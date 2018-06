Zemanův Zbytek radí lidem, jak uchránit zemi. Do boje chce povolat myslivce, pomáhá mu Vitásková

Muž blízký prezidentovi Zdeněk Zbytek pořádá besedy, kde debatuje o reformě armády a varuje před nebezpečím migrace. Nově mu sekunduje i bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková, o které se spekulovalo jako o možné hradní kancléřce. Napojení spolku na předlistopadové vojáky Hradu nevadí.

Praha - Bývalý velitel tankového pluku v Českých Budějovicích se vrátil na místo činu. V osmdesátých letech tam Zdeněk Zbytek cvičil proti vojákům NATO, teď se vlivný podnikatel s vazbami na Hrad snaží stavět mosty mezi předlistopadovými příslušníky ozbrojených sil a těmi současnými. Nově mu v tom sekundovala i bývalá šéfka Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková.

V sálu Domu kultury Slávie v Českých Budějovicích se sešlo přes sto lidí. Řada z nich už v důchodovém věku. Někteří i vzpomínali na dobu, kdy za komunistů sloužili v místních kasárnách a velel jim i přímo Zbytek. Řadě z nich dorazila pozvánka na akci Jsi bezpečná, Česká republiko? e-mailem. "Pozvánku šiřte mezi všemi, kdo má o problematiku zájem," vyzýval text.

Beseda proběhla pod záštitou spolku Veteráni ozbrojených sil a bezpečnostních sborů. I když je na plakátu Zbytek představen jako předseda, rejstřík firem prozrazuje, že mužem číslo jedna je Ladislav Petráš. Ten publikuje své texty na proruském serveru Rukojmi.cz a jeho spolek navázal spolupráci s Klubem českého pohraničí, který sdružuje předlistopadové pohraničníky a o němž se zmiňuje i zpráva o extremismu ministerstva vnitra.

"Do Evropy proudí statisíce, miliony lidí z Afriky pod názvem migranti. Co se běžně děje na ulicích měst v Německu, Anglii, to vědí jen ti, kteří tam žijí. Stalo se to celoevropským problémem číslo jedna," začal v úvodu Zbytek a představil své spoluřečníky. Mezi nimi nebyla jen Vitásková, ale také bývalý ministr Jaroslav Bašta. Ten působil ve vládě Miloše Zemana. Dále analytik Jan Schneider, Ladislav Petráš a arabista Ladislav Kracík.

"Kdybych měl moc politickou, tak totálně změním armádu," řekl Zbytek a představil svou vizi. Navrhl například, aby se automobil Kodiak od Škodovky přestavěl na vojenské terénní vozy. Také by chtěl zvýšit počet mužů se zbraněmi a v případě krize povolat do boje myslivce.

Vitásková zase mluvila a svých knihách a stíhání v kauze neoprávněně udělených licencí solárním elektrárnám na Chomutovsku. Především kritizovala justici, která se ji prý snaží zničit. Některé zákony podle ní pomáhají pouze mocným.

V lednu soud bývalou předsedkyni Energetického regulačního úřadu zprostil obžaloby. Také se o Vitáskové spekulovalo jako o možné hradní kancléřce, která by nahradila Vratislava Mynáře.

Oficiální předseda spolku Petráš doplnil Zbytka v otázce, jak by měla vypadat naše armáda i našeho členství v EU i NATO. "Nemáme potravinovou soběstačnost ani vlastní vodu. Nesouhlasíš, nemusí ti dodat potraviny i vodu," řekl s tím, že Česko také ohrožují nadnárodní korporace.

Pokud by vznikla společná armáda Evropské unie, hrozí podle Petráše, že by se využívala k potlačování vzpour v jiných členských zemích. "Snahu vytvářet armádu EU přirovnávám k Rakousku-Uhersku. Když se v Praze bouřili, poslali tam Maďary. Chce Katalánsko samostatnost? Pošleme tam Čechy a Slováky," uvažoval Petráš.

Když přišel čas na otázky, zeptal se jeden z posluchačů, jak co nejlépe urazit muslima. Orientalista Kracík se chvíli zdráhal, pak ale dal nepřímý návod, že nejlepší to bude přes rodinu dané osoby.

Hradu nevadí, že lidé, kteří mají blízké vazby na prezidenta, pořádají takové akce. "Ideové kádrování je doménou mainstreamových médií," řekl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Vitásková na druhou stranu účast na dalších akcích nevylučuje. "Debatuji s občany ráda," tvrdí. Na otázku, zda jí nevadí přítomnost bývalých komunistických vojáků, už neodpověděla.

Zbytek zatím žádné pokračování akce naplánované nemá. Vyzval však zhruba 100 lidí v sále, aby šířili, co na přednášce slyšeli.