Respekt: ruský exagent Skripal navštívil před 6 lety tajně Prahu. Otrava novičokem s tím nesouvisí

před 3 hodinami

Podle týdeníku Respekt se Sergej Skripal ve Velké Británii minimálně jednou setkal se zástupci českých bezpečnostních složek. Podle zdrojů týdeníku ale atentát na Skripala jedem novičok s jeho kontakty s Čechy nesouvisel.

Praha - Dvojitý agent Sergej Skripal, který se stal letos v březnu ve Velké Británii terčem útoku látkou typu novičok, byl v roce 2012 tajně v Praze. Na britských ostrovech se navíc minimálně jednou setkal se zástupci českých bezpečnostních složek. Uvedl to na svém webu týdeník Respekt. Jeho zdroje se nicméně nedomnívají, že by atentát na Rusa nějak souvisel s jeho dřívější návštěvou českého hlavního města.

Respekt tvrdí, že Sergej Skripal, kterého v roce 1995 naverbovala do svých služeb britská tajná služba MI6, měl do té doby v ruských tajných službách mnohem významnější pozici, než se uvádí. V první půlce 90. let minulého století vedl personální oddělení vojenské rozvědky GRU, takže měl údajně vynikající přehled o rozmístění jejích agentů v Evropě a u části z nich znal jejich totožnost.

Poté, co se Skripal usadil v Británii, začal podle Respektu s britskou rozvědkou MI6 spolupracovat na rozkrývání ruské agenturní sítě. "Za tím účelem pak také Britové umožnili setkání se Skripalem i bezpečnostním představitelům z partnerských zemí, s nimiž mají užší kooperaci - od devadesátých let mezi ně patří i Česko. Minimálně jednou - v roce 2012 - Skripal navštívil Prahu, a byť se tu zdržel jen krátce, byla údajně jeho cesta pro zdejší tajné služby přínosem," tvrdí týdeník.

Londýn označil za viníka útoku novičokem Rusko, které následně uvedlo, že jed mohl pocházet i z Česka. Prezident Miloš Zeman k tomu prohlásil, že podle zprávy, kterou mu dodala vojenská rozvědka, se novičok na území ČR v malém množství vyráběl a testoval - a to navzdory tomu, že jiná zpráva BIS to vyloučila. Kreml Zemanovy výroky uvítal s tím, že vyvracejí obvinění britských vyšetřovatelů vůči Moskvě.

Ministerstvo obrany v reakci na vyjádření prezidenta uvedlo, že látky typu nervového jedu novičok se v Česku syntetizují pro účely protichemické obrany, ale pouze v mikroskopickém množství. Ministerstvo obrany vyloučilo, že by tyto látky mohly uniknout z laboratoří. Podle ministerstva zahraničí se navíc v Česku netestovala tatáž látka, kterou byl otráven Sergej Skripal.

