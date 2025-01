Začátek týdne bude chladný. Teploty v noci mohou klesnout až k minus 13 stupňům

Česko čeká chladný začátek týdne. Noční teploty budou do středy klesat hluboko pod bod mrazu. Na Vysočině a východě Zlínského kraje se mohou v pondělí v noci a v úterý ráno dostat pod minus 12 stupňů Celsia. V celém Česku navíc do úterního dopoledne hrozí náledí. Od poloviny týdne se začne oteplovat. V příštím týdnu očekávají meteorologové teploty přes den kolem nuly.

V noci na pondělí pokračovalo na řadě míst sněžení. Čerstvý sníh napadl podle meteorologů především v Orlických horách, Jeseníkách a Beskydech. Například na Lysé hoře napadlo od pátku 57 centimetrů nového sněhu. "Díky sněhové epizodě v uplynulých dnech leží na našem území nejvíce sněhu od začátku prosince," uvedli meteorologové na síti X.

Pondělní ráno bylo mrazivé, v severovýchodních Čechách díky kombinaci zmenšené oblačnosti a sněhové pokrývky bylo i kolem minus deseti stupňů Celsia. Ve Vrchlabí na Trutnovsku teplota klesla podle meteorologů pod minus 13 stupňů.

Neméně mrazivá bude i noc na úterý. Od dnešních 22:00 do úterních 09:00 proto platí varování před silným mrazem, vydané pro téměř celou Vysočinu, okolí Boskovic a pro východní oblasti Zlínského kraje. Při celonočním vyjasnění a na sněhu tam mohou teploty klesnout pod minus 12 stupňům.

Do úterního dopoledne platí pro celé Česko i výstraha před náledím s nízkým stupněm nebezpečí. "V noci na úterý a zpočátku i v úterý ráno a dopoledne očekáváme zejména při jasné obloze místy tvorbu námrazy-jíní na komunikacích, která se může zajezdit do tenké kluzké vrstvy náledí," uvedl Štefan Handžák z Českého hydrometeorologického ústavu. Silnice mohou podle něj zůstat přes den v zastíněných lokalitách namrzlé i při teplotách nad nulou.

V úterý přes den bude teplota kolísat mezi minus třemi až jedním stupněm Celsia. Odpoledne a večer přibude od severu oblačnost a místy, zejména v severní polovině země, se objeví sněžení, déšť se sněhem nebo mrznoucí srážky. Sněhové nebo dešťové srážky, které mohou namrzat, přetrvají i ve středu. Meteorologové po oba dny varují před tvorbou ledovky.

Od poloviny týdne by se mělo v Česku začít oteplovat. "Ve čtvrtek bude počasí u nás svým jižním okrajem ovlivňovat slábnoucí teplá fronta. Za ní k nám pronikne teplý vzduch," uvedli meteorologové. Nejnižší noční teploty klesnou k minus třem stupňům, během dne bude do pěti stupňů. Podle předpovědi by mělo pršet, místy se objeví srážky mrznoucí, na severu i sněhové. V pátek se přes den oteplí na pět stupňů, o víkendu může být až sedm stupňů Celsia.

I příští týden bude mít počasí spíše inverzní charakter s minimálními teplotami nejčastěji mezi minus jedním až minus pěti stupni Celsia. Přes den bude většinou kolem nuly. Ve dnech s nízkou oblačností, kterých bude v příštím týdnu většina, se teplota udrží většinu lehce pod bodem mrazu. Na horách může být za slunečného počasí naopak výrazně nad nulou.

Týden na přelomu ledna a února, stejně jako první únorový týden, bude teplotně průměrný nebo jen mírně teplejší než obvykle. Na začátku února také podle měsíčního výhledu vzroste pravděpodobnost srážek.