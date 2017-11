Když můžeš, tak musíš, potvrdil Topolánek svou kandidaturu. Zeman by si měl jít odpočinout, řekl

před 34 minutami

Bývalý premiér a expředseda ODS Mirek Topolánek oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta republiky. Podle svých slov se rozhodl bojovat o Hrad ve chvíli, kdy uviděl v televizi tiskovou konferenci prezidenta Miloše Zemana a šéfa ANO Andreje Babiše.

Praha - Nezvyklou otázkou začal expremiér Mirek Topolánek tiskovou konferenci, na které oficiálně oznámil kandidaturu na prezidenta: "Taky jste před týdnem nevěděli, že tady spolu budeme?" ptal se, a opětovně potvrdil, že se rozhodl kandidovat skutečně na poslední chvíli.

Jako důvod uvedl spojenectví mezi prezidentem Milošem Zemanem a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, konkrétně jejich společnou tiskovou konferenci, na které Zeman pověřil Babiše jednáním o sestavení vlády. "To, co jsme viděli, nebyl produkt nějaké televizní estrády nebo zábavy, ale smutná reality show české politické scény roku 2017," uvedl Topolánek.

Topolánek řekl, že chce svou kandidaturou dosáhnout toho, aby se Zeman zapsal do historie jako člověk, který přivedl zemi do NATO a který si zaslouží uznání a úctu. "A opravdu nechci, abychom si ho pamatovali jako někoho, kdo znásilňoval ústavní řád a ústavní zvyklosti, nebo podbízivě nadbíhal některým demokracii vzdáleným státům," prohlásil bývalý předseda ODS a dodal, že také chce, aby si Zeman odpočinul.

Podle svých slov se nechce lhostejně dívat na to, kam Česká republika směřuje. "Země je rozdělená na nesmiřitelné tábory, zvyšuje se pnutí ve společnosti, narůstá agresivita, lidé mají obavy z různých hrozeb," podotkl s tím, že je potřeba změna.

I když od jeho posledního působení v politice uteklo několik let, Topolánek působil stejně jako v dobách, kdy byl senátorem, šéfem ODS i předsedou vlády. Vystupoval bezprostředně, emotivně, bez jakýchkoliv diplomatických klišé. Což bylo patrné například ve chvíli, kdy se vyjadřoval k tématům, která jej léta "pronásledují".

Během tiskové konference se například vyjádřil ke svému bývalému blízkému spolupracovníkovi Markovi Dalíkovi, který v pondělí nastoupil do vězení. Topolánek uvedl, že jako případný prezident by mu milost nedal. Ta je podle něj jen pro vážně nemocné odsouzené. "S Markem jsme prožili dobré a zlé. Byl to můj nejlepší kamarád," řekl a upozornil, že ctí rozhodnutí nezávislého soudu. V minulosti ale uvedl, že je přesvědčen o Dalíkově nevině.

Více se nechtěl k Dalíkovi ani svým dřívějším kauzám vyjadřovat. Pokud otázka na tyto kauzy zazněla, argumentoval, že nikdy z žádného porušení zákona nebyl nikdy obviněný. "Nikdo z byznysu ani politiky, včetně soupeřů, nemůže říci, že bych ho kdykoliv podrazil. Že bych nesplnil dohodu, že bych nedodržel smlouvu, že bych jakýmkoliv způsobem udělal něco nekorektního," tvrdil.