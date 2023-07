Zaměstnanec senátora Czernina vyhodil z obchodu kontrolu, inspektorku srazil na zem

Nejbližší podřízený senátora za TOP 09 Tomáše Czernina v jeho potravinářské firmě inzultoval dvě kontrolorky z potravinářské inspekce. Jednu z nich srazil na zem a druhou odstrčil, vyplývá z neveřejného rozsudku, jejž Aktuálně.cz získalo. Soud se zabýval několika pochybeními společnosti včetně chování Czerninova zaměstnance. Dostala za ně pokutu 300 tisíc korun. Senátor za svým podřízeným stojí.

Firma Czernin Agro zpracovává hovězí a vepřové maso, které dodává prodejcům. Má dvě prodejny ve Středočeském kraji a dvě v Královéhradeckém. Jejím majitelem je senátor Tomáš Czernin. V horní komoře parlamentu zasedá od roku 2016, necelé čtyři roky je také prvním místopředsedou TOP 09.

V druhé půli dubna loňského roku přišly do prodejny firmy v Rožďalovicích na Nymbursku dvě kontrolorky ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Chtěly ověřit, zda provozovna odstranila nedostatky zjištěné při inspekci z předchozího měsíce. Týkaly se kvality některých potravin či jejich označení.

Druhou kontrolu však nedokončily. Z provozovny je vyhodil Radek Š., který je ve firmě prokuristou. Má zmocnění k právnímu jednání za společnost. Ženy inzultoval a následně jim jejich podklady vynesl před prodejnu. Podrobnosti plynou z rozsudku, jenž u Městského soudu v Praze neveřejně padl v druhé půli června a který redakce získala.

Zvláště nepřijatelné chování

"Chování jednatele (Radka Š., pozn. red.) bylo zvláště nepřijatelné, když (…) vyhodil násilně inspektorku z kanceláře do prostoru za obslužným pultem. Když ji chytil, začal s ní cloumat ze strany na stranu, až tato inspektorka upadla na zem, a následně druhou inspektorku odstrčil tak, že ležící kolegyni nemohla pomoci postavit se," zní klíčová pasáž verdiktu.

Czerninův zaměstnanec vzal poté jejich služební a osobní věci z kanceláře do prodejny, potom je vynesl před prodejnu. Vedoucí provozovny pak řekl, ať vyvěsí ceduli "Z technických důvodů zavřeno," a odešel.

"Už jen skutečnost, že jmenovaný svévolně přemístil osobní a služební věci inspektorek, čímž jim dal najevo, že mají s prováděním kontroly okamžitě přestat, nasvědčuje závěru, že vystupoval z pozice síly," konstatoval senát soudce Marka Bedřicha. Zdůraznil, že firmy mají povinnost inspekci poskytnout plnou součinnost.

Senátor Czernin pro Aktuálně.cz uvedl, že v chování svého zaměstnance nevidí nic špatného. Nepřijatelné podle něj bylo jednání inspektorek. "Když přijdou a řeknou 'budeme vás kontrolovat, dokud nenajdeme důvod vám dát flastr', tak se divím, že si toho nikdo nevšímá," řekl. Z rozsudku však nic takového neplyne. Sám senátor u kontroly nebyl.

Ošetření inspektorky v nemocnici

Prokurista u začátku inspekce nebyl. Na místo dorazil až poté, co kontrolorky dorazily do kanceláře provozovny. Zavolala ho vedoucí prodejny. Podle Radka Š. neměly v kanceláři co dělat, protože nesouvisela s předmětem kontroly, navíc v ní měla vedoucí osobní věci. Po ženách prý chtěl, aby si sedly na židle před kancelář.

Soud však uvedl, že osobní věci měla prodavačka zamčené ve skříňce. Navíc podle senátu soudce Bedřicha inspektorky vstoupily do kanceláře oprávněně. "V místnosti se nacházel počítač sloužící ke zpracovávání dokumentace související s provozem prodejny, objednávky, faktury, dodací listy apod.," stojí v rozsudku.

Senátor z Dymokur Tomáš Czernin (*1962) působí coby senátor za obvod Jičín od roku 2016, loni v listopadu se stal 1. místopředsedou horní komory parlamentu. Od roku 1998 je s přestávkami zastupitelem v obci Dymokury ve Středočeském kraji. Dvě období působil jako místostarosta obce. Od roku 2009 je členem TOP 09, v níž se roku 2017 stal místopředsedou. Je příslušníkem vinořské větve šlechtického rodu Czerninů, jehož stopy vedou do 12. století.

Radek Š. přiznal, že inspektorce vzal desky s poznámkami. Ona ho prý ale chytla za ruku, načež zahodil desky, na chvíli ji popadl za obě zápěstí a pak ji pustil. Nic víc. "Výpověď nekoresponduje s příjezdem policejní hlídky a záchranné služby ani s následným ošetřením inspektorky," konstatoval však soud s tím, že záchranka ženu raději odvezla na další vyšetření do nemocnice.

Soudce Bedřich se pozastavil nad tím, proč prokurista nepředložil záznam incidentu, jejž natočil na mobilní telefon. Podle Radka Š. měl přitom dokazovat jeho verzi. Soud pak nebral v úvahu výpovědi prodavačky a vedoucí manažerky, které hájily Radka Š. Jedna incident neviděla, protože stála za pultem, druhá na místě nebyla vůbec.

"Nenechám si to líbit"

Státní zemědělská a potravinářská inspekce udělila firmě za sedm pochybení včetně chování prokuristy, prošlého data spotřeby u dvou produktů či chybějící etikety u jiného produktu pokutu 300 tisíc korun. Právě kvůli tomu podala Czerninova společnost žalobu, po níž se Městský soud v Praze začal případem zabývat. Citovaný rozsudek je pravomocný.

"Já si to nenechám líbit, za svým člověkem stojím. Dáme proti tomu kasační stížnost. Pokuta je nepřiměřená. A nemůžou dát pokutu za to, že přišly zkontrolovat, jestli tam ty závady jsou, a tam ty závady nejsou," uvedl senátor. Případnou kasační stížnost by vyřizoval Nejvyšší správní soud, její podání však nemá odkladný účinek na právní moc rozsudku.

Horní hranice pokuty od inspekce je podle předpisů 50 milionů korun. Sankce se neukládá až ve chvíli, kdy nedostatky potvrdí druhá kontrola. V pravomoci inspekce je udělit trest už při první prověrce. Jak stojí výše, ta proběhla loni v březnu. Druhou kvůli jednání prokuristy nemohly inspektorky provést.

"Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebude případ komentovat nad rámec skutečností uvedených v rozsudku, a to zejména s ohledem na skutečnost, že dotazy směřují do osobní roviny konkrétních inspektorek," reagoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva na dotaz, zda incident neskončil dočasnou pracovní neschopností kontrolorek.