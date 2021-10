Zeman měl podle zprávy před dvěma lety játra jako mladík. Někdo tady lže, říká lékař

Místo aby prezident Miloš Zeman vedl rozhovory o povolebním uspořádání země a složení nové vlády, je od neděle v nemocnici. Informace o jeho stavu Hrad nepodává. Podle lékařů oslovených Aktuálně.cz je pravděpodobné, že má pokročilou cirhózu jater, která může vést k poruše myšlení. Dva roky stará lékařská zpráva přitom poškození jater neuvádí. Podle lékařů má zpráva nesrovnalostí více.

Poslední dny před volbami trávil prezident Miloš Zeman v Lánech. Jeho mluvčí Jiří Ovčáček ujišťoval, že se hlava státu těší na povolební vyjednávání a zdravotně je v pořádku. Prezidentovu osmidenní hospitalizaci v Ústřední vojenské nemocnici z konce září označoval za rekondiční pobyt kvůli vyčerpání a dehydrataci. Teď je ale Zeman v nemocnici znovu a množí se pochybnosti, zda je schopen vykonávat svůj úřad. Tento týden měl přitom zahájit jednání o sestavení nové vlády.

Zpět do vojenské nemocnice odvezla prezidenta sanitka - jednalo se o mobilní JIP - v neděli, krátce poté, co ho v Lánech navštívil premiér Andrej Babiš (ANO). Podle některých záběrů pořízených před nemocnicí působil Zeman bezvládně. "Pan prezident při převozu usnul, o nic jiného nejde. V bezvědomí nebyl," reagoval prezidentův kancléř Vratislav Mynář. Informace o Zemanově stavu a o tom, zda může svou funkci zvládat, prezidentovo okolí neuvedlo.

Zemanův ošetřující lékař Miroslav Zavoral uvedl, že nemá svolení sdělovat diagnózu veřejnosti. Oznámil pouze, že se jedná o komplikace provázející chronické onemocnění. Mluvčí nemocnice Jitka Zinke v pondělí řekla, že Zemanův zdravotní stav je stabilizovaný.

Podle oficiálních zpráv trpí prezident cukrovkou a neuropatií, při které mu odumírají nervová zakončení v nohou. Jak ale zjistil Radiožurnál a Deník N, v září byl Zeman hospitalizován kvůli onemocnění jater, lékaři mu z břicha odsávali hromadící se tekutinu. Voda v břiše, takzvaný ascites, přitom není nemocí sama o sobě, jedná se o projev jiné vážné nemoci, často cirhózy jater.

"Když má někdo vodu v břiše kvůli zhoršení jaterní cirhózy, jde to v řadě případů ruku v ruce s takzvanou jaterní encefalopatií," říká primář interního oddělení Nemocnice Cheb Stanislav Adamec. Jaterní encefalopatie znamená narušení mozkových funkcí v důsledku selhávání jater. "Když játra nepracují, hromadí se v těle škodlivé látky a ty negativně ovlivňují mozkovou činnost," vysvětluje lékař.

Prezident republiky 🇨🇿 Miloš Zeman na základě doporučení svého ošetřujícího lékaře prof. Miroslava Zavorala vyslovil souhlas s hospitalizací v Ústřední vojenské nemocnici v Praze. Prezident republiky byl hospitalizován v neděli dne 10. října 2021. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) October 10, 2021

Encefalopatii zmiňuje i rektor Ostravské univerzity a profesor vnitřního lékařství Jan Lata. "Pokud je u prezidenta podezření na ascites, encefalopatie není vyloučena. O naší budoucnosti by tak rozhodoval člověk, u kterého by nebylo jasné, zda je jeho myšlení zcela validní," uvádí. Z lékařského hlediska proto kritizuje mlčení prezidentova okolí o stavu vrchního velitele ozbrojených sil a člověka, který má zásadní úlohu při jednání o povolebním uspořádání země.

Skutečnost, že mezi Zemanovy zdravotní komplikace patří rovněž jaterní encefalopatie, potvrdil redakci Aktuálně.cz pod zárukou anonymity zdroj ze státní správy. Jaký může mít porucha vliv na jeho schopnost vykonávat funkci, ale není zcela jasné.

