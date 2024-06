Žalobcům uniká bývalý špion z rozvědky, opět ho neusvědčili z podvodu za miliony

K novému vývoji došlo v kauze někdejšího vlivného zpravodajce z rozvědky. Soud ho zprostil obžaloby, podle níž si nechal miliony korun určené pro provedení zpravodajských operací. Jde už o druhé takové rozhodnutí soudu. Vrchní státní zastupitelství v Praze ho obžalovalo předloni v prosinci. Zda se žalobci z úřadu Lenky Bradáčové odvolají, není jasné.

Co bylo cílem tajných operací s krycími názvy Paluba, Kruhy a Kofola, vědí jen v Úřadu pro zahraniční styky a informace, jak se oficiálně nazývá rozvědka. A ví to také její bývalý příslušník Martin Uher. On byl důstojníkem, který měl úspěšné provedení akcí na starosti.

Letos sedmapadesátiletý muž dostal od vedení služby několik milionů korun, aby poptal potřebné služby ze soukromého sektoru, jež by umožnily zpravodajské akce dotáhnout do konce. Jenže podle státního zástupce Uher část těchto peněz falešně vyfakturoval a ponechal si je.

Kauzu k soudu poslal někdejší šéf odboru závažné hospodářské a finanční kriminality Marek Bodlák, jenže jeho konstrukce v soudní síni neobstála. Soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8 Jana Humeni někdejšího šéfa kybernetického odboru rozvědky tento měsíc zprostila obžaloby.

Skutek se vůbec nestal

"Soud rozhodl na základě dokazování, nebylo prokázáno, že se stal skutek, pro nějž je obžalovaný stíhán," sdělila Aktuálně.cz soudkyně Humeni. Státní zástupce Bodlák už v úřadu vrchní žalobkyně nepůsobí, od letošního jara je soudcem. Agendu kauz bývalých příslušníků tajných služeb převzal Jiří Pražák.

Aktuálně.cz ho požádalo o stanovisko na čerstvý, nepravomocný rozsudek. Stejně tak se ho zeptalo, zda proti verdiktu podá odvolání. Na zaslané otázky Bodlákův nástupce ve funkci šéfa zmíněného odboru neodpověděl. Pokud se však odvolá, kauzou se bude zabývat Městský soud v Praze.

Pražská městská instance už Uherův případ jednou projednávala. Loni v listopadu zrušila první osvobozující verdikt, jejž Obvodní soud pro Prahu 8 vynesl. Tehdy podle něj ke skutku došlo, ale nebyl trestný. Rozsudek ale nepřijal žalobce, protože trval na Uherově vině. Bývalý špion ho odmítl také. Tvrdil, že k žalovanému činu nedošlo vůbec.

Napodruhé soudkyně Jana Humeni rozhodla tak, jak žádal Uher. Ostatně jak sám pronesl při úvodním a jediném veřejném jednání v kauze, když odpovídal na dotaz soudkyně, zda se cítí nevinný. "To stanovisko trvá," řekl. Proč nyní soudkyně dospěla k závěru, že se skutek vůbec neodehrál, není jasné. Hlavní líčení bylo utajené.

Šestnáct údajně falešných faktur

"Celkově se na úkor Úřadu pro zahraniční styky a informace obohatil o částku 3 080 397 korun tím, že uvedl někoho v omyl, a způsobil tak na cizím majetku značnou škodu, čímž spáchal zločin podvodu," zní přesný popis skutku, jak se ho Uher podle nepravomocně vyvrácené obžaloby dopustil.

První falešnou fakturu měl v rozvědce předložit v září 2016, ještě týž rok jich podle státního zástupce následovalo pět dalších. Nepravdivé doklady posílal k vyinkasování další dva roky. Jak tvrdila obžaloba, celkem Uher předložil šestnáct falešných faktur a další tři si údajně nechal proplatit dvakrát.

Martin Uher do zpravodajské komunity vstoupil krátce po roce 1990, kdy se připojil k předchůdkyni dnešní Bezpečnostní informační služby. Na odboru ochrany ekonomických zájmů zpracovával agendu dovozu zbraní do Česka. Kontrarozvědku opustil roku 2003 poté, co se jím začala zabývat vnitřní inspekce služby.

Po odchodu z BIS přijala Uhera rozvědka, kterou tehdy řídil pozdější ministr vnitra za ČSSD František Bublan. Službě poté velel Karel Randák. "Byl schopný, měl velkou síť zdrojů a velmi rozuměl technologiím. Na druhou stranu se vymykal kontrole," řekl Randák o Uherovi. S rozvědkou se Uher rozešel roku 2018. Došlo k tomu krátce poté, co si nechal podle žalobce uhradit poslední falešnou fakturu.