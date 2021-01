Zeman se nechá očkovat za týden, radí to i Klausovi. Občany vyzval, ať ještě vydrží

Prezident Miloš Zeman se nechá očkovat proti covidu zhruba za týden. Původně se chtěl nechat očkovat až začátkem února, ale okolí ho přesvědčilo, aby tak učinil dřív. Řekl to v rozhovoru pro Blesk.cz. K očkování vyzval i svého předchůdce Václava Klause.

"Já jsem uvažoval o tom, že bych si to nechal píchnout krátce po 1. únoru, protože jsem si říkal, že nechci nikoho předbíhat, ale všichni mě přesvědčují, že mám následovat pana premiéra (Andreje Babiše) nebo pana ministra zahraničí (Tomáše Petříčka), tak si to nechám píchnout asi za týden," řekl Zeman.

Uvedl, že zhruba jednou za dva roky chodí na počítačovou tomografii a magentickou rezonanci do Ústřední vojenské nemocnice. "A při té příležitosti, protože tam jdu za týden, tak se nechám také očkovat," dodal.

Hlavní důvod nynějšího růstu počtu nakažených lidí podle prezidenta Zemana spočívá v tom, že lidé jsou otrávení, unavení a odmítají často velmi tvrdá omezující opatření. Nadějí je ale podle něj vakcína. Obyvatele proto vyzval, aby vytrvali a opatření proti koronaviru dodržovali. Očkování v minulosti proti jiným nemocem vždy uspělo, zdůraznil prezident. "Není důvod předpokládat, že neuspěje nyní," míní.

Zeman k očkování vyzval i svého předchůdce Václava Klause. "Nech se očkovat Václave, nebo riskuješ ve svém věku, že tě covid dožene," řekl. Klaus již dříve uvedl, že se očkovat nenechá, je kritikem současné podoby opatření proti koronaviru.

Zeman i Babiš žádají o rady Izrael

Zeman také řekl, že napsal izraelskému prezidentu Reuvenu Rivlinovi, aby Izrael české straně pomohl s organizací očkovací kampaně. Zhruba stejný dopis svému protějšku premiéru Benjaminu Netanjahuovi podle něj poslal i premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává, že izraelští experti české straně pomůžou.

V Izraeli je tempo očkování nejvyšší na světě. Za tři týdny naočkoval proti covidu-19 už 1,8 milionu obyvatel, což je pětina jeho populace. Tamní premiér Benjamin Netanjahu podle deníku The Times of Israel uvedl, že všichni Izraelci starší 16 let by mohli být naočkování do dvou měsíců, maximálně do konce března. V Česku bylo podle premiéra Babiše dosud očkováno proti covidu zhruba 40 000 lidí.

Zeman také řekl, že by v souvislosti s nákupem vakcín chtěl pochválit EU, ačkoli je jinak někdy jejím kritikem. "Myslím si, že s nákupem a distribucí vakcín odvedla dobrou práci," uvedl.

Na dotaz ohledně svého zdraví prezident Zeman uvedl, že má potíže s chůzí. Také ruka, kterou si zranil loni na podzim a musel nosit ortézu, ho prý ještě bude čtvrt roku bolet. Řekl také, že mu chutná sladké jídlo a že mu přestalo chutnat maso.