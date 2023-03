V Lánech mizel alkohol, na Hradě peníze z veřejných toalet, tvrdí Zemanova kancelář

Běloruský soud v pondělí vynesl verdikt nad opoziční vůdkyní Svjatlanou Cichanouskou a uložil jí trest 15 let vězení. Někdejší opoziční kandidátka na prezidentku žije v litevském exilu a soudní proces se konal v její nepřítomnosti. Soudce podle běloruské tiskové agentury Belta uznal Cichanouskou vinnou mimo jiné ze spiknutí za účelem neústavního převzetí moci nebo ze založení a vedení extremistické skupiny.

Cichanouská už dříve proces označila za zinscenovaný a za pomstu běloruského autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka. Nyní uvedla, že bude ve své práci pokračovat.

Vinnými soudce uznal také další obžalované ve stejném procesu, upozornil běloruský opoziční server Naša Niva. Jeden z opozičních předáků a bývalý ministr kultury Pavel Latuška dostal trest 18 let vězení a zbylí tři obžalovaní po 12 letech za mřížemi. Všichni čtyři žijí v zahraničí a byli souzeni v nepřítomnosti. Pokud by se Cichanouská nacházela v Bělorusku, musela by si trest odpykat v trestanecké kolonii s obecným režimem, píše Naša Niva.