Spolupracovníky si vyberu sám, řekl Petříček. Zeman ho chce jmenovat příští týden

Praha - Kandidát na ministra zahraničí sociální demokrat Tomáš Petříček nevyloučil, že si nechá v Černínském paláci europoslance Miroslava Pocheho (ČSSD). Ten se měl původně stát šéfem diplomacie, ale prezident Miloš Zeman ho odmítl jmenovat kvůli Pocheho názorům na migrační krizi. Poche je nyní na úřadě jako externí politický tajemník. "Sdělil jsem panu prezidentovi, že je právem ministra zahraničí vybrat si konkrétní jména spolupracovníků," uvedl po čtvrtečním setkání se Zemanem na Pražském hradě Petříček.

Petříček byl ve čtvrtek odpoledne asi na hodinové schůzce s prezidentem. Ten by ho měl jmenovat do vlády v průběhu příštího týdne.

Právě při jednání s prezidentem se Petříček bavil nejen o směřování české zahraniční politiky, ale také o spolupráci s Pochem, kterého Zeman opakovaně kritizoval. Petříček a sociálně demokratický europoslanec jsou však přátelé a působili spolu jak na ministerstvu, tak v Evropském parlamentu. Ještě v létě byl Petříček v Bruselu Pocheho asistentem.

"Personální otázky jsme s panem prezidentem také řešili. Jsem rád, že si vyslechl můj názor, že ministr by si měl složit svůj poradenský sbor na základě vlastního uvážení a na základě odbornosti konkrétních osob," odpověděl Petříček na otázku, zda si nechá na ministerstvu Pocheho. Pak ještě dodal, že si bude spolupracovníky vybírat z řad zkušených akademiků, bývalých diplomatů i bývalých a aktivních politiků.

Pocheho pozice politického tajemníka bude po jmenování nového ministra zrušená - Petříček to slíbil tento týden po debatě s premiérem Andrejem Babišem. Pokud by tedy Poche skutečně zůstal na ministerstvu, bylo by to v jiné roli.

Premiér Andrej Babiš si podobně jako Zeman také přeje odchod Pocheho z resortu zahraničí. Po setkání s Petříčkem tento týden prohlásil: "Je důležité, abychom měli ministra, který je svéprávný, samostatný, kterého nikdo neřídí zezadu."

Chceme vystupovat jednotně

V zahraniční politice se Petříček se Zemanem shodli na tom, že by měli vystupovat jednotně. "Ne vždy se musíme shodovat, nicméně jsme si potvrdili, že spolu chceme vést dialog a konzultovat naši zahraniční politiku," uvedl kandidát na post šéfa diplomacie.

Konkrétně podle Petříčka hovořili o pozici v EU nebo českých vztazích v NATO. "Nebo o naší nové prioritě, kterou je africký kontinent. A potřebujeme posílit spolupráci s Izraelem a dalšími strategickými partnery," dodal tento pražský sociální demokrat.

Post ministra zahraničí v současné vládě zatím zastává vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček. Je to však jen dočasné řešení, protože Hamáček se chce naplno věnovat své druhé nynější roli ministra vnitra.

