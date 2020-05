Cesta na Tchaj-wan se stává reálnější, řekl Vystrčil. V debatě se Zemanem se neshodli

Prezident Miloš Zeman se v úterý setkal s předsedou Senátu Milošem Vystrčilem (ODS). Hovořili spolu o dokumentu, který sepsala čínská ambasáda a který na Hradě obdržel zesnulý Jaroslav Kubera (ODS). Obsahoval varování před důsledky jeho chystané cesty na Tchaj-wan. Vystrčil uvedl, že se s prezidentem na žádném z probíraných bodů neshodli a že se cesta šéfa Senátu na Tchaj-wan stává reálnější.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček zveřejnil pouze informaci, že se schůzka Zemana a Vystrčila konala.Pražský hrad podle něj nyní blíže setkání komentovat nebude.

Vystrčil po úterní schůzce s prezidentem uvedl tři body, které s prezidentem projednávali. V první části se bavili zejména o osudu čínského dokumentu, kde se vzal a kde skončil. Dále projednávali vyjadřování některých úředníků Hradu o tom, že je dopis falzifikát, a nakonec mluvili o významnosti dopisu. Na jeho existenci jako první upozornil deník Aktuálně.cz.

Předseda Senátu se s prezidentem na žádném z bodů neshodli. "Při další diskusi jsme už nikam nepostoupili. A proto jsme tuto debatu byli nuceni ukončit s tím, že jsme si každý drželi svůj názor," prohlásil Vystrčil.

Ani po schůzce s prezidentem ale Vystrčil jasně neodpověděl na otázku, zda tedy na Tchaj-wan on pojede, jak to plánoval jeho předchůdce. "Základní hodnota každé země je být zemí demokratickou, svobodnou a nezávislou. Jestli dneska ČLR hodlá pokračovat v tom, že chce České republice, Senátu diktovat, co by měl či neměl dělat, tak moje cesta na Tchaj-wan se stává stále reálnější a reálnější. Není možné nadále sklánět hlavu a přistupovat na to, že budeme něčím lokajem. Proto jsem tu před chvílí řekl, že jsem rád, že demokraticky zvolená prezidentka Tchaj-wanu bude inaugurována," uvedl Vystrčil.

Tři body k debatě

Předseda Senátu uvedl, že si u prezidenta snažil ujasnit okolnosti toho, proč dokument vznikl a s jakým záměrem byl předán Jaroslavu Kuberovi. To byla první část debaty - proč dopis putoval ke Kuberovi přes Hrad, který k němu ještě přidal svůj přípis.

"Pokud chce Čínská lidová republika prostřednictvím své ambasády upozornit předsedu Senátu, aby nejezdil na Tchaj-wan, je logické, aby byl dopis doručen do Valdštejnského paláce do kanceláře předsedy Senátu, aby si jej mohl přečíst, a když tak se podle toho zařídit. Nestalo se tak a dopis byl doručen na podatelnu Hradu, já to považuji za nelogické a v pohledu na tuto nelogičnost jsme se s prezidentem neshodli," uvedl Vystrčil k prvnímu probíranému bodu.

Dále řekl, že řešili vyjádření některých úředníků Hradu, že není jasné, zda dopis není falešný. Přitom v pondělí Hrad vydal video, v němž uvedl, že dokument přišel na podatelnu Hradu a má jeho originál k dispozici, i s razítkem čínské ambasády.

Třetím bodem debaty byl rozpor v tom, jakou váhu dokumentu přiznává sám Hrad. "Zatímco v jednu chvíli jsme slyšeli, že to není nic významného a že to Kancelář prezidenta republiky, neřkuli prezident vůbec nečetli, neboť to bylo určeno předsedovi Senátu, tak jsme se v odpovědi od pana kancléře na můj dopis dozvěděli, že čínský dokument byl nedílnou součástí podkladů, které projednávali ústavní činitelé na společné schůzce v lednu. Je to nesrovnalost. Buď ten dokument byl významný, a pak ho projednávali, nebo nebyl významný a byl postoupen panu předsedovi Senátu bez jakéhokoliv projednání," uvedl Vystrčil.

Přestože mu tak stále chybí odpovědi na některé otázky, neočekává, že z Hradu získá odpovědi. "Problém čínského dokumentu pro mě vyřešen není. Nejsem ale schopen to uzavřít ke spokojenosti těch, kdo by chtěli znát celou pravdu a všechny podrobnosti, protože nemám žádné nástroje, jak se dalších informací domoci," uzavřel Vystrčil.

Čína se dál vměšuje do našich záležitostí, tvrdí Vystrčil

Předseda Senátu ale ještě upozornil, že zasahování čínské ambasády do záležitostí Senátu pokračuje. "Zaměstnanec čínské ambasády telefonoval mému řediteli kanceláře s tím, aby ho dopředu upozornil, že pokud bych náhodou chtěl blahopřát tchajwanské prezidentce v rámci inaugurace, tak by to nebylo vhodné a poškodilo by to česko-čínské vztahy. Jinými slovy, ČLR se dopředu stará o to, co by měl či neměl dělat předseda Senátu," kritizoval Vystrčil.

K tomu dodal, že se dávno předtím s předsedou zahraničního výboru Senátu domluvil, že oficiální písemné blahopřání posílat tchajwanské prezidentce nebude. Na tiskové konferenci ale prohlásil, že je potěšen, že má Tchaj-wan demokraticky zvolenou prezidentku a že je demokratickou zemí. Staronovou prezidentkou země se letos v lednu stala Cchaj Jing-wen.

Vystrčil se s prezidentem, premiérem Andrejem Babišem a předsedou sněmovny Radkem Vondráčkem již účastnil jednání nejvyšších ústavních činitelů, které proběhlo 12. března. Kromě jiného se na schůzce projednával také obsah čínského dopisu. "Na setkání bylo přijato usnesení, ve kterém byl odsouzen jakýkoliv nátlak kterékoliv země vůči kterékoliv jiné zemi z hlediska její závislosti a zahraniční politiky," uvedl Vystrčil.

Dodal ale, že se mu na tomto setkání nepodařilo prosadit návrh, ve kterém chtěl vyzvat velvyslanectví Čínské lidové republiky k tomu, aby zvážilo personální změny na nejvyšších místech své ambasády. Dodal, že ale ve snaze o dosažení změn na velvyslanectví nepoleví.