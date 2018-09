Chce dobýt Senát, čelí ale obvinění z nelegálních příjmů. Ptejte se Jiřího Paroubka

před 1 hodinou

Bývalý premiér a předseda ČSSD Jiří Paroubek kandiduje do Senátu jako nezávislý s podporu ostravských sociálních demokratů. Spíše než svůj program musel v minulých dnech řešit obvinění ze strany manželky Petry, s níž se rozvádí, že nelegálně dostával milionové částky, které nechodily přes bankovní účet. Paroubek do vrcholné politiky vstoupil v roce 2004 jako ministr pro místní rozvoj, nakonec v čele vlády nahradil Stanislava Grosse. Z čela ČSSD odešel, když strana v roce 2010 ani přes volební vítězství nebyla schopná sestavit vládu. V Senátu by se chtěl zaměřit na bytovou politiku, exekuce a životní prostředí. Jiří Paroubek bude na vaše dotazy odpovídat ve čtvrtek od 10:30.

Rozhovor s Jiřím Paroubkem Jiří Paroubek odpovídá od půl jedenácté. Barbora Solcova - Dnes 18:30 Nechtel byste podporit svoji kampan tim, ze slibite, v pripade vitezstvi, pro vsechny Ostravaky zdarma kurz Cchi kung? Myslim, ze hromadne cviceni ve stylu sokolskeho sletu by Ostrave sluselo. ? Petr - Dnes 18:29 "Kdo z Vás to má...???"

No Comment...! ? Mard - Dnes 18:01 Kdyz vezmu do uvahy ze jste poslal policii mlatit deti na louce u Tachova - tak k Vam mam jediny dotaz. Jak to delate ze se dokazete podivat na svuj oblicej ve zrcadle a nepozvracet se z toho? ? Jan Horejsi - Dnes 17:57 Muzete prisahat na zdravi vasi dcery, ze nemate zadne nezdanene prijmy, nepriznane prijmy ci jinak nelegalne ziskane penize? ? Jan Polák - Dnes 17:44 Dobrý den, jak vzpomínáte na vaše někdejší střety Mirkem Topolánkem? Nepřijde vám nyní politika méně ideová? Děkuji, JP.