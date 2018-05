V Marrákeši jsme řešili, jak bojovat s migrací. Lži o přílivu běženců mé rozlítily, říká Metnar

před 25 minutami

Ministr vnitra v demisi Lubomír Metnar reprezentoval Česko v Marrákeši, kde podpořil memorandum proti ilegální migraci. Překvapily ho následné spekulace, že kvůli jeho podpisu začnou do Česka masově proudit migranti z Afriky. "Když se ty lži začaly objevovat, říkal jsem si, že jsem byl zjevně úplně na jiné konferenci, než o níž se zmiňovala média," říká v rozhovoru pro Aktuálně.cz Lubomír Metnar.

Aktuálně.cz: Nedávno jste reprezentoval Česko v Marrákeši, kde se mluvilo o migraci. O co v dokumentu, na jehož podobě jste debatovali, půjde? Co bude podpora této deklarace znamenat pro Česko?

Lubomír Metnar: Pro Česko tam nejsou nové závazky. Nic to pro nás nezmění. Vyjadřujeme tím memorandem aktivitu boji proti nelegální migraci, proti převaděčství a vyjadřujeme tím podporu k navracení zpátky do afrických zemí, z nichž odešli do Evropy.

Africké země akcentovaly závazek vyměňování informací a spolupráci na soudní a policejní úrovni. Další závazek pro africké země je, aby si lépe střežily své hranice a bojovaly proti sítím pašeráků.

Po konferenci se začaly objevovat dezinformace, že sem začnou masově proudit lidé z Afriky. Je to možné?

Bavili jsme se o tom, jak lépe bojovat proti nelegální migraci. Podstatou je, že s těmi zeměmi musíme jednat, protože z nich ty lidé utíkají. Ty dezinformace je možné vyvrátit. Z jednání je závazek a to podpora lepší ochrany hranic těch klíčových zemí. Podporujeme pohraniční stráže, aby zabránila nelegálnímu vycestování z Afriky do Evropy.

Čím si ty dezinformace vysvětlujete?

Samotného mě to překvapilo. Když se ty lži začaly objevovat, říkal jsem si, že jsem byl zjevně úplně na jiné konferenci, než o níž se zmiňovala média. Dost mě to rozlítilo, protože to, co jsme probírali, je dobrý záměr a my musíme s těmi zeměmi mluvit stejně jako zbytek Evropské unie. Řešili jsme i rychlejší návratnost těch nelegálních migrantů zpět do zemí původu, když už se sem dostanou. A ničeho z toho nelze dosáhnout bez úzké spolupráce s těmi zeměmi.

Africe budeme v oblasti nadále přispívat penězi tak, jak to děláme už několik let. Letos bychom měli přispět 55 miliony…

Ano. Tyto peníze půjdou do evropského fondu pro africké země a z něj jsou podporovány projekty, které podporují boj proti nelegální migraci a proti pašerákům v Africe.

Není těch 55 milionů málo?

Přispíváme i jinak. Pokud budeme dále pokračovat, nezůstáváme jen u té částky. Pomáháme i odborně. Vysíláme naše experty, kteří také stojí peníze, aby pomáhali ty problémy řešit. Náš peněžní příspěvek se může zvýšit, ale to bude závislé na tom, zda a jak se bude situace na africkém kontinentu vyvíjet. Musí se na to efektivně reagovat, pokud bude potřeba dát víc peněz, dáme víc peněz nebo pošleme více expertů. Nikdo nechce, aby se vrátila migrační vlna z let 2015 a 2016.

Přinese ta konference a ta dohoda z Marrákeše i nějakou podporu legální migraci?

V oblasti pracovní migrace nedojde k žádné změně. Vše zůstává při starém, v této oblasti záleží na všech členských státech, zda někoho chtějí a zda někoho potřebují přijmout kvůli práci.

Nepomohlo by, kdybychom přijali nějaké lidi? Hlavně kvůli tomu, že zde stále chybí pracovní síly?

Programy na legální migraci a vydávání pracovních víz tady jsou. A my reagujeme na požadavky soukromého sektoru. Snažíme se jim vyjít vstříc. Průběžně uspokojujeme ty požadavky na všechny pracovní pozice.

Soukromý sektor si ale stěžuje, že lidé stále nejsou nebo jich je málo, jsou málo kvalifikovaní a tak dále. Není na místě k tomu přistoupit jinak a brát více lidí, když je nedostatek některých pracovníků?

