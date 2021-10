Hromadění vody v břiše je často příznakem vážné nemoci, hlavně cirhózy, říká primář

Takzvaný ascites, tedy hromadění tekutiny v těle, lze řešit odsátím a pro lékaře jde o rutinní zákrok. Nejde přímo o nemoc, ale obvykle o příznak jiné, často závažné choroby, například cirhózy jater či rakoviny, říká primář gastroenterologie a hepatologie Jaroslav Macášek ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Prezident Miloš Zeman byl v září v nemocnici kvůli hromadění tekutiny v dutině břišní, uvedl ve středu večer Radiožurnál a Deník N s odvoláním na sedm důvěryhodných zdrojů, mimo jiné z prostředí Hradu a Ústřední vojenské nemocnice. Takzvaný ascites mu zřejmě způsobilo onemocnění jater, kterým prezident podle provedených vyšetření trpí. O nemoci jater mluvil také bývalý prezident Václav Klaus, který Zemana v nemocnici navštívil. Hrad konkrétní informace nepotvrdil ani nevyvrátil. Mluvčí Jiří Ovčáček na dotazy nereagoval.

Aktuálně.cz ještě před zveřejněním těchto článků mluvilo s primářem gastroenterologie a hepatologie Jaroslavem Macáškem o tomto zdravotním problému a jeho příčinách v obecné rovině, nikoli ve vztahu ke konkrétnímu pacientovi.

Co si představit pod onemocněním ascites? Jak závažná to je nemoc?

Ascites se projevuje tím, že se u pacienta zvětšuje objem břicha. Tím, jak se hromadí voda v břiše, se zároveň zvyšuje tělesná hmotnost. Není to ale nemoc jako taková. Je to symptom nějakého jiného, často vážného onemocnění.

Jakého například?

Může to být příznak cirhózy jater, srdečního selhání, těžké podvýživy nebo rakoviny - v případě, že se rakovina dostala do nitrobřišní dutiny, nebo v případě gynekologických nádorů.

Jak často bývá ascites projevem cirhózy jater?

V případě cirhózy se jedná o velmi častý příznak.

Jak se hromadění tekutiny v břiše projevuje? Co prožívá člověk, který tím trpí?

Většinou se mu zvětšuje objem břicha, takže to pozná tak, že se nevejde do kalhot, do kterých se předtím vešel, nedopne pásek, přibírá na váze. Břicho ho může i bolet, spíš ale pacient může cítit takový divný tlak v břiše nebo mít pocit špatného trávení.

Jak se dá ascites léčit? Vyžaduje to hospitalizaci v nemocnici?

Pokud množství vody přesáhne určité množství, je nutné ji vypustit. Je to celkem jednoduchý zákrok, ale pacienti kvůli tomu musí do nemocnice. V některých případech, kdy je vody méně a pacient ji třeba ani necítí a nemá oteklé břicho, to lze vyřešit i ambulantně.

Jak často je nutné vodu odsávat?

Někdy to stačí udělat jednorázově, někdy se pacienti musí vracet opakovaně. Vždycky záleží, jak se lékaři podaří zaléčit základní onemocnění. To znamená, když třeba dojde k srdečnímu selhání, lékař pacientovi dá léky, které onemocnění stabilizují, a tím pádem zmizí i ascites.

Chápu tedy správně, že v normálním fungování pacienta neomezuje přímo ascites, ale průvodní nemoc?

Přesně tak. Závažná choroba člověka limituje v běžné denní činnosti. Ale i v případě ascitu, kdy dojde k velkému nahromadění vody a v břiše je třeba i několik litrů tekutiny, tak i to může člověka omezit v jeho každodenním fungování. Voda mu totiž tlačí na bránici a plíce, proto je dušný, špatně se mu dýchá. Právě tehdy k nám přijdou pacienti. Mají v sobě tolik vody, že se jim špatně dýchá, my vodu vypustíme a uleví se jim.

Jak často se s hromaděním vody v těle v praxi setkáváte?

Velmi často, zvlášť u nás na klinice, která se specializuje na gastroenterologii a hepatologii. Pacientů s ascitem máme mnoho, je to pro nás rutinní zákrok.