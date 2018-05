Zeman prozradil teroristům, proti jakým jedům se Česko umí bránit, varují experti

před 2 hodinami

Vyzrazením tajné informace o testování stopového množství nervově paralytických látek mohl prezident Miloš Zeman ohrozit životy vojáků aliančních protichemických jednotek anebo i civilistů, varují odborníci.

Praha - Experti varují, že vyzrazení tajné zprávy o tom, že se v Česku v malém množství syntetizoval jed novičok, může mít vážné dopady.

"Z úst prezidenta republiky Miloše Zemana nemělo nikdy zaznít, že jsme kvůli detekci a ochraně lidí syntetizovali v laboratorním množství nervově paralytickou látku A-230. Prezidentův laický komentář tajných otázek může pak vést k lidským obětem a jen těžko představitelnému utrpení," varuje bývalý náčelník Generálního štábu Jiří Šedivý.

Potenciálnímu útočníkovi jsme podle něj sdělili, proti jakým jedům máme či hledáme ochranu. "A to je velký průšvih," míní generál.

S Šedivého závěry souhlasí i špičkový evropský expert na ochranu proti zbraním hromadného ničení, jenž si kvůli své citlivé specializaci nepřeje být jmenován: "Případní protivníci či teroristé musejí nad Zemanovými slovy jásat. Uvedením testovaných látek jim jednoduše prozradil, na jaké úrovni je naše ochrana proti nervově paralytickým jedům, proti nimž se umíme bránit, a jakým směrem se český výzkum ve zjišťování těchto látek a ochraně lidí ubírá. A 'poradil' jim i to, aby tedy při možném útoku použili jiný typ (aliančními experty dosud nezkoumané) látky."

"S podobnou trestuhodnou naivitou jsem se v tomto oboru ještě nesetkal. Navíc jsme svědky až neuvěřitelně zmateného pletení pojmů a odborných termínů, kdy se testování mikrogramového množství jedů v laboratoři zaměňuje nekompetentně za výrobu chemických zbraní," dodal vědec.

Když Zemana cituje Kreml, tak už to není groteska

Odborníci si podle experta tento groteskní galimatyáš už nějak přeberou. Laická veřejnost však musí být z protichůdných a nekvalifikovaných informací od prezidenta Zemana zmatena. A možná i vystrašena.

"Potencionální útočník díky Hradu ví i to, že jsme se při výzkumu detekce a ochrany proti novičoku k této látce zřejmě ještě nedostali (britští experti označili novičok, který byl v Salisbury použit proti někdejšímu ruskému špionu Sergeji Skripalovi a jeho dceři, jako látku A-234, pozn. red.)," připomíná generál Šedivý. A dodává: "Groteska to přestává být ve chvíli, kdy se její pointa hodí do krámu ruskému ministru zahraničí (Sergeji) Lavrovovi."

Nervově paralytickou látku novičok vyvinul Sovětský svaz v sedmdesátých letech minulého století jako zcela nový a tehdejšími detekčními prostředky armád NATO nezjistitelný jed, proti němuž tudíž neexistovala účinná ochrana.

Sovětům se tak podle bývalého šéfa rozvědky Generálního štábu Františka Štěpánka podařilo obejít mezinárodní úmluvu o zákazu chemických zbraní.

"Mohu se jen domýšlet, proč prezident Zeman zpochybňuje laickými komentáři závěry ve světě uznávaných expertů, jako je například šéfka Úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, anebo i českého ministerstva zahraničí či obrany. Vytváří tím ostudnou paralelní story, která nás v očích spojenců diskredituje," míní Štěpánek, někdejší národní představitel při velení NATO.

Jednal prezident v dobré víře, anebo vědomě nahrál Kremlu?

Zatímco se tedy k novičoku vyjadřuje nekvalifikovaně kdekdo, ruští chemičtí experti a možná i teroristé si nejspíše skládají mozaiku o českých schopnostech detekovat a chránit se před jen obtížně zjistitelnými nervově paralytickými látkami. A to je podle expertů ten největší průšvih.

"Každý stát si chrání informace o úrovni své ochrany. A tím spíše proti chemickým otravným látkám. Od nynějška ovšem s výjimkou Česka," konstatuje generál Šedivý.

Prezident Zeman se podle něj dopustil ještě dalšího faux pas: zpochybnil důvěryhodnost Bezpečnostní informační služby (BIS) a Vojenského zpravodajství.

Pokud byly podle prezidenta ve zprávách těchto služeb rozpory, měl svolat experty a zeptat se jich.

"To se ale, bohužel, nestalo. Načež prezident za tyto služby - třebaže zřejmě v dobré víře - laicky a nesprávně interpretoval výsledek jejich tajných zpráv. Poškodil tím nejenom obě zpravodajské služby, ale i kredit Česka v očích spojenců. Neměl se do toho vůbec pouštět," míní bývalý šéf Generálního štábu. On osobně věří výsledkům práce BIS, protože má k dispozici mnohem širší spektrům informací než Vojenské zpravodajství.

Politický geograf Michael Romancov nicméně dobrým úmyslům prezidenta Zemana nevěří. "Vědomě poškodil Česko v očích spojenců. Co jiného si o tom myslet? Jinak si prezidentova slova vysvětlit neumím. A není to poprvé, kdy svými výroky nahrává Moskvě. Místo aby upevňoval pozici státu, který zastupuje - a tedy i vůči spojencům -, tak dělá pravý opak," sdělil.

Mimo jiné i proto už podle Romancova českého prezidenta nikdo z vlivných západních politiků nepřijme. "Takže se stále více obrací na východ k ruskému protějšku Vladimiru Putinovi," soudí analytik.

