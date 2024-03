Zemanův zdravotní stav se pomalu lepší. Domů ale brzy nepůjde, předpokládají lékaři

Bývalý prezident Miloš Zeman je od poloviny března v motolské nemocnice po prodělané operaci. Jeho zdravotní stav zůstává stabilizovaný a pozvolna se zlepšuje. Lékaři nicméně nepředpokládají, že by devětasedmdesátiletého exprezidenta v řádu dnů propustili do domácího ošetření. V pondělí to sdělila mluvčí nemocnice Pavlína Danková. Od pátku leží Zeman na interní klinice.

Zeman, který se léčí s diabetem, se v nemocnici 14. března neplánovaně podrobil operaci kvůli kritickému nedokrvení nohy, které způsobila krevní sraženina. Související Zeman už udělá s chodítkem několik kroků, jeho stav zůstává vážný. Z JIP ho přeložili Kvůli vzniklému otoku museli lékaři Zemanovi provést dvě takzvané fasciotomie, tedy naříznout kryty svalů. Obě dvě už mohli uzavřít. Kvůli operaci byl bývalý prezident podle lékařů několik hodin v umělém spánku a byl napojený na plicní ventilaci. "Operační rány se hojí příznivě, rehabilituje," uvedla mluvčí ke stavu pacienta a doplnila, že exprezident pokračuje v nácviku chůze a jeho laboratorní výsledky se drží "v dobrých parametrech". V pátek lékaři novinářům řekli, že Zemanův stav je z podstaty jeho onemocnění nadále závažný, ale vývoj léčby je příznivý. Hrozí i opakování trombózy, čemuž přizpůsobili léčbu. Podle přednosty Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol Radana Keila jde o takzvaně křehkého pacienta, jak lékaři označují především starší chronicky nemocné, kteří jsou více ohroženi dalšími komplikacemi. Podle pátečního vyjádření Keila bude další vývoj záležet na hojení ran, kde se lékaři u každého podobného pacienta obávají komplikací, na rehabilitaci a výživě pacienta.