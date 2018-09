"Bývalý premiér přece nebude vybírat popelnice." Ústecký sponzor Benda brání Paroubka

Teplický podnikatel Petr Benda zůstává věrně po boku expremiéra a bývalého šéfa ČSSD Jiřího Paroubka. Je připraven mu nadále sponzorovat nynější senátní volební kampaň, pokud to bude třeba. Odmítá nařčení, že si Paroubek svůj životní standard vylepšuje nelegálními milionovými příjmy, s čímž v souvislosti s probíhajícím rozvodovým řízením vyrukovala manželka Petra Paroubková. "Tu a tam mu dám k dispozici své auto s řidičem i já," vysvětluje například Benda, jak si může politik v penzi dovolit vůz se šoférem.

Když Paroubková nedávno v rozhovoru pro TV Seznam hovořila o údajných černých fondech svého chotě a o jeho napojení na jisté podnikatelské kruhy, zmínila i jméno Petra Bendy. Redakce Aktuálně.cz jej v této souvislosti požádala o rozhovor. Paroubkův dlouholetý přítel, někdejší šéf ČSSD v Ústeckém kraji a pozdější klíčový sponzor strany Národní socialisté - LEV 21 byl ochoten odpovědět na otázky jen písemnou formou.

Co si vlastně o sporu Paroubkových myslíte? Jsou to "běžné" hádky rozvádějících se manželů, nebo za tím vším také vidíte nějaké temné pozadí, jak to naznačuje pan Paroubek?

Válka Paroubkových Manželé Paroubkovi začali veřejně "prát špinavé prádlo" loni v únoru, když expremiérova žena opustila společnou domácnost. Jejich divoký rozchod začal zaměstnávat hlavně bulvární média. "Žila jsem v neustálém strachu, s čím přijdeš. Kromě toho jsou tady tvoje tajemství," napsala Paroubková mimo jiné manželovi v tehdy zveřejněném dopise. Expremiér její chování vysvětloval údajnými psychickými problémy.

Běžný rozvod trvá několik měsíců, v tomto případě jako by někdo měl zájem celou záležitost prodlužovat a držet Jiřího Paroubka pod tlakem. To, co se nyní stalo v podání Petry, je něco neobvyklého. Ona kriminalizuje bez důkazů, šest týdnů před senátními volbami tak, aby celá věc žila svým vlastním životem.

Má to Jiřího Paroubka poškodit, znemožnit jeho zvolení do Senátu. Zejména proto, že si jistá zájmová skupina určitě zajistila informace, že Jiří Paroubek může v Ostravě reálně uspět. Pokud to bude nutné, Jiří Paroubek celou záležitost - jak vy říkáte "temného pozadí" - zveřejní.

Dal byste za pana Paroubka ruku do ohně, že žádných černých fondů nevyužívá a má jen oficiální příjmy?

Zcela nepochybně, žije přiměřeně. Přece nikdo nebude očekávat, že bývalý český premiér bude vybírat popelnice.

Nemůžeme se nakonec dozvědět, že s těmi údajnými černými penězi máte cosi společného právě vy, jeho blízký přítel a vlivný podnikatel? Nikdy jste jej v osobním životě finančně nepodporoval?

V červenci letošního roku Národní bezpečnostní úřad dokončil po téměř ročním prověřování moji bezpečnostní prověrku. Celou záležitost ukončil pozitivním rozhodnutím a 11. července letošního roku vydal "Osvědčení fyzické osoby". Při té příležitosti hloubkově a dlouhodobě kontroloval všechny mé účty, včetně majetku. Nemám žádné černé peníze, tudíž jsem je nikdy nemohl nikomu poskytnout, tedy ani Jiřímu Paroubkovi.

Jak si máme vysvětlit, že dnes Jiří Paroubek coby penzista využívá třeba auta s řidičem, drahé hotely, jak to uvedla i paní Paroubková?

