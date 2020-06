Už jsem se rozhodl, jak to bude, oznámil Vystrčil k zamýšlené misi na Tchaj-wan

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) v úterý oznámí své rozhodnutí ohledně cesty na Tchaj-wan. Uvedl to v pořadu Prostor X na serveru týdeníku Reflex. Misi by uskutečnil jako šéf horní komory, tedy ještě do letošního podzimu.

"Už jsem se rozhodl. Jak to bude, řeknu v úterý na tiskové konferenci," uvedl Vystrčil. Mezi důvody, proč by se měla cesta uskutečnit, zopakoval tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila. Čína pokládá Tchaj-wan za svou provincii a opakovaně vyjádřila nelibost nad kontakty českých představitelů s tchajwanskými.

"Volební období předsedy Senátu končí na podzim tohoto roku. Pokud bych tam jel, tak bych tam chtěl jet jako předseda Senátu," uvedl k termínu cesty. Pokud by jel, může se stát, že na to doplatí některé firmy, řekl s poukazem na české podniky investující v Číně.

"Není podle mě možné a dlouhodobě udržitelné se mít takzvaně dobře, aniž bychom dbali o nehmotné hodnoty, jako je hrdost, suverenita, nezávislost, svébytnost," dodal.

Už předminulý týden Vystrčil řekl, že jeho tchajwanská mise je stále reálnější. Řekl to po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem, podle něhož by mise na Tchaj-wan neprospěla Česku a jeho ekonomice. Vystrčil dnes uvedl, že nejednoznačnost české zahraniční politiky může být problém, pokud by to byla dlouhodobá záležitost. Zatím ale podle něj trvá krátkou dobu a Vystrčil věří, že se nenaruší vazby ČR v Evropské unii a NATO.

Čínské velvyslanectví v lednu před cestou na Tchaj-wan varovalo Vystrčilova předchůdce Jaroslava Kuberu (ODS). Během lednového setkání se Zemanem a předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na Pražském hradě dostal Kubera dopis, který prezidentská kancelář podpořila dvěma přípisy. Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví. Dokument z čínské ambasády byl nalezen v Kuberově pozůstalosti. Okolnosti vzniku dopisu a jeho předání zůstávají nevyjasněné. Podle některých informací za dopisem stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který to popírá.