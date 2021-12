Zastupování Zemana v kauze Peroutka stálo 729 tisíc. Tratím na tom, tvrdí advokát

Cenu Karla Velikého příští rok získají běloruské opoziční političky Svjatlana Cichanouská, Veronika Capkalová a Maryja Kalesnikavová za svoji odvahu a nasazení v boji za svobodu a demokracii. V pátek to oznámili zástupci Společnosti Karla Velikého, která prestižní evropské ocenění uděluje.

Svjatlana Cichanouská, profesí učitelka a překladatelka, se rozhodla kandidovat v loňských prezidentských volbách poté, co úřady znemožnily ucházet se o úřad jejímu manželovi Sjarhejovi. Ve volbách podle oficiálních výsledků opět zvítězil dlouholetý autoritářský vůdce země Alexandr Lukašenko. Opozice, Evropská unie a některé další země se však domnívají, že výsledky byly zfalšované a že ve skutečnosti vyhrála Cichanouská, která později uprchla do Litvy. Sjarheje Cichanouského tento týden soud poslal na 18 let do vězení za přípravu a organizaci hromadných nepokojů a podněcování k sociální nenávisti.

Kalesnikovová s Capkalovou se před prezidentskými volbami postavily do čela opozice společně s Cichanouskou, staly se nejvýraznějšími osobnostmi loňských protestů proti režimu. Maryja Kalesnikavová byla letos v září odsouzena k jedenáctiletému vězení.