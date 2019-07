Jsi trapná, vyslechla si žákyně od učitelky za účast na stávce. Dostala třídní důtku

Teprve patnáctiletá žákyně Anna Mezgerová se angažuje jako mluvčí hnutí Fridays For Future, které organizuje studentské stávky za klima. Ve své domovské Základní škole Na Chodovci však pro své aktivity nenašla pochopení. Dostala důtku třídního učitele za vysokou absenci, přestože přinesla omluvenky od rodičů. Tvrdí, že to nebyla jediná nepříjemnost, se kterou se kvůli boji za lepší klima ve škole setkala. Ministerstvo školství přitom podobné aktivity žáků podporuje.

"Před první stávkou jsem si ve škole vyslechla, co je to za blbost - jestli budeš stávkovat, tak bude důtka. A pak jsem opravdu dostala třídní důtku za častou absenci," popsala Mezgerová svou zkušenost u kulatého stolu organizovaného Stálou konferencí asociací ve vzdělávání a EDUin na téma Důtka za klima.

Tvrdí, že třídní učitelka nebyla jejímu boji proti klimatické změně pozitivně nakloněna. A to i přesto, že ve škole učí přírodopis, zeměpis a volitelný ekologický seminář.

Mezgerová uvedla, že si od učitelky musela často vyslechnout i kritiku. "Každý den jdu do školy a poslouchám, že jsem trapná, když jsem byla jako mluvčí Fridays For Future v České televizi. Že to moje vystoupení bylo trapný. I jen když si připnu odznáček Fridays For Future, tak už jsem podle ní trapná," dodala.

Redakci Aktuálně.cz Mezgerová popsala, že nešlo jen o to, že měla vysokou absenci, protože se jako mluvčí Fridays For Future účastní nejen pátečních stávek, ale také různých debat. Problémem bylo také to, že když do školy přinesla od rodičů podepsanou omluvenku na den, kdy byla na stávce, tak ji její třídní neschválila.

Vyjádření od třídní učitelky se redakce Aktuálně.cz snažila od pátku získat, do úterý ale bezúspěšně. Telefon nezvedal ani ředitel školy.

Náměstkyně: Studenti by měli vyjadřovat své postoje

Postoj školy k občanské aktivitě žákyně Anny Mezgerové zkritizovala náměstkyně ministra školství pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Dana Prudíková. Uvedla, že ji mrzí, s jakými reakcemi se dívka na škole setkala.

"Nemyslím si, že takhle by vzdělávání ve škole o čemkoli mělo vypadat. Myslím si, že podstatou vzdělávání je kritické myšlení, studenti by měli vyjadřovat své postoje, měli by navzájem konfrontovat své názory, a to nejen s pedagogickým sborem, ale i mezi sebou."

Řešením podle Prudíkové je kvalitní pedagogický sbor. "Ve školství už dnes máme mnoho kvalitních pedagogů, ale bohužel se dějí i excesy. A my na ministerstvu pracujeme na tom, aby se zvýšila prestiž učitelské profese, aby šli učit ti nejlepší," dodala.

Někteří zástupci hnutí Fridays For Future ale mají zcela odlišné zkušenosti než Mezgerová. Například další z mluvčích Veronika Zemanová sdílela na svém Facebooku fotografii dokazující, že na některých školách dostali žáci za aktivismus pochvaly.

"Absurdita toho, že jeden učitel ve studentech probouzí občanskou aktivitu a druhý ji (až násilně) potlačuje. Tahle absurdita není v pořádku," uvedla k fotografii Zemanová.

Čeští žáci, kteří se připojili k celosvětovému hnutí Fridays for Future, stávkovali kvůli klimatické změně letos již čtyřikrát, naposledy 7. června. Říkají, že budou stávkovat do té doby, než dojde ke změnám v ekologické politice, které jim budou připadat dostatečné. Další protesty chystají na týden od 20. do 27. září, kdy se bude konat týdenní protestní akce, v rámci které by měli stávkovat a vyjít do ulic nejen studenti, ale i pracující.