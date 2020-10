Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin schválila sněmovna

Zákaz zakládání a organizování paramilitárních ozbrojených skupin k prosazování politických nebo ideologických cílů sněmovna schválila. Poslanecká předloha, která nyní zamíří k posouzení do horní komory, také zavádí dobrovolné kurzy střelecké přípravy. Účastníci kurzu by spadali do zálohy k zajištění bezpečnosti a obrany státu.

Zákaz paramilitárních ozbrojených skupin by zahrnoval podle poslanecké předlohy i jejich vyzbrojování a účast v nich. Za porušení zákona by hrozila pokuta až 200 000 korun a zákaz nakládání se zbraněmi. "Činnost takových uskupení je neslučitelná s demokratickou podstatou České republiky coby právního státu," napsali autoři v důvodové zprávě. Sněmovna zamítla poslanecké úpravy, které by ustanovení o zákazu ozbrojených skupin zrušily nebo zmírnily. Související Měl maketu zbraně, dozorce vzal jako rukojmí. Policie popsala Madsenův útěk z vězení Do záloh státu by vedle účastníků programu střelecké přípravy patřily zbraně, s nimiž cvičili. "Způsob využití této stanovené zálohy se bude odvíjet od konkrétní situace a podle toho se též bude řídit příslušným zákonem," stojí ve zdůvodnění. Sněmovna v předloze upravila podle požadavků bezpečnostního výboru zejména státní podporu účastníků střelecké přípravy. Návrh zákona by zavedl rovněž zvláštní povolení pro nakládání se zbraní určité kategorie. Předloha dále výslovně umožní nosit příslušníkům ozbrojených bezpečnostních sborů a strážníkům služební zbraň i v době mimo službu. Mohli by používat také svou soukromou zbraň.