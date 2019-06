Ze skály na Chrudimsku se zřítili tři lidé. Záchranu komplikovala tma i prudký svah

Záchranáři v noci na dnešek zasahovali na zřícenině hradu Oheb na skalním ostrohu nad přehradní nádrží Seč na Chrudimsku. Z asi pětimetrové výšky se tam zřítila žena a po ní z asi třímetrové výšky dva muži, kteří se jí snažili pomoci. Žena utrpěla středně těžké zranění, muži vyvázli s lehkým zraněním. Uvedl to mluvčí Zdravotnické záchranné služby Pardubického kraje Aleš Malý. Na místě zasahovali společně s hasiči. Trojice, která spadla, patřila asi k dvacetičlenné skupině mladých lidí, která před 22:00 na zřícenině byla.

"Zásah byl o to náročnější, že byl vedený v prudkém svahu a v nočních hodinách. Po ošetření a naložení do vakuové matrace byla žena se středně těžkým zraněním hlavy a muži s lehkým zraněním zad a krční páteře převezeni do pardubické a chrudimské nemocnice," uvedl Malý.

Policie případ pouze zaevidovala, protože cizí zavinění se nezjistilo. "Pro policii to vzhledem ke zjištěným okolnostem skončilo. Každý spadl sám, nikdo nikoho nestrčil. Začalo to tím, že jedna žena si šla odskočit, neviděla kam šlápla a spadla dolů," řekla mluvčí chrudimské policie Eva Maturová.