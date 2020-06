Měl udělat víc, kritizují Brabce kvůli těžbě. Kdybych mohl, dám přednost vodě, tvrdí

Výčitky odpůrců těžby štěrkopísku na východě Moravy vůči ministrovi životního prostředí Richardu Brabcovi (ANO) neutichají. Kritici tvrdí, že dělá proti těžbě málo. Ministr se brání, že nemůže zasahovat do rozhodnutí úředníků. "Kdybych mohl rozhodnout takzvaně politicky, tak dám přednost vodě," sdělil Aktuálně.cz. A zdůraznil, že nic není rozhodnuto. Lidé se i proto chystají na protestní pochod.

Na půl cesty mezi Hodonínem a Uherským Hradištěm leží obce Moravský Písek a Uherský Ostroh. A přesně mezi nimi se nachází pozemek, který by se na dalších až čtyřicet let mohl proměnit v místo, kde by se těžil štěrk.

Spor, který před pár dny znovu eskaloval kvůli zamítnutí námitek obcí a Jihomoravského kraje, které s těžbou nesouhlasí, je pro ministra životního prostředí Richarda Brabce přinejmenším nepříjemná věc. Zatímco se snaží vystupovat jako ten, kdo bojuje mnoha způsoby proti suchu, protestující mu vyčítají, že ve sporu o ochranu nedalekého zdroje pitné vody pro přibližně 140 tisíc lidí dělá málo.

"Mám pocit, že mohl udělat více. Mohl se vyslovit proti těžbě, která může zcela reálně ohrozit místní zdroj vody," sdělila v úterý Aktuálně.cz například jihomoravská senátorka za KDU-ČSL Anna Hubáčková, která avizuje, že v místě možné těžby proběhne v sobotu 13. června protestní pochod "Za vodu pro lidi". Nepochybuje přitom, že jméno ministra tam bude zaznívat velmi často.

"Spousta lidí tady a v okolí to bere tak, že jako ministr životního prostředí by mohl mít větší páky a měl by se proti těžbě hlasitě ozvat. Jít proti záměru těžby a podporovat ochranu vody. Zejména, když jinak všude propaguje důležitost vody a zadržování vody v krajině," přidává se starosta Moravského Písku Leoš Filípek.

"Kritika mě samozřejmě mrzí, ale role ministerstva životního prostředí při posuzování těchto projektů je jasně daná zákonem," reaguje ministr Brabec.

Spor ohledně těžby se vleče už léta, začal v roce 2011, kdy ještě Brabec ani nebyl v politice. Životní prostředí dostal ve vládě na starosti od roku 2014, o rok později vydalo jeho ministerstvo 9. března 2015 stanovisko o vlivu těžby na životní prostředí (EIA). Podle něho nenaruší za přesně stanovených podmínek plánovaná těžba štěrku životní prostředí, tedy ani zdroj vody.

Od té doby se možnost těžby přiblížila. Český báňský úřad stanovil dobývací prostor a svým rozhodnutím z 19. května 2020 také zamítl všechny námitky obcí či Jihomoravského kraje proti tomuto svému rozhodnutí. Jakékoliv námitky odmítá už léta také samotná firma České štěrkopísky, která by v místě chtěla těžit. Její zástupci pokaždé opakují, že těžba žádným způsobem neohrozí zdroj pitné vody.

Nic z toho ale ještě neznamená, že by těžba štěrkopísku měla začít v řádu měsíců, nebo dokonce týdnů. Spíš je pravděpodobné, že vše se potáhne další roky. Kromě toho, že soudy budou řešit odvolání proti květnovému rozhodnutí Českého báňského úřadu, těžební firma má zatím "jen" vymezený dobývací prostor. Aby mohla těžit, musí požádat o povolení k hornické činnosti. A musí ho dostat.

"Přesto jsem přesvědčena, že hrozba těžby je velmi reálná. Lidé mají skutečně velkou obavu, že přijdou o vodu, proto také pořádáme červnový pochod. Fakticky si ho vyžádali sami lidé. Chtějí dát veřejně najevo, jak jsou rozčileni z toho, že někdo chce těžit štěrkopísek blízko zdroje jejich vody, a navíc se nemůžou dočkat nikde zastání," prohlašuje senátorka.

Společně se starostou Filípkem a mnohými dalšími kritiky těžby poukazuje na to, že vody v regionu za poslední léta evidentně ubývá. "Úbytek vody je tady vidět opravdu razantně. Například rybáři tady hospodaří na třech vodních plochách a už téměř nemají kde sportovně rybařit. Na dvou místech není voda vůbec a na třetím jen trochu," stěžuje si starosta Moravského Písku, který ví o čem mluví - je totiž i předsedou místního rybářského spolku.