Snažíme se to stále upravovat ty požadavky a dostat sem ty zahraniční profese. Stát na tu poptávku reaguje dostatečně, i když se to nemusí líbit celé řadě lidí nebo firem. Ale my musíme dodržet všechna bezpečnostní opatření v této oblasti. Jestli se to někomu nelíbí z hlediska dostatečnosti, rychlosti a tak dále, tak je to možné, ale ministerstvo vnitra je odpovědné za vnitřní bezpečnost a musí dodržet nastavené standardy.

V únoru jste odvolal šéfa České pošty Martina Elkána. Ročně bral osm milionů korun, což kritizoval premiér v demisi Andrej Babiš. Jaký plat bude mít nový generální ředitel?

Nechávám si na to zpracovávat odborný posudek. Bude hotový brzy. Já nevím, kolik má generální ředitel brát, nevím, jaký má mít plat.

Kdy nastoupí nový ředitel Roman Knap?

Nyní si vyřizuje své vztahy s předchozím zaměstnavatelem a nastoupit by mohl v polovině června.

Předchozího ředitele jste odvolal kvůli tomu, že pošta pod jeho vedením neměla vizi a strategii. S jakou vizí přišel Roman Knap? Jak by se pod jeho vedením měla změnit?

Musí se rapidně zlepšit hospodářské výsledky a služby České pošty. A musí se hodně zlepšit platové podmínky zaměstnanců. Je to obecné, ale tohle přesně jsem požadoval a budu požadovat po novém řediteli. Protože hospodářské výsledky nejsou vůbec dobré.

Které služby se například mají zlepšit? Co můžeme očekávat?

Záměr je, aby se zlepšily poštovní a doručovací služby. Aby se zákazníkům nestávalo, že dopis nedojde, že fiktivně někdo předstírá, že někdo nebyl zastižen doma a tak dále.

Jak by měla Česká pošta zvrátit trend klesajících výdělků? Pošta zoufale nemá peníze, co s tím bude dělat?

V první řadě se pan ředitel musí podívat na obrovské náklady. Tam musí dojít k optimalizaci nákladů a musí dojít k podpoře činností, které přinášejí nejvyšší zisky a investovat do rentabilních služeb.

Mluvíte o optimalizaci. Když se to slovo použije, člověk si představí propouštění…

Řeknu to na rovinu. V České poště je obrovský řídící aparát. A ve vedení tam očekávám redukci, protože tam jsou obří náklady. Velké procento celkových nákladů je právě v osobních nákladech.

Kolik lidí by mělo z České pošty odejít po nástupu nového ředitele? Máte představu?

Nechci to říkat přes média a takto to komunikovat. Je to citlivé a zbytečné. Je potřeba nemít přebujelé vedení, ale efektivní.

Kolik by se na tom propouštění v managementu mělo ušetřit?

Ty výsledky jsem viděl před několika měsíci. Teď nevím a nechtějte odhad, byla by to ode mě velmi hrubá spekulace. Ale ve vedení, v managementu, se bude propouštět.

Jak by Česká pošta měla vygenerovat peníze na zásadní zvýšení platů zaměstnanců, které jsou podprůměrné a kvůli nimž má vážné potíže třeba s doručováním?

Jasně, tihle lidé jsou přetěžováni, je jich málo a zastupují za kolegy. Tady se musí začít šetřit na zbytných činnostech. Musí se redukovat náklady vedení a ty peníze přidat na platy řadových zaměstnanců.

Chápu to správně, že některé služby se budou rušit?

Prodávat plyšové medvídky a podobné dárkové předměty mi přijde naprosto zbytečné. Pokud mě někdo nepřesvědčí, že to přináší nadprůměrné výnosy… Pošta by se měla soustředit na jiné aspekty. Nesmí jako státní podnik nakupovat energie od překupníků, ale hledat optimálnější varianty.

Co podomní prodej různých smluv?

Ano. Tohle přesně pošťákům nejvíce vadí, podle toho, jak se s nimi bavím. Všechno to se musí přehodnotit. S doručovací službou to moc nesouvisí. A naprosto chápu lidi, kteří jsou naštvaní na fronty na poštách, než si někdo uzavře smlouvu na pojistku nebo na co všechno. Tyhle služby je nutné přehodnotit.

Budete jako váš předchůdce trvat na zachování stávajícího počtu poboček České pošty? I podle ČTÚ je jejich počet příliš velký, mohl by se snížit ze současných 3200 na 2100.

Nyní na to nemám jasný názor. Chci, aby pošta začala být stabilní a poskytovala kvalitní služby. Tohle je otázka budoucnosti. Ale někteří lidé si myslí, že když se zachovají pošty a matrika na malých městech a obcích, tak tam lidé zůstanou. Není to pravda, jsou obce, kde se nic nezrušilo a stejně je tam odliv lidí.