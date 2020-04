Za týden zpět za mříže, Janouškovi se ale do vězení nechce. Požádal o dvouletý odklad

Politický podnikatel Roman Janoušek by se měl vrátit příští týden do vězení, aby si odseděl zbytek trestu za sražení ženy autem v opilosti. Ze zdravotních důvodů měl přerušený trest do 30. dubna. Jak ale zjistil deník Aktuálně.cz, lobbistovi se zpátky do cely nechce. Požádal o prodloužení pobytu na svobodě o další dva roky.

Roman Janoušek nastoupil do vězení na podzim 2014. Dostal 4,5 roku za ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, když v roce 2012 opilý srazil vozem jednapadesátiletou ženu. Ve vězení však strávil zhruba čtvrtinu vyměřené sazby, kvůli zdravotní potížím neurologického charakteru má už čtyři roky přerušený trest. Pobyt na svobodě mu soud opakovaně prodlužoval, nyní mu má vypršet poslední dubnový den. Server Seznam Zprávy před měsícem upozornil, že Krajský soud v Brně, jenž má lobbistu v této věci na starosti, poslal spis lékařské komisi při Generálním ředitelství Vězeňské služby, aby prověřila Janouškův zdravotní stav. Deník Aktuálně.cz nyní zjistil, proč tak soud učinil. Protože se chýlil ke konci lobbistův pobyt na svobodě, Janoušek požádal o jeho opětovné prodloužení. Na výkon trestu se necítí být fit. Související Janouškovi trest neodpustili. Zhoršení jeho stavu není tak zásadní, potvrdil soud "Odsouzený požádal u Krajského soudu v Brně o další prodloužení přerušení výkonu trestu odnětí svobody v březnu tohoto roku," potvrdila Aktuálně.cz mluvčí instance Kateřina Belkovová. Podle informací Aktuálně.cz lobbista vznesl prosbu o pobyt na svobodě do konce dubna 2022, odvolává se na přetrvávající zdravotní potíže spojené se starým úrazem a operací hlavy - údajně trpí chronickým subdurálním hematomem. Zdravotní posudek je hotový, soud už rozhodl Krajský soud v Brně už má odborné závěry vězeňské lékařské komise zpět na stole, obdržel je od nich 9. dubna. Co v nich doktoři prezentovali, není jasné. "Lze však uvést, že jeho obsahem je odborný názor a doporučení ohledně stanovení termínu nástupu odsouzeného zpět do výkonu trestu," vysvětlila mluvčí Belkovová. Deník Aktuálně.cz rovněž zjistil, že soud v neveřejném jednání o Janouškově žádosti i s přihlédnutím ke stanovisku lékařů už rozhodl. Výsledek zatím podle mluvčí nelze komentovat, soud nemá potvrzené doručení verdiktu. V této souvislosti se Aktuálně.cz snažilo spojit s Janouškovým advokátem Lukášem Trojanem, zastihnout se ho však nepodařilo. Kauza šla k soudu jako pokus o vraždu Státní zástupkyně Romana Janouška kvůli sražení ženy obžalovala z pokusu o vraždu, za niž mu v krajním případě hrozilo až 18 let.

Městský soud v Praze ale lobbistův čin kvalifikoval jako ohrožení pod vlivem návykové látky a těžké ublížení na zdraví, za což mu v dubnu 2014 uložil trest tři roky vězení a pět let zákazu řízení.

Žalobkyně se však odvolala, Vrchní soud následně v září 2014 trest zpřísnil na čtyři a půl roku za mřížemi a sedm let bez řidičáku. Minimálně loni v létě se přitom politický podnikatel, který byl jednou z klíčových postav pražské politiky a byznysu v primátorské éře Pavla Béma (ODS) v letech 2002 až 2010, jako těžce nemocný nechoval. V červenci ho nechal Vrchní soud v Praze sledovat. Učinil tak v souvislosti s lobbistovým odvoláním proti rozhodnutí nižší instance, která zamítla jeho jiný podnět - žádost o odpuštění zbytku trestu. Ve vedrech sám na kole po středních Čechách Janoušek se procházel v pražských Žlutých lázních, v centru hlavního města si zašel i do galerie. V tropických vedrech také sportoval. "Zvládl i poměrně fyzicky náročnou činnost, když se dne 23. července 2019, kdy teploty na celém území ČR atakovaly tropických 30 stupňů Celsia, nechal po poledni řidičem odvézt desítky kilometrů za Prahu a v okolí Votic bez jakéhokoli dohledu odjel sám na kole," konstatoval vrchní soud. Vrchní soud v Praze už v lednu 2017 pravomocně rozhodl ještě v jedné větvi lobbistova příběhu. Zamítl jeho prosbu o obnovu trestního procesu. Janoušek ji podložil údajnými posudky na svou špatnou zdravotní kondici v době nehody. Lobbista se poté obrátil se stížností na Ústavní soud, jenž mu dal loni v říjnu na nový proces šanci. Vrchní soud se prý ukvapil, když si dovolil hodnotit váhu Janouškem dodaných expertiz. Související Janouška zastihli na kole i na plovárně. Z vězení ho přitom pustili kvůli zdraví "Nové vyhodnocení, resp. přehodnocení všech důkazů v jejich vzájemné souvislosti a poměřování relevance a důkazní váhy jednotlivých z nich přísluší až soudům rozhodujícím v novém řízení, tedy po povolení obnovy řízení," zní klíčová pasáž rozhodnutí senátu ústavního soudce Radovana Suchánka, podle něhož nižší soudy při posuzování lobbistovy žádosti nerespektovaly jeho ústavní práva. Městský soud v Praze se jí bude znovu zabývat 20. května.