V roce 2017 dokonce protestující podpořil tehdejší premiér Bohuslav Sobotka. "Jsem zděšený, jakým způsobem je v dosavadním procesu povolování neustále upřednostňován soukromý zájem před zájmem veřejnosti. Znamená to totiž obrovský hazard se zásobami pitné vody, které tady jsou," prohlásil.

Do stanovisek odborníků nemůžu zasahovat, hájí se Brabec

Deník Aktuálně.cz ministra Brabce oslovil s řadou dotazů, co na výtky kritiků říká a proč nevystoupí na jejich podporu. "Kdybych mohl rozhodnout takzvaně politicky, tak dám přednost vodě, to je jasné. Protože bych o tom rozhodoval podle principu, že pitná vody má vždy přednost," uvedl ke sporu ministr Brabec.

Jenže druhým dechem se odvolává na jeden z klíčových materiálů, kolem kterého se celý spor točí - jedná se o stanovisko k tomu, jak těžba štěrkopísku ovlivní životní prostředí a zdraví lidí. Stručně řečeno, podle tohoto stanoviska těžba zdroj vody neohrozí. Brabec se hájí tím, že s tímto verdiktem přišli odborníci a on do něj jako politik nemůže žádným způsobem zasáhnout.

"Toto stanovisko nevydává ministr a ani do něj nesmí zasahovat nebo ho jakkoliv politicky ovlivňovat," tvrdí a poukazuje na to, že kritici mohou celý proces napadnout u soudu.

"A rozhodnutí soudu bude ministerstvo životního prostředí vždy respektovat. Před případným soudem budou obhajovat své stanovisko úředníci, kteří souhlasné stanovisko v roce 2015 udělili. Já bych si nikdy nedovolil, a také jsem to za těch šest let nikdy neudělal, jim do správních řízení zasahovat. Byť by to pro mě bylo v některých případech asi politicky výhodnější," říká ministr Brabec.

Soud nepochybně bude, a možná ne jeden. Na soud se obrací advokátní kancelář Frank Bold, která zastupuje některé obce v okolí možné těžby a také Vodovody a kanalizace Hodonín, a to ve sporu, který se týká stanovení dobývacího prostoru Uherský Ostroh, který sousedí s Moravským Pískem. Obce a vodárny trvají na tom, že existuje vysoké riziko ohrožení blízkého zdroje pitné vody.

"Nyní připravujeme správní žalobu proti rozhodnutí Českého báňského úřadu, který zamítl naše odvolání a rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru potvrdil. Žalobu budeme podávat ke Krajskému soudu v Brně," sdělila advokátka Kristýna Ryšavá z kanceláře Frank Bold Advokáti. "Spolu se žalobou budeme podávat i návrh na odkladný účinek žaloby. Pokud mu bude vyhověno, těžařovi zatím povolení k hornické činnosti nebude moci být vydáno," dodává Ryšavá.

Soudní verdikt chtějí také radní Jihomoravského kraje, kteří v pondělí rozhodli o podání žaloby na krajský správní soud. Radním se nelíbí, že Český báňský úřad minulý měsíc zamítl námitky obcí a kraje proti stanovení dobývacího prostoru.

Ještě předtím, a to už příští týden, se chystají protestovat patrně stovky lidí. Vyjdou ze tří míst a sejdou se přesně v prostoru, kde by mohla v budoucnosti firma štěrk těžit. Při tomto protestu pravděpodobně zazní jméno ministra Brabce. Ten poukazuje kromě jiného i na to, že celou záležitost několikrát posuzovala nezávislá rozkladová komise, která řešila odvolání proti rozhodnutí úředníků ministerstva životního prostředí.

"Její členové jsou právní kapacity i v oblasti správního práva a opakovaně potvrdili, že postup ministerstva v procesu posuzování vlivů těžby na životní prostředí byl v pořádku. Navíc byl i v souladu s judikátem Nejvyššího správního soudu, který se již obdobným případem sporu o EIA zabýval a jasně ministerstvu uložil, že stanovisko EIA nelze po jeho vydání měnit, pokud bylo procesně vydáno správně. Což potvrdila i rozkladová komise," vysvětluje ministr Brabec.

Není pravda, že nemohl nic dělat

Jenže advokátní kancelář Frank Bold Advokáti tvrdí, že v právě tolik skloňovaném stanovisku ministerstva životního prostředí k posouzení vlivu těžby štěrku na životní prostředí jsou chyby.

"Po celou dobu řízení nebyly vyslyšeny naše věcné argumenty. Stanovisko bylo vydáno na základě posudků, které obsahují chyby. Byl naprosto opomenut princip prevence a předběžné opatrnosti, byť jde jak o aktivní záplavovou oblast, tak chráněnou oblast přirozené akumulace vod, kde platí přísná pravidla pro umísťování staveb i jiné zásahy, které mohou ohrozit kvalitu vody," tvrdí advokáti a odkazují se také na to, že se po vydání stanoviska poměry ohledně stavu vody zhoršily a mění se i klima v neprospěch těžby.

