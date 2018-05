Zeman vyrazil do kraje, kde dostal nejvíc hlasů. Nemohu rozdávat peníze jako Babiš, lituje

před 52 minutami

Prezident Miloš Zeman se na svou první cestu po znovuzvolení vydal do míst, kde se nemusí obávat většího množství kritiků nebo otevřených protestů. Ostravsko, Karvinsko či Bruntálsko jsou regiony, kde získal letos v lednu v prezidentských volbách nejvíce hlasů, navíc tady ani nevládne hejtman, který by proti němu - na rozdíl od některých jiných - vystupoval. Hned v prvních hodinách návštěvy Zeman neopomněl několikrát připomenout svůj volební výsledek.

Ostrava - Zatímco před letošními lednovými prezidentskými volbami objížděl Miloš Zeman kraje velmi často, na první "povolební" cestu se vydal až téměř půl roku po vyhraných volbách. Od úterý do čtvrtka jezdí po Moravskoslezském kraji, kde má největší množství příznivců.

Však také hned po vystoupení z auta si Zeman volební výsledky v kraji pochválil. "Dvaašedesát procent je slušný výsledek," pronesl k hejtmanovi Ivo Vondrákovi z hnutí ANO, který vystřídal v čele kraje sociálního demokrata Miroslava Nováka. Mimochodem, když ho v úterý Zeman spatřil v sídle kraje, hned se u něj zastavil. "Ježíši, ty jsi zhubl!" pravil hlasitě.

Být to jen na Moravskoslezském kraji, sahal by Zeman po vítězství už v prvním kole. A to přesto, že jeho protikandidát Jiří Drahoš z tohoto regionu pochází. Zeman ovšem získal v prvním kolem 49,2 procenta, což nedokázal nikde jinde. V druhém kole to bylo 62,3 procenta hlasů, které mu vhodilo přes 383 tisíc lidí. Drahoše volilo přes 231 tisíc obyvatel Moravskoslezského kraje.

O svých volebních výsledcích mluvil Zeman také hned poté, co začalo jeho setkání se zastupiteli. "Tento kraj v pomyslné soutěži, kde dostanu nejvíce procent v prezidentské volbě, těsně zvítězil nad Ústeckým krajem," oznámil Zeman zastupitelům a starostům obcí s tím, že tuto návštěvu v regionu chápe "tak trochu" jako poděkování.

V pochvalném tónu pokračoval i dál, protože jmenoval místa, kde dostal největší množství hlasů. Jako první vzpomněl Jakartovice, kam se chystá v úterý odpoledne. V prvním kole v nich získal 63 procent hlasů, a v druhém dokonce 76,4 procenta, hlas mu hodilo 388 občanů této obce.

Ve středu pak přijede Zeman do Karviné, kde jej volilo téměř 18 tisíc voličů, což bylo přes 75 procent voličů. Ani to ale není rekord, na čtvrtek si nechal Zeman návštěvu jediného místa, malé obce Slezské Pavlovice, kde dosáhl při volbách na 89,4 procenta - byť na tento výsledek stačily hlasy 76 voličů, Drahoše volilo devět místních.

Ivo Vondrák (ANO) navíc nepatřil k těm hejtmanům, kteří avizovali, že mají větší sympatie pro Zemanova protikandidáta Drahoše, nebo kteří otevřeně vystoupili proti Zemanovi. Hejtmani Pardubického kraje Martin Netolický, Královéhradeckého Jiří Štěpán, Libereckého Martin Půta, Plzeňského Josef Bernard a Zlínského Jiří Čunek se dokonce nechali vyfotit těsně před volbami s cedulkami, že volí Drahoše. "Jsou to šašci," vzkázal jim po volbách Zeman.

Stejně jako v jiných krajích také na severu Moravy sliboval prezident pomoc regionu, byť se podle svých slov nemůže rovnat premiérovi Andreji Babišovi, který jezdí po krajích a slibuje finance. "Na rozdíl od premiéra nemohu rozdávat plnými hrstmi dotace na různé investice," řekl v Ostravě.

Při následném rozhovoru se zastupiteli a starosty, kteří se dlouho ostýchali položit jakýkoliv dotaz, se Zeman zmínil o tom, že by byl pro to, aby Třinecké železárny koupily firmu ArcelorMittal, která je na prodej. "Je dobré, aby podniky v této oblasti byly ve vlastnictví domácího kapitálu," podotkl.

Při odchodu ze setkání se zástupci kraje dostal od Vondráka darem termosku s vysvětlením, že je chalupář a manželka mu v ní určitě něco dobrého připraví.

Zemanova cesta na Ostravsko je první návštěvou regionů od loňského prosince, kdy byl v Jihomoravském kraji. Někteří hejtmani ale odmítají platit prezidentské delegaci veškeré výdaje. Ke konci loňského roku například Zeman nejel do Zlínského kraje, protože tamní hejtman Jiří Čunek avizoval, že návštěvě z Hradu proplatí jen náklady na oběd. Zemana tak nakonec hostil Olomoucký kraj, jehož hejtman a zároveň poslanec za ANO Ladislav Okleštěk patří mezi prezidentovy příznivce.

Statistiky ukazují, že počet prezidentových cest do krajů od roku 2013 překročil číslo 50, celkem navštívil tři stovky obcí a měst a více než 200krát besedoval s občany. Náklady na cesty přesáhly podle Lidových novin 19 milionů korun, jedna cesta prezidenta a jeho doprovodu stojí průměrně krajskou pokladnu téměř 400 tisíc korun, největší náklady zatím platil Jihomoravský kraj, a to 715 tisíc korun. Do těchto částek jsou započítány například také výdaje za pohoštění regionálních politiků, s nimiž se Zeman při výjezdech setkává.