Pokud vím, řidiče, se kterým Jiří Paroubek občas jezdí po Praze, platí jiná firma, jejíž šéf auto využívá a ve volném čase tu a tam sveze po Praze také Jiřího Paroubka. Tu a tam, podle mého časového rozvrhu, dám i já Jiřímu Paroubkovi k dispozici své auto s řidičem.

Pokud jde o drahé hotely, i já jsem byl loni s Jiřím Paroubkem například v Číně v opravdu drahých hotelích. Byl jsem součástí delegace, kterou Jiří Paroubek jako bývalý český premiér vedl v provincii Chang Čou, na pozvání vlády této provincie. A samozřejmě tyto výdaje, včetně cestovného a stravování, hradila tato provincie. Vím také, že Jiří Paroubek byl loni jedním naším společným přítelem pozván spolu s dcerou k pobytu, tuším na 10 dní do Chorvatska, a jeho výdaje tudíž byly minimální.

Pan Paroubek nyní své ženě nyní vyčítá spojení s vazebně stíhaným severočeským podnikatelem Tomášem Horáčkem, přitom Horáček byl vždy řazen i do okruhu vašich společných známých. Není to vůči manželce zvláštní argument?

Srovnáváte nesrovnatelné. Před 8 až 10 lety, kdy byl Tomáš Horáček jedním ze stovek členů ČSSD, kteří Jiřího Paroubka podporovali na předvolebních akcích, nic nenasvědčovalo tomu, že bude v roce 2018 obviněn ze závažné trestné činnosti. Ani já, ani Jiří Paroubek jsme ale s Horáčkem žádný byznys nedělali. Údajná blízkost Horáčka k Jiřímu Paroubkovi je fikce vytvářená novináři, kteří plní určité zadání. Bohužel Petra Paroubková u Horáčka devět měsíců pracovala, a byla tedy odměňována z peněz, jejichž původ je, řekněme, diskutabilní.

Budete nadále pana Paroubka v jeho úsilí o návrat do vysoké politiky podporovat?

Psal si Jiří Paroubek deník? Až teprve v minulých dnech pro TV Seznam Petra Paroubková rozvedla, co měla být ona manželova tajemství a proč prý měla takový strach. Po zatčení bývalého hejtmana Davida Ratha v roce 2012 se údajně začala obávat, že se policie zaměří i na jejich rodinu a zjistí též nelegální příjmy. "Začala jsem věřit, že mohou jít i po nás," prohlásila. Tvrdí, že Paroubek s tím vším ale nepřestal a jedním z důkazů pokračujícího využívání černých fondů má být údajný Paroubkův deník z roku 2014, který prý loni "náhodou" objevila v jejich společném domě v Řecku. Mají v něm být popsané částky, kterými Paroubek platil své spolupracovníky, oficiálně i neoficiálně, také s kým se stýkal, od koho žádal podporu a od koho ji nakonec dostal. Také to, kdo jej sponzoruje nyní. "Lidé kolem něj se nemění, pořád se kolem něj točí stejná skupina," poznamenala Paroubková ve zmíněném rozhovoru a řekla i jedno jméno - Petr Benda. Výroky expremiérovy manželky se začala zabývat policie.

Ano, budu jej finančně i jinak podporovat, pokud to bude potřebovat.

Na jeho transparentní účet jste mu v souvislosti s probíhající senátní kampaní poslal už 200 tisíc korun, jste ochoten po tom všem poslat i další?

Ano, když to bude potřebovat, pošlu mu na jeho transparentní účet na základě dohody další peníze.

Nebojíte se, že v souvislosti s touto kauzou šance Jiřího Paroubka stát se senátorem výrazně klesají?

Samozřejmě že celá akce Petry Paroubkové a lidí v "temném pozadí" je zamýšlena tak, aby snížila šance Jiřího Paroubka na zvolení do Senátu. Podle naprosto převažujícího ohlasu lidí na sociálních sítích si ale myslím, že se to nezdaří.

Související video: Paroubkovy údajné miliony? Své příjmy vysvětloval už dříve. Kdo z vás to má, ptal se před lety