Janouška zastihli na kole i na plovárně. Z vězení ho přitom pustili kvůli zdraví

před 1 hodinou

Odsouzený lobbista Roman Janoušek, který má do příštího jara přerušený výkon trestu kvůli závažným zdravotním problémům, chodí bez doporučeného doprovodu na plovárnu, vyjel si na kole nebo navštívil galerii. Zjistil to Vrchní soud v Praze poté, co muže nechal sledovat. I na základě těchto zjištění vrchní soud před několika týdny potvrdil, že opětovné zamítnutí Janouškovy žádosti o prominutí zbytku trestu bylo "správné a důvodné".

Janoušek si má odpykat 4,5 roku za úmyslné sražení ženy autem, za mřížemi zatím strávil zhruba rok a čtvrt. Podle posudku olomoucké fakultní nemocnice u něj po operaci hlavy existuje riziko těžkého poranění mozku, kvůli němuž by ho pobyt ve vězení ohrožoval na zdraví i životě. Lékařské zprávy předložené soudům totiž mimo jiné uvádí, že Janouškův stav vyžaduje "neustálý doprovod a dohled poučené osoby", která by mu mohla poskytnout první pomoc. Policejní sledování však podle vrchního soudu prokázalo, že realita je jiná. Janouškovi trest neodpustili. Zhoršení jeho stavu není tak zásadní, potvrdil soud číst článek "Aktuální zdravotní stav odsouzeného rozhodně nepřivodil jeho rezignaci na společenský či sportovní život. Odsouzený je nanejvýš schopen pohybovat se samostatně, bez asistence jakékoliv další, natož poučené osoby či opory francouzské hole," citovala mluvčí pražského městského soudu Markéta Puci z usnesení. Vrchní soud původně vydal příkaz k Janouškovu sledování na období od 8. července do konce října. Už po měsíci však akci odvolal, protože dalších zjištění nebylo potřeba. Janoušek podle zpráv policie opakovaně zůstával bez doprovodu v pražských Žlutých lázních a v centru hlavního města si zašel do galerie. "Především však zvládl i poměrně fyzicky náročnou činnost, když se dne 23. července 2019, kdy teploty na celém území ČR atakovaly tropických 30 stupňů Celsia, nechal po poledni řidičem odvézt desítky kilometrů za Prahu a v okolí Votic bez jakéhokoli dohledu odjel sám na kole," konstatoval v usnesení vrchní soud. "Jak je pak dále patrno z protokolů o sledování, odsouzený se při vystupování na veřejnosti chová přinejmenším konspirativně. Zakrývá si obličej a účelově mění vozidla," doplnili soudci. Janoušek pobyt ve vězení zvládne, potvrdil soud Vrchní soud se podle Puci obrátil také na Vězeňskou službu, která mu sdělila, že Janouškovi dokáže zajistit adekvátní péči. Soudci tak dospěli k závěru, že Janoušek je při respektování nařízené medikace evidentně schopen základního způsobu života, "přičemž není rozdílu, zda je tomu tak ve výkonu trestu odnětí svobody, nebo mimo něj". Soud definitivně zamítl žádost lobbisty Janouška o prominutí zbytku trestu číst článek Opilý Janoušek srazil v roce 2012 ženu v pražské Michli. Původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu, nakonec byl odsouzen za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky. Trest nastoupil v listopadu 2014. V brněnské věznici zůstal do března 2016, potom byl z rozhodnutí Krajského soudu v Brně dočasně propuštěn na svobodu. Následně dvakrát žádal pražský městský soud o prominutí zbytku trestu ze zdravotních důvodů, ten mu však ani jednou nevyhověl. Puci dodala, že její soud závěry vrchního soudu postoupil do Brna, aby je měli tamní soudci k dispozici při rozhodování o dalším přerušení Janouškova trestu.