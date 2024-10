Sochu Emila Zátopka ničí vandalové. Pomalovali mu rty na červeno a udělali oční stíny

Legendární běžec Emil Zátopek nemá klid. Před pár týdny pomalovali vandalové jeho soše v Kopřivnici rty na červeno a přidali i oční stíny. Teď je pro změnu vyzdobený do žluta a tílko má plné malůvek. Policie pachatele vypátrala.

Socha Emila Zátopka už toho zažila hodně. Kopřivnickému rodákovi nosí místní lidé čepici, šálu nebo vavřínový věnec. To nikomu nevadí, věnec pro vítěze ostatně k legendě českého sportu prostě patří. Jenže Zátopek s rudými rty se už radnici příliš nezamlouval.

"Na kamerových záznamech jsme pachatele našli a předali jsme všechno na policii, která to bude prošetřovat. Když dají Zátopkovi čepici, šálu nebo rukavice, tak to bereme, že si ho nějak berou za svého. To nám nevadí," vysvětluje starosta Kopřivnice Adam Hanus.

Toho, kdo Zátopkovu sochu pomaloval, policie už vypátrala. Stojí za tím 39letá žena. "Protiprávní jednání jsme oznámili správnímu orgánu k dalšímu jednání, protože to bylo vyhodnoceno jako přestupek," říká policejní mluvčí Eva Michalíková.

Nicméně za pár dní byla socha pomalována znovu. Tentokrát do žluta. "Tohoto protiprávního jednání se dopustila tatáž osoba," říká policejní mluvčí.

I když radnice i tentokrát platila za vyčištění sochy, vzhledem k výši škody bude její vandalství patrně opět vyhodnoceno pouze jako přestupek, nikoliv jako trestný čin.