Ještě koncem září prezidentův mluvčí Ovčáček vážnější komplikace vylučoval. "Lékaři provedli zevrubné zdravotní vyšetření - CT, sonografii a krevní odběry. Zmíněná vyšetření nezjistila žádné onemocnění nebo jakékoliv jiné problémy, které by prezidenta republiky ohrožovaly na životě," uvedl Ovčáček.

Profesor Lata ale upozorňuje na nesrovnalost. Pokud měl Zeman vodu v břiše, nejsou takové výsledky možné. "Sonografie i vyšetření CT dokážou ascites diagnostikovat zcela spolehlivě. Lže tedy mluvčí, nebo zdroje, které o ascitu informovaly. Varianta, že by lékaři na CT či ultrazvuku ascites nenašli, není možná," prohlašuje.

Játra jako zamlada? Nesedí to, míní lékař

Pokud byl Zeman v září skutečně v nemocnici s ascitem, je podle Laty pravděpodobné, že cirhózou jater trpí. "Ascites může mít různé důvody, ale nejčastějším je právě cirhóza jater. U člověka, který pije, je i velmi pravděpodobná," říká Lata. Cirhóza se obvykle rozvíjí v důsledku dlouhodobé nadměrné konzumace alkoholu nebo u lidí, které trápí virová hepatitida. Jde o chronické poškození jater, které může v pokročilém stadiu vést až k nutnosti jejich transplantace.

Takovému onemocnění ale nenasvědčuje dva roky stará lékařská zpráva o prezidentově zdravotním stavu. Ta podle Laty naopak říká, že je pacient zdravý, poškození jater nezmiňuje. Uvádí, že Zeman trpí úbytkem a narušenou funkcí svalů, zejména dolních končetin, za poslední dva roky zhubl 20 kilogramů, je kuřák a pravidelně pije alkohol. Zeman tehdy prohlásil, že jeho jediným problémem jsou bolavé nohy.

"Podle lékařské zprávy nebyly krevní testy zcela v normě, ale nelze z nich usuzovat, zda v té době již byla cirhóza přítomna. Vyloučené to však není," komentuje dva roky starou zprávu profesor vnitřního lékařství Jan Lata. "Spíš mi přijde divné sono vyšetření. Je málo pravděpodobné, že by se cirhóza rozvinula během dvou let. Takže bych očekával, že na sonu v roce 2019 už bude nemoc znatelná. Sono ale ukázalo normální hodnoty," podotýká lékař.

Podobně to vidí i praktický lékař Jiří Štefánek, který má atestaci z oboru gastroenterologie. "Obecně řečeno, mohla by se cirhóza rozvinout u seniora během dvou let? Nikdo to vyloučit nemůže, i když je to z mého hlediska spíše nepravděpodobné," prohlašuje.

Také primářka interního oddělení Nemocnice Hořovice Markéta Veverková má stejný názor. "Zdá se mi málo pravděpodobné, že by se to za dva roky tak zásadně vyvinulo. Že by měl v roce 2019 zdravá játra a teď cirhózu s komplikacemi. Pokud je přítomna cirhóza, kterou doprovází ascites, jedná se o cirhózu v pokročilém stavu," říká.

Zpráva o zdravotním stavu prezidenta republiky: https://t.co/pRxnKOdy2S — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) September 16, 2021

Hodnoty uvedené v lékařské zprávě z podzimu 2019 se zdají zvláštní i řediteli Masarykovy městské nemocnice v Jilemnici Jiřímu Kalenskému (ODS). Říká, že neodpovídají dalším vyšetřením. "Podle zprávy má prezident jaterní testy jako mladík. S tím ale nekorespondují další vyšetření. Ve zprávě jsou uvedeny nízké hladiny bílkovin a albuminu, které svědčí o výživě. A pokud má někdo problémy s výživou, většinou má i problémy s ledvinami a játry," popisuje.

Související Vystrčil oficiálně požádá Mynáře o informace o prezidentově zdravotním stavu

Podle jeho názoru se ale cirhóza může rozvinout i během několika měsíců, proto před dvěma roky ještě nemusela být v testech patrná. "Na druhou stranu pan prezident dlouho veřejně holdoval alkoholu. To, že ultrazvuk nezaznamenal alespoň ztučnění jater, což je často první předstupeň toho, že se s játry něco děje, by mohlo být podezřelé," říká Kalenský.

Zarážející mu přijde i to, že zpráva ukazuje pozitivní ukazatele, které mohou svědčit o onkologickém onemocnění, ale vyskytují se i při jiných nemocech. "Takový nález je potřeba dovyšetřit, nic takového však zpráva nezmiňuje," vysvětluje Kalenský.

Příliš vágní zpráva o stavu prezidenta z roku 2019

Oslovení lékaři se pozastavují i nad samotným provedením zprávy. Popis sonografie označuje rektor Ostravské univerzity Jan Lata za vágní. Nedostačující je podle lékařů také popis jednotlivých orgánů. Chybí i úřední náležitosti, jako je adresa, telefonní kontakt, identifikační číslo poskytovatele zdravotních služeb nebo hlavička zdravotnického zařízení.

"S ohledem na zjevně nedostatečnou dva roky starou lékařskou zprávu a na některé laboratorní hodnoty v ní uvedené se domnívám, že onemocnění pana prezidenta bude podstatně závažnější, než je veřejnosti sdělováno," prohlašuje Kalenský. "Tím se rozhodně nechci dotknout pana profesora Zavorala," jmenuje prezidentova ošetřujícího lékaře.

Co řekli ústavní činitelé o zdraví prezidenta Miloš Vystrčil (ODS): "Máme obavu, zda současný zdravotní stav umožňuje prezidentu republiky vykonávat jeho úřad. Rámcovou informaci, která umožní zachovat patřičný respekt a citlivost vůči panu prezidentovi a jeho rodině, očekáváme od Kanceláře prezidenta republiky. Ta v tomto ohledu dosud nekonala dostatečně, proto ji dotazujeme." Karel Havlíček (ANO): "Mám informace, které ví většina lidí a to, že stav prezidenta je stabilizovaný. S panem prezidentem jsem před týdnem telefonoval a komunikoval bez větších problémů. Kvitoval jsem také, že má dobrou paměť," uvedl vicepremiér v neděli v pořadu události komentáře. Markéta Adamová Pekarová (TOP09): "Hlavním problémem není, že je prezident nemocen a dokonce hospitalizován. Hlavním problémem je nedostatek informací, které bychom si opravdu zasloužili," uvedla Adamová Pekarová v pořadu události komentáře. Pavel Fischer (nezávislý): "Pokud si nepoložíme potřebné otázky včas, mohli bychom se dostat na práh ústavní krize. Návrh našeho výboru na aktivaci článku 66 ústavy leží na stole. Záleží na vůli senátorů a poslanců. Musíte se jich ptát každého zvlášť. Zařadit bod na jednání lze velmi rychle. Svůj podpis bych znovu připojil, s ohledem na ochranu funkce prezidenta republiky i na bezpečnost státu." Vít Rakušan (STAN): "Pomohla by nám jednoduchá informace, zda pan prezident bude schopen v nějakém časovém horizontu plně vykonávat svůj ústav a pokud bude odpověď ano, je úvaha o paragrafu ústavy (článku 66 z ústavy pozn. red.) zbytěčná," uvedl Rakušan v pořadu události komentáře.

Zavoral redakci Aktuálně.cz na dotaz, zda si za tehdejší zprávou stojí, neodpověděl. Na dotazy nereagoval ani prezidentův mluvčí Ovčáček.

"Chci zdůraznit, že pan prezident komunikuje, sleduje politickou situaci a seznamuje se s nejnovějšími událostmi," poznamenal v úterý. "K obědu měl dnes pan prezident meruňkové buchty, na středu si objednal vinnou klobásu s bramborovou kaší," dodal mluvčí. Jeho slovům však politici příliš nevěří. V nemocnici Zemana opakovaně navštívila rodina i hradní kancléř Mynář.

