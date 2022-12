Zeman prozradil, že bude volit Babiše. Podle něj má politické zkušenosti

Sobotní pobodání dvou žen v Praze prošetřuje policie pro podezření z pokusu o vraždu. Byl to bezdůvodný útok, ženy se s útočníkem neznaly, za napadením mohl být podle policie jeho psychický stav. Policie to dnes uvedla na Twitteru. Muž ženy napadl v sobotu večer v Novodvorské ulici, obě záchranáři převezli do nemocnice, jednu ve vážném stavu v umělém spánku. Útočníka policie při zadržení postřelila, zraněním na místě podlehl. Případem se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS).

"Případem se zabývají kriminalisté z oddělení vražd pro podezření z trestného činu vražda ve stadiu pokusu. Podle prvotních zjištění se poškozené ani útočník (občan ČR, ročník 1988) neznali a jednalo se o bezdůvodný útok. Jednou z verzí je i to, že muž mohl zaútočit kvůli svému psychickému stavu," oznámila policie.

Muž na ženy zaútočil v sobotu kolem 19:00. Policisté podle jejich mluvčího Richarda Hrdiny museli při zadržení použít střelnou zbraň. Zranění byla natolik vážná, že muž i přes okamžitou resuscitaci zraněním na místě podlehl. "Okolnostmi použití služební zbraně se zabývá Generální inspekce bezpečnostních sborů," uvedl mluvčí na Twitteru.