Jenže mohl do těchto všech posudků a stanovisek zasáhnout ministr životního prostředí, který opakovaně upozorňuje, že ne? Frank Bold oponuje, že mohl.

"Podle našeho názoru měl pan ministr tuto možnost v době, kdy probíhal v rámci odvolacího řízení přezkum stanoviska vlivu těžby na životní prostředí. Argumenty proti souhlasnému stanovisku jsme předložili, nicméně ze strany ministra nebyly vyslyšeny. Není tedy pravda, že nic dělat nemohl," prohlašuje advokátka Ryšavá, podle které se měl Brabec ozvat, když se na něj obrátil Český báňský úřad.

"Jelikož bylo v odvolacím řízení napadeno i závazné stanovisko o vlivu na životní prostředí, vyžádal si Český báňský úřad u ministra životního prostředí jako nadřízeného orgánu ministerstva jeho potvrzení či změnu. A ministr vydal rozhodnutí, kterým závazné stanovisko potvrdil. On přitom mohl vydat nesouhlasné rozhodnutí," popisuje Ryšavá s tím, že podle ní existovaly dva druhy důvodů, proč měl ministr jít proti studii o vlivu na životní prostředí.

"Jeden se týkal zpochybnění celého procesu vypracování stanoviska k vlivu na životní prostředí například kvůli nedostatečným posudkům, druhý toho, že po vydání stanoviska sílí sucho, byly zpracované nové posudky i stanoviska České geologické služby, která upozorňují na rizikovost záměru," vyjmenovává advokátka Ryšavá a poukazuje i na stanovisko nesouhlasící s těžbou od dřívější ombudsmanky Anny Šabatové.

Všechny trumfy má v rukou město

Ministr Richard Brabec však trvá na svém, podle svých slov nemá možnost zasahovat do úředních rozhodnutí. Na dotaz Aktuálně.cz, zda nestačí k zamezení těžby to, že proti je obrovské množství místních lidí, včetně zástupců mnoha zastupitelstev, Brabec namítá, že stejný odpor existuje v desítkách podobných případů.

"Často slyšíme: Lidé to nechtějí, tak to přece jednoduše nepovolujte, vyjděte jim vstříc. Já bych vlastně strašně rád, ale takhle to v právním státě nefunguje. Zákony dávají určité jistoty všem, občanům i investorům," říká ministr. A protestujícím, kteří se bojí, že těžba brzy začne, dává nepřímo najevo, že nakonec k žádné těžbě vůbec nemusí dojít.

"Chci zdůraznit, že zdaleka není rozhodnuto o těžbě. Investor ví dnes už velmi dobře, že si lidé další těžbu v tomto místě nepřejí a každé rozhodnutí bude napadáno a využíváno všech opravných prostředků. Takže hovořit o tom, že je dnes už vlastně rozhodnuto o budoucí těžbě, prostě vůbec není pravda," míní Brabec, podle kterého se vše vrátí na začátek na báňský úřad. Zároveň poukazuje na to, že obcím nevadí těžba štěrkopísku v jiných místech regionu. Na což ale starostové namítají, že v těchto případech nejsou spodní vody ohroženy.

Pokud jde o území mezi Uherským Ostrohem a Moravským Pískem, ministerstvo avizuje, že jeho úřad pošle další nové informace. "Báňský úřad bude mimo jiné posuzovat od našeho ministerstva rozšířené informace a odborné posudky, které jsme neměli k dispozici v roce 2015 při vydání stanoviska o vlivu na životní prostředí," uvedl Brabec, podle kterého má velké trumfy v rukou město Uherský Ostroh jako jeden z vlastníků pozemků, kde chce těžař těžit.

"Pokud město pozemky neprodá nebo nepronajme, tak tam těžba prostě nikdy probíhat nebude," ujišťuje ministr a protestujícím dává ještě jednu naději. Poukazuje na to, že politici ve spolupráci s ministerstvem zemědělství diskutují o návrhu ústavního zákona na ochranu vody. "A v rámci něj i vyšší veřejný zájem na ochraně především pitné vody," naznačuje Brabec možnost, že nakonec může protestujícím lidem v tomto i jiných případech pomoci případná změna ústavy.

Senátorka Anna Hubáčková ale namítá, že přes všechny ministrovy argumenty může těžba začít. "Nevěřím, že by změna ústavy zabránila těžbě. A pokud jde o pozemky, těžařská firma už řadu pozemků v místech těžby vlastní. Lidem skutečně nezbývá nic jiného než vyjít do ulic a ozvat se," dodává.