"Pan prezident potřebuje klid na léčbu, o jejím průběhu a délce rozhodují lékaři. Po dobu pobytu v nemocnici má zajištěn informační servis, včetně monitoringu médií, který si sám vyžádal dodávat každý den," napsal Ovčáček v neděli ČTK. Řekl také, že Zemanově rodině a jeho nejbližším spolupracovníkům "od počátku leží na srdci zdraví pana prezidenta". "Nikoliv politika. Je zároveň nutno zdůraznit, že současná hospitalizace pana prezidenta nikterak neohrožuje povolební vyjednávání a ústavní situaci," dodal mluvčí.

Komplikace, které nemoc doprovází, ukazují podle odborníků na to, že cirhóza může být v pokročilém stadiu. Jedním z těchto důsledků je právě zmíněný ascites. Dále to může být portální hypertenze, při které nastává krvácení z křečových žil v jícnu, či právě jaterní encefalopatie.

Při ní dochází k poškození mozkových buněk, člověk je dezorientovaný, ospalý nebo trpí poruchami spánku. Poslední stadium končí kómatem. Podle zveřejněných záběrů působil Zeman bezvládně při nedělním převozu do nemocnice. Jak už bylo řečeno výše, kancléř Mynář to serveru Blesk vysvětlil tím, že prezident usnul, což by mohlo odpovídat stavu zvýšené ospalosti, který encefalopatii doprovází.

"Mám jako občan se zdravotnickým vzděláním na základě dostupných informací důvod pochybovat o aktuální schopnosti prezidenta vykonávat svůj úřad? V této situaci nepochybně ano," podotýká praktický lékař Štefánek.

Primář interního oddělení Nemocnice Cheb Stanislav Adamec se pozastavuje nad tím, proč se prezident nenechal hospitalizovat, když ho k tomu jeho lékař Zavoral vyzýval. "Od určité fáze encefalopatie člověk ztrácí soudnost, neorientuje se. Rozhodnutí měla převzít jeho manželka a jasně říct, jak to bude. A lékař by měl říct, jestli je pacient schopen vnímat, co se po něm chce. Existují na to i různé testy," říká.

Prezidentovo okolí se však k Zemanovu stavu blíže nevyjadřuje. "Poté, co byl hospitalizován, musí nabrat sil. Musíme si uvědomit, že mu je 77 let, to se prostě mohou některé neduhy objevit," uvedl Ovčáček. "Pana prezidenta nebudeme nikde ukazovat. Důležité je, aby nabral síly, aby mohl přispět k řešení situace po volbách," dodal pro Rádio Z ještě před nynější hospitalizací.

Transplantace jater vyžaduje půlroční abstinenci

Pacient s pokročilou cirhózou jater se podle lékařů průměrně dožívá jednoho až dvou let. Podle ředitele jilemnické nemocnice Jiřího Kalenského je možné zvážit transplantaci jater, která vede k výraznému prodloužení života.

"Jednou z nezbytných podmínek transplantace je prokazatelná půlroční abstinence. Pokud prezident pije, transplantace nepřichází v úvahu. Pokud nepije, záleží, v jaké fázi selhání jater je. Pokud je v pokročilé fázi, výsledky transplantace i vzhledem k jeho věku by nebyly příliš dobré," upozorňuje chebský primář Adamec.

Oslovení lékaři kritizují, že Hrad veřejnosti nesděluje žádné informace. Právě kvůli tomu vznikají různé spekulace.

"Nemusí říkat diagnózu. Stačilo by říct, zda je prezident schopný vnímat a vykonávat svoji funkci," říká Adamec. "Viděl jsem záběry jeho převozu do nemocnice a říct, že usnul… Vemte si, že vás někdo připne na lehátko, vynese ze sanitky, takže to s vámi hází, pak vám někdo přidržuje hlavu, a vy se neproberete, tak je to divné," dodává.

Nedostatek informací kritizuje i Kalenský. "Prezident je veřejná osoba a veřejnost má právo vědět, co se s ním děje. Nepotřebujeme vědět diagnózu, ale prognózu ano," prohlašuje.