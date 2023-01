"Zemanův" muž do Číny. Generál Zůna se stal přidělencem obrany na ambasádě v Pekingu

Česká armáda se zapojí do nově vzniklého aliančního vesmírného centra. To bude mít za úkol expertní činnost v oblasti vojensko-vesmírných aktivit, sdělila Vlastimila Cyprisová z tiskového oddělení generálního štábu. Takzvané Centre of Excellence bude sídlit ve francouzském Toulouse. V Paříži se dnes konal slavnostní ceremoniál, během kterého Česko k NATO Space Centre of Excellence přistoupilo.

Podle Cyprisové je vznik centra jedním z kroků, které zapadají do aktivit spojených se zaváděním nové operační domény, za kterou NATO označilo vesmír v roce 2019. "Cílem je zajistit schopnost využívat vesmír a vesmírné technologie pro potřeby vedení vojenských operací i dalších aktivit a podpořit rozvoj plánovaných schopnosti České republiky v operační doméně vesmír," uvedl k přistoupení k centru plukovník Jan Susekár, zástupce ředitele sekce plánování schopností ministerstva obrany, pod kterou problematika vesmíru spadá.

Hlavním cílem vzniklého centra je expertní činnost vojensko-vesmírných aktivit a iniciování sdílení odborných znalostí v rámci propojení široké škály oblastí, jako je obrana, civilní průmysl a věda a výzkum mezi zeměmi a malými či středními podniky, uvedla Cyprisová. Bude například zabezpečovat koncepční vývoj, pomáhat při tvorbě vojenských doktrín a strategií nebo podporovat rozvoj vesmírných schopností, vzdělávání a výcvik.