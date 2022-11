Náš nápoj nikomu neublížil, ale mnoho životů zachránil, říká z vězení odsouzený šaman

Manželé z Polska pořádali v Česku šamanské ceremonie, na kterých podávali psychedelický nápoj ayahuasca, který se připravuje podle receptu peruánských léčitelů. Podle soudu obsahoval látku DMT, která je v Česku zakázaná, a manžele poslal za nelegální obchody s psychotropním nápojem na osm let do vězení. Jaroslaw Kordys už strávil dva roky ve vazbě, a nyní z věznice poskytl Aktuálně.cz rozhovor.

Minulý týden jste si vyslechl verdikt olomouckého vrchního soudu, který vám o půl roku snížil původní osmapůlletý trest. Jak jste rozhodnutí soudu přijal?

Byl jsem v šoku. Mysleli jsem si, že rozsudek z prvního soudu nemůže obstát. Počítali jsme s tím, že budeme zproštění obvinění. Překvapilo mě, že to nakonec dopadlo takhle.

Vaší manželce soud trest dokonce zpřísnil, a to z původních 5,5 roku na osm. Argumentoval tím, že vaše žena se dopustila stejného jednání jako vy, tudíž má dostat stejný trest.

To je pro mě nepochopitelné. Nechápu, jak se to mohlo stát, ani moji obhájci. Naši advokáti to vnímají jako selhání českého soudnictví. Myslím si, že je to obrovská nespravedlnost.

Poslední dva roky jste strávil ve vazbě na oddělení se zvýšenou ostrahou. Jaké to bylo?

Těžko se to vysvětluje. Ve věznici jsem se nemohl setkávat s ostatními jako odsouzení lidé ve volné vazbě. Oni mají otevřené cely a více aktivit. Já byl po celou dobu zavřený v cele. Mohl jsem trávit čas jen s těmi, kteří dostali velké tresty, třeba za vraždy a drogy.

Už jste se nějak vnitřně vyrovnal s tím, že několik dalších let nemusíte strávit na svobodě?

Pro mě je celý příběh od začátku šokem, naději ale pořád uvnitř mám. Věřím, že to ještě dopadne dobře. I když vrchní soud řekl, že už žádné odvolávací možnosti nemáme. Můžeme se už jenom dovolávat.

A hodláte tuto možnost využít?

Určitě ano, chci bojovat až do konce. Podle mě neexistuje žádný důkaz, že bych spáchal trestný čin. Naopak mohu dokázat, že jsem dělal všechno v souladu se zákonem. Rozhodl jsem se přijet do Česka, protože jsem si našel, že tu můžu pracovat s ayahuascou legálním způsobem. Proto jsem veřejně mluvil o tom, co dělám. Kdybych páchal trestný čin, tak bych se skrýval.

Podle soudu jste ale lidem na ceremoniích podával ayahuascu, která obsahovala DMT, což je v Česku zakázaná látka. Vy jste nevěděli, že je nelegální?

Věděl jsem o tom, že je zakázaná a že můžu mít u sebe jen půl litru ayahuascy s DMT. Když ji používám jenom pro sebe, tak to ale není trestný čin. Účastníci mých ceremonií u soudu popisovali účinky, které se objevují po požití ayahuascy bez DMT. Policie je nejdříve nechtěla vůbec vyslechnout, protože o nich mluvila jako o odběratelích drog. Nakonec je soud vyslechl a v průběhu hlavního líčení svědci říkali, že nedostávali žádné psychotropní látky.

Soudce výši trestu odůvodnil také tím, jak dlouho jste trestnou činnost páchali a poukázal na množství vašich klientů. Měli jste uspořádat nejméně sto rituálů, kterých se účastnilo přibližně 1300 lidí, od kterých jste inkasovali 10 milionů korun.

Neexistuje žádný důkaz pro to, že jsem na stovce ceremonií podával tisícům lidí nepovolenou látku. Všichni účastníci, kteří svědčili u soudu, říkali opak. Účinky, které popisovali, nesouvisí s ayahuascou s DMT. Neměli žádné vize ani halucinace.

Podle soudu vzniká po požití nápoje riziko chorobného návyku nebo psychických změn, což je pro společnost nebezpečné. To ale podle mě není pravda. Ayahuasca, ať už s DMT, nebo bez něj, podle odborných výzkumů návyková není a neměla by být na seznamu drog. Hlavně jsme ale nikomu neublížili a naopak mnoha lidem pomohli. Někteří z nich dokonce tvrdí, že jsme jim zachránili životy.

Říkáte, že na ceremoniích jste ayahuascu s DMT pil pouze vy, jakožto šaman, a ostatní pili nápoj bez DMT. Z jakého důvodu by pil nápoj s DMT pouze šaman?

V průběhu ceremonií se dostáváme do jiného stavu vědomí. Šaman, který účastníky vede, musí být více empatický, vnímat druhého člověka trošku jinak, mnohem hlouběji. To mi umožňuje ho pochopit, pomoct mu a nabídnout, co doopravdy potřebuje.

Vy si tedy navzdory soudu pořád stojíte za tím, že jste účastníkům nápoj s DMT nikdy nepodával?

Ano. Ayahuasca je tekutina, která může a nemusí obsahovat DMT. Je to výtažek z liány, který je v Česku povolený. Nápoj, který jsem podával účastníkům, nevyvolával halucinace a vize, ty vyvolává ayahuasca s DMT. Ceremonie s ayahuascou bez zakázané látky jsou v Česku legální. Proto jsem se také rozhodl je pořádat tady, a ne v Polsku.

Koncentrát nápoje jste si z Peru nechávali posílat už od roku 2015. Připouštěli jste si během ceremoniálů, že by to mohlo skončit vaším uvězněním? Vnímali jste nějaké riziko?

V žádném případě. Na internetu jsem zveřejňoval videa ze setkání účastníků po ceremoniích, kde říkali, jak to funguje. S manželkou jsme mluvili o našich akcích na festivalech, dělali jsme koncerty. Nikdy by mě nenapadlo, že za to půjdu do vězení. Dodnes se s tím nemůžu smířit.

Vy jste tedy nevěděli, že děláte něco nelegálního?

Byl jsem přesvědčený, že pokud podávám účastníkům ayahuascu bez DMT, nedělám nic špatného. Je pravda, že jsem si pro sebe objednával ayahuascu s DMT, kterou mi zadrželi. A to jsem i říkal u soudu, že toho lituji a že to byla chyba. Ale vím o jiných lidech, kