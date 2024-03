Ani Babiš, ani Fiala, říká lídryně Zelených pro eurovolby. Na kandidátce má i Okamuru

Johanna Nejedlová byla dosud známá především jako obhájkyně ženských práv a zakladatelka spolku Konsent, který bojuje proti sexuálnímu násilí. Nyní vstoupila na politickou dráhu, na sjezdu Strany zelených se představila jako jednička kandidátky pro volby do Evropského parlamentu. Do politiky se pokouší vstoupit také třetí z bratrů Okamurových, Osamu, který je na šestém místě kandidátky.

Aktuálně.cz mluvilo s lídryní Strany zelených pro volby do Evropského parlamentu Johannou Nejedlovou a šestkou kandidátky Osamu Okamurou. | Video: Radek Bartoníček

Na sobotním zahájení dvoudenního sjezdu Strany zelených v Praze byla sice hlavním bodem volba vedení strany, větší pozornost ale budil jiný bod - volby do Evropského parlamentu. Zatímco ve vedení strany k žádné změně nedošlo a stranu nadále vede dvojice Magdalena Davis a Michal Berg, v čele kandidátky do eurovoleb se objevila nová tvář.

Třiatřicetiletá Johanna Nejedlová se ještě přímo v politice neangažovala a není ani členkou strany, přesto do ní Zelení vkládají velké naděje. Věří, že právě s ní v čele by mohli poprvé v historii slavit úspěch a získat alespoň jedno křeslo v Evropském parlamentu.

Nejedlová delegátům řekla, že od svých osmnácti let jí jsou právě Zelení nejbližší. A slibovala, že pro úspěch udělá maximum. "Tato strana mi dává naději, že jsou v politice lidé, kterým záleží na dalších lidech bez ohledu na to, odkud jsou, jak vypadají, jestli vydělávají 15 tisíc, nebo 100 tisíc, bez ohledu na to, jestli mají rádi kluky, nebo holky, nebo třeba obojí," prohlásila.

Uvedla, že mezi její hlavní témata patří kromě lidských práv ochrana životního prostředí i jednoznačná podpora Ukrajiny proti agresi Ruska. Pokud jde o domácí politiku, Nejedlová kritizovala, podobně jako řada dalších účastníků sjezdu, dřívější vládu Andreje Babiše (ANO) i současný kabinet Petra Fialy (ODS).

"Ani jedna z těchto vlád nereprezentuje moje hodnoty a hodnoty mnoha dalších lidí. Babiš je oligarcha, zájmy, které prosazuje, jsou hlavně jeho zájmy. Není ani jasné, kde je hodnotově ukotvený. Nynější vláda je výrazně konzervativnější, než jsou moje hodnoty, navíc si myslím, že tuto vládu moc nezajímá modernizace Česka v reakci na klimatické změny," míní.

O nutnosti modernizovat Česko mluvil také Osamu Okamura, který je po Tomiovi a Hayatovi už třetím z bratrů Okamurových, který se pouští do politiky. Do Evropského parlamentu se pokusí dostat ze šestého místa. "Když mě Zelení oslovili, jestli bych za ně kandidoval, tak jsem to udělal s velkou radostí, protože je dlouhodobě podporuji," řekl Aktuálně.cz Okamura, který se věnuje architektuře a územnímu plánování. V letech 2019 až 2023 byl děkanem Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

Zelení při debatě o volbách do europarlamentu přiznávali, že budou nutně potřebovat více peněz, proto hned na sjezdu vyhlásili kampaň za získání minimálně jednoho milionu korun. Vedení vyzvalo straníky, aby sami přispěli nebo aby oslovili své známé či další lidi, kteří by byli ochotní přispět.