Zemanův poradce Nejedlý nerespektuje karanténu. Po návratu z Číny šel do restaurace

Prezidentův poradce Martin Nejedlý po návratu z Číny, kde je epicentrum koronaviru, nerespektuje karanténu doporučenou odborníky. Dle svědků, s nimiž Aktuálně.cz mluvilo, v neděli navštívil pražskou restauraci. Nejedlý se na cestu za čínskými komunisty, o níž vláda nevěděla, vydal společně s kancléřem Vratislavem Mynářem. A také Jaroslavem Tvrdíkem, který tvrdí, že izolaci dodržuje.

Hosté restaurace na pražské Letné, kteří vysokého muže poznali, se v neděli kolem třetí hodiny odpoledne divili. Mezi desítkami lidí seděl s rusky mluvící ženou, nechal se obsluhovat personálem a následně u kasy zaplatil minerálku a jídlo prezidentův poradce Martin Nejedlý. A to i přesto, že se v pátek vrátil z epicentra šíření koronaviru v Číně a experti doporučují, aby tací lidé dodrželi dobrovolnou karanténu. Redakci jeho odpolední program potvrdili přímo hosté podniku, kteří si z obav z odvety prezidentova muže nepřejí zveřejnit své jméno.

Aktuálně.cz oslovilo Nejedlého, aby vysvětlil, proč nedodržuje karanténu. Podle posledních zpráv je v Česku mimo něj v domácí karanténě na tři sta lidí. Jsou bez příznaků, ale cestovali do rizikových oblastí. "Nevím, nepamatuji se na to, že bych v takovém podniku byl," řekl po chvíli zapírání Nejedlý.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček to odmítl komentovat úplně. "Žádný komentář nebudu poskytovat," odepsal. Hrad tvrdí, že osobně do Číny trojice vyrazila, aby avizovala přílet humanitární pomoci. Tu dnes má přivézt letecký speciál. Z letadla, kolem kterého bude bezpečnostní perimetr, vystoupí jen jeden pilot, který bude dokumenty podepisovat v ochranném obleku. Ten se pak spálí.

Hygienici přitom zdůrazňují, že Nejedlého sice nemůže ke karanténě v současné době nikdo nutit, ale měl minimálně čtrnáct dnů zůstat doma. Jinak hrozí, že nakazí další lidi. "Ideální postup z našeho pohledu je, aby takový člověk 14 dní zůstal doma, protože riziko nákazy v pevninské Číně stále ještě trvá," řekla Aktuálně.cz ředitelka Hygienické stanice Hlavního města Prahy Zdeňka Jágrová.

"Inkubační doba 2 až 7 dní, v těch sedmi dnech onemocní 90 procent lidí, jen několik málo onemocní hned další den. U nás má to onemocnění lehký průběh. Ale ten nemusí být u každého, proto je předběžná opatrnost taková, že v případě návratu z Číny karanténa jednoznačně," dodala Jágrová.

Nejedlý: Nepamatuji si, že bych včera v takovém podniku byl Aktuálně.cz zveřejňuje celý rozhovor s poradcem prezidenta Martinem Nejedlým. Do jaké míry, případně zda vůbec, dodržujete po vašem návratu z Číny karanténní opatření?

Co si myslíte? Pardon?

Co si myslíte? Já se ptám vás.

Ale já se vás ptám, co si myslíte? Vím, že jste byl včera odpoledne v jednom podniku na Letné.

Že jsem byl v jednom podniku na Letné? To jste se musel mýlit. Bylo to včera kolem třetí hodiny odpoledne, byl jste v podniku, který se jmenuje Pho u Letné.

To asi asi mýlíte, hele. Takže můžete zaručit, že jste tam včera nebyl?

To nevím, ale to se asi určitě mýlíte. V tom případě se vás tedy zeptám, do jaké míry dodržujete karanténní opatření?

Určitě dodržuji. Tak, jak mi byla předepsána, tak dodržuji. Jak mi řekli lékaři, tak dodržuji. Takže jste se po návratu z Číny spojil s lékařem nebo s hygienikem a… …Samozřejmě, tak jak to všechno bylo řečeno, tak to všechno je. Tedy jste doma a nechodíte mezi lidi?

Přesně tak, jak to říkáte vy, určitě to bude všechno pravdivé, jak říkáte na Aktuálně. Čili to skutečně znamená, že jste včera kolem třetí hodiny odpoledne nebyl v podniku, který se jmenuje Pho u Letné?

Nevím, nepamatuji se na to, že bych v takovém podniku byl. Jste si jistý?

Díky, nashle.

Ovčáček: Nemusíte mít žádnou starost

Mluvčí Zemana se k tomu, zda Hrad zajistil, aby členové jeho delegace po návratu z Číny nemoc případně dále neroznášeli, nevyjadřuje od chvíle, kdy cesta vyšla najevo. Na dotaz Aktuálně.cz, jak se po svém příletu zachovají, například jestli zvažují pobyt v karanténě, už v pátek pouze odpověděl, že "vše je zajištěno a nemusíte mít žádnou starost".

"Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář, poradce prezidenta republiky Martin Nejedlý a prezident Smíšené česko-čínské komory vzájemné spolupráce Jaroslav Tvrdík po návratu z Číny absolvovali testy na koronavirus v Ústřední vojenské nemocnici. Testy jsou negativní," uvedl Ovčáček na Twitteru. Podle expertů to samo o sobě ovšem vůbec nic nemusí znamenat. Nemoc má totiž až čtrnáctidenní inkubační dobu, během které mohou být nakažení infekční, ale nemají žádné příznaky.

Související Kancléř Mynář se během epidemie setkal v Pekingu s čínským vicepremiérem

I epidemiologové přitom zdůrazňují, že Nejedlý a další navrátilci z Číny by dobrovolnou karanténu podstoupit měli.

"Za prvé, když jde o ochranu zdraví populace, měla by základní pravidla platit pro každého. Zejména pokud jde o nejvíc rizikovou zemi a hrozbu importu k nám. A za druhé, test udělaný příliš brzy po expozici může být falešně negativní," upozornil například Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví olomoucké univerzity.

Cestovatelští souputníci Nejedlého tvrdí, že v dobrovolné karanténě jsou. "Zcela s vámi souhlasím, musí platit pro každého a nikdo přece netvrdí opak. Proto jsem nyní v domácí karanténě. 12. 3. druhý test," odvětil na sociální síti Maďarovi Tvrdík. A Blesku, který přílet trojice z Číny nafotil, zase to, že se Mynář odebral do izolace, napsala jeho žena Alex. "Ano, manžel je v tuto chvíli v karanténě. Kde je, vám nemohu prozradit, nebyl by rád," odepsala Mynářová.

Bezpečnostní rada státu přitom v pondělí právě kvůli riziku dalšího šíření nařídila zásadní opatření. Vláda zakázala lety z Koreje a severní Itálie. Už na začátku února stopla lety z Číny. Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě bude tento týden bez přítomnosti diváků.

Nejasný program cesty

Proč na cestu do Číny Mynář, Nejedlý a Tvrdík vyrazili přes riziko nákazy, přitom není jasné. Hrad tvrdí, že tam předali listinu týkající se české humanitární pomoci pro Čínu. Zda to byl celý jejich program, ovšem není jisté.

Čínská agentura Nová Čína informovala, že se Mynář ve čtvrtek setkal v Pekingu s čínským vicepremiérem Chu Čchun-chuem. Mynáře označila za "speciálního vyslance" Miloše Zemana, jehož návštěva symbolizuje "hluboké přátelství české vlády a lidu s Čínou". Agentura také ocenila podporu České republiky v čase epidemie nového koronaviru. "Tímto darem chceme vyjádřit velkou solidaritu a podporu čínskému lidu v současných těžkých chvílích boje se zákeřnou nemocí," uvedl prý hradní kancléř.

Vláda o cestě ovšem předem nevěděla. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek novinářům řekl, že se o ní dozvěděl z médií.

Předseda zahraničního výboru Senátu Pavel Fischer jejich cestu tvrdě kritizuje. "Složení delegace, která navštívila Peking (muž bez prověrky, muž bez pracovní smlouvy a pracovního zařazeni, a muž jednající za Čínu i za ČR v rámci Česko čínské komory, tedy v hrubém konfliktu zájmů), je ilustrací selhání státních institucí. Není možné, aby uprostřed krize vyjela jednat do Pekingu podobná trojice. Tady nejde v první radě o to uklidňovat Peking, spíše by měli uklidňovat oni Prahu," řekl Aktuálně.cz Fischer.

Do Číny sužované koronavirem dnes ráno odletěl z letiště Praha-Kbely speciál s humanitární pomocí, na které se podílela také Kancelář prezidenta republiky. pic.twitter.com/2S1teGWww9 — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) March 1, 2020

Devět tun pomoci, kterou Mynář s Nejedlým vyrazili do Číny avizovat, by měla ve speciálu české armády Airbus 319 dorazit do Pekingu dnes. A to za přísných bezpečnostních opatření. Cestovat v letadle budou dvě posádky, aby se letoun mohl okamžitě vrátit zpět do Česka. Na rukavice, kombinézy či dezinfekční prostředky doručené do Číny krom Hradu, měst či firem prý přispěla i Tvrdíkova Smíšená česko-čínská komora vzájemné spolupráce.

Napjaté vztahy s Čínou

Vztahy mezi Čínou a Českem, kterých byl Miloš Zeman velkým propagátorem, se za poslední měsíce značně vyhrotily. Sám Zeman ohlásil, že nepojede na dubnový summit iniciativy 17+1 do Číny, který povede přímo komunistický prezident Si Ťin-pching, protože Čína nesplnila sliby o velkých investicích v Česku. Mynář to ale později korigoval, že se Zeman ještě může rozmyslet, pokud Číňané do té doby nějaké investice uskuteční.

Aktuálně.cz pak informovalo o tom, že do kanceláře prezidenta v lednu dorazil z čínské ambasády výhružný dopis, v němž komunistický stát vyhrožoval, že pokud tehdejší předseda Senátu Jaroslav Kubera navštíví Tchaj-wan, české firmy podnikající v Číně "budou platit". Místo aby se Hrad ohradil, podpořil ho vlastním přípisem, a tajně předal Kuberovi. Vysvětlení po Miloši Zemanovi nyní chce jeho nástupce Miloš Vystrčil.

Číňané v dokumentu mimo jiné vyhrožovali i firmě Home Credit nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Zeman v minulosti Kellnera do Číny bral na návštěvy. Zpět se v jednom případě vracel v Kellnerově letadle. Redakce v minulých měsících popsala, jak právě Home Credit platil tajnou kampaň, která se pokoušela vylepšit obraz komunistické Číny v Česku.