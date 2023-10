Žalobkyně pro Feriho navrhuje tři roky vězení. Verdikt může může padnout ve čtvrtek

Státní zástupkyně navrhla pro bývalého poslance Dominika Feriho obžalovaného ze dvou znásilnění a pokusu o znásilnění trest okolo tří let vězení. Řekla to v úterý v závěrečné řeči u Obvodního soudu pro Prahu 3, který se případem zabývá. Svůj návrh přednesou i Feriho obhájci. Závěrečnou řeč by měl pronést také Feri, který v minulosti obžalobu popřel. Rozhodnutí by soud mohl vynést ve čtvrtek.

Podle žalobkyně Petry Gřivnové se všechny tři skutky popsané v obžalobě podařilo u hlavního líčení prokázat. Feri se podle ní snažil poškozené dívky znevěrohodnit, je ale logické, že si ženy všechny detaily nepamatují, ať už vlivem času, či stresu, který v důsledku jeho chování prožily. U všech poškozených podle státní zástupkyně chybí motiv, proč by měly Feriho křivě obvinit. "U poškozených lze zcela vyloučit, že by se měly obžalovanému mstít," uvedla také Gřivnová. Dívky jsou podle ní věrohodné. Související Chtít po oběti znásilnění říct ne? Návrhy ministra Blažka schytávají kritiku Podle žalobkyně se Feri snažil také vytvořit dojem, že v dalších případech, které policie odložila, šlo o křivé obvinění. Odloženy ale podle žalobkyně byly z právních důvodů, kdy skutky nevykazovaly znaky trestného činu znásilnění. "Musím odmítnout to, co tvrdí obžalovaný ve svém vyjádření, kde uvádí, že kvůli mediálnímu tlaku se sem dostaly případy, které se k soudu vůbec dostat neměly," řekla dále Gřivnová. První ze žalovaných skutků se podle žalobkyně stal v noci na 25. března 2016 ve Feriho bytě v Praze 3. Feri se podle Gřivnové pokoušel tehdy nezletilou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu "částečné ztráty vědomí". Feri pak s dívkou podle spisu mimo jiné prováděl orální sex. Dívka se podle Gřivnové snažila nejprve situaci zvládnout, nevěděla ale, co má dělat. Žalobkyně upozornila, že je třeba vzít v úvahu to, že jí v té době bylo 17 let. O tom, že by se v nápoji nacházela omamná látka, podle Gřivnové není přímý důkaz, na její přítomnost ale ukazují nepřímé důkazy. Druhý skutek se podle Gřivnové stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. Feri nepopírá, že měl se ženou sex, tvrdí ale, že s ním souhlasila. "Jednání obžalovaného, které poškozená popsala, nelze hodnotit jinak než jako donucení k pohlavnímu styku," řekla Gřivnová. Související "Jak velký měl penis?" I to slýchají ženy na policii kvůli sexuálnímu násilí 2:03 Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri večer pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. I v tomto případě podle státní zástupkyně z důkazů vyplývá, že se čin stal. Feri dříve opakovaně odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí či zneužil něčí bezbrannosti. Po zveřejnění výpovědí žen v médiích rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny na podzim 2021. Ukončil také členství v TOP 09.

