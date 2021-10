Zeman zrušil účast v televizi. Jen potřebuje klid, úsudek má v pořádku, tvrdí mluvčí

Miloš Zeman je již 14 dnů nemocný, současný stav ho ale nijak neomezuje ve výkonu ústavních povinností, řekl v Rádiu Z mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Zároveň dodal, že v nejbližší době se prezident na veřejnosti nejspíše neobjeví. Ještě v pondělí přitom Zemanův kancléř Vratislav Mynář tvrdil, že prezidenta "národ uvidí v pátek, jak jde k volbám".

"Poté, co byl hospitalizován, musí nabrat sil. Musíme si uvědomit, že mu je 77 let, to se prostě mohou některé neduhy objevit," řekl mluvčí a zároveň dodal, že v nejbližší době se prezident na veřejnosti nejspíše neobjeví. "Pana prezidenta nebudeme nikde ukazovat. Důležité je, aby nabral síly, aby mohl přispět k řešení situace po volbách," řekl Ovčáček Rádiu Z.

Prezident Zeman bude na doporučení svého ošetřujícího lékaře a současně ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala volit v pátek na zámku v Lánech. Upravovat se bude i další prezidentův program.

Na neděli měl původně naplánovaný televizní rozhovor, ten ale v pátek prezident zrušil. "Důvodem je zdraví hlavy státu," vysvětlil redakci Primy Ovčáček. "Teď je důležité, aby pan prezident měl dostatek sil pro další práci. Není potřeba ho vystavovat," popsal Ovčáček. Zatím není jasné, jestli se nezruší i avizovaná schůzka Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO), která se má konat v neděli večer.

"Rozhodně bych ale chtěl rozptýlit obavy o úmrtí pana prezidenta. Dokonce jsem četl, že pan prezident je v kómatu. Nic z toho není pravda," dodal mluvčí. Prezident podle něj hlavně potřebuje pouze klid. Snahy veřejnosti o získání informací o zdravotním stavu Miloše Zemana mluvčí přirovnal k reality show a honbě za senzací. Dodal, že prezidentovo okolí bude informovat pouze o věcech, které společnost potřebuje nezbytně vědět.

Zeman strávil v září podle zjištění Deníku N a Radiožurnálu osm dní v nemocnici kvůli onemocnění jater a tekutině, která se mu začala hromadit v břiše. Hrad přitom původně tvrdil, že byla hospitalizace plánovaná. Hromadění vody, takzvaný ascites, zřejmě způsobilo onemocnění jater, kterým prezident podle provedených vyšetření trpí. O nemoci jater mluvil také bývalý prezident Václav Klaus, který Zemana v nemocnici navštívil. Hrad konkrétní informace nepotvrdil ani nevyvrátil. Mluvčí Jiří Ovčáček na dotazy nereagoval.

"Není to (ascites) nemoc jako taková. Je to symptom nějakého jiného, často vážného onemocnění. Může to být příznak cirhózy jater, srdečního selhání, těžké podvýživy nebo rakoviny," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz primář gastroenterologie a hepatologie Jaroslav Macášek ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.



