Senátoři: Zeman nemluvil pravdu o novičoku, ohrozil bezpečnostní zájmy státu

Senátní výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost schválil usnesení, podle nějž prezident Miloš Zeman nemluvil pravdu o výrobě jedu novičok v Česku.

Praha - Senátoři z výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost se shodli na tom, že prezident Miloš Zeman zveřejněním utajovaných zpravodajských informací o jedu novičok ohrozil bezpečnostní zájmy Česka. Zároveň uvedli, že prezident zveřejnil nepravdivé informace.

"Prezident zveřejněním dalších dílčích zpravodajských informací v klasifikovaném režimu ohrozil bezpečnostní zájmy státu," konstatoval výbor.

Zeman před časem pověřil české tajné služby tím, aby prověřily, jestli se v Česku tento jed nevyráběl. Zjištění pak prezentoval v pořadu televize Barrandov, kde uvedl, že se v Česku novičok v malém množství skutečně vyráběl.

Jedem A-234 nazývaným novičok byl v Británii otráven dvojitý agent Sergej Skripal. Tajné služby ve zprávě pro prezidenta napsaly, že se v Česku ve stopovém množství syntetizovala odlišná látka A-230. Jde sice o zcela odlišnou sloučeninu, ale podle některých výkladů - včetně toho prezidentova - patří také do skupiny takzvaných novičoků. Jenže takzvaná mikrosyntéza, k níž v Česku došlo, není považována za výrobu.

"Pan prezident to vyložil nepravdivě," řekl předseda senátního výboru František Bublan (ČSSD). "Má to dopad na mezinárodní scénu a může to mít dopad na naše občany, protože potenciální nepřítel ví, čím se náš Vojenský výzkumný ústav zabýval," vysvětlil důvod přijetí usnesení Bublan.

Jednání za zavřenými dveřmi se kromě ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelky a zástupce ředitele Vojenského zpravodajství Libora Jílka účastnila i ministryně obrany v demisi Karla Šlechtová. "S oběma jsme konstatovali to samé, co jsme konstatovali v Poslanecké sněmovně. Na území České republiky se žádná látka typu novičok nevyráběla ani neskladovala," řekla Šlechtová.

Na výboru se vedla i debata o ústavní žalobě na prezidenta, kterou se souhlasem sněmovny podává Senát pro velezradu nebo hrubé porušení ústavy. "V diskusi tato myšlenka zazněla, zatím jsme se k tomu ale nepřiklonili. Ani jsme do usnesení nevložili, že bychom o ní uvažovali," přiznal Bublan.

Usnesením se plénum Senátu zabývat nebude. Předseda horní komory Milan Štěch, který se jednání účastnil, s dokumentem seznámí prezidenta.

"Usnesení senátního výboru ohrožuje zdravý rozum!" reagoval na Twitteru mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.