách.

Podobný postoj mají i piráti. Ani oni přitom neodmítají systém, o kterém mluvil prezident. "Jakoukoliv přímou volbu podporujeme. Před diskuzí o volebním systému je třeba vyjasnit pravomoci přímo voleného starosty tak, aby například nemohlo dojít k zablokování samosprávy obce," řekl místopředseda sněmovny a pirátů Vojtěch Pikal.

Úplně jasný postoj nemají komunisté. Koneckonců se při projednávání novely zdrželi hlasování. "Nejsem obhájcem přímé volby starostů. Sama o sobě má řadu úskalí a nemusí vždy znamenat posílení přímé demokracie," řekl místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Uznává sice, že prezidentem předestřená varianta je jednou z možností, sám by se však v případě prosazení přímé volby přimlouval za jinou. "Upřednostnil bych variantu vítězné politické strany s předem určeným kandidátem na starostu," dodal Grospič.

K tomu, aby přímá volba starostů mohla projít, musí návrh ve sněmovně podpořit nadpoloviční většina poslanců. Pokud by se k ní komunisté nakonec přiklonili, potřebný počet hlasů by její zastánci měli. S ústavní změnou však musí souhlasit také Senát, ve kterém tyto strany dostatek zákonodárců nemají.

Podívejte se na celý záznam vánočního poselství prezidenta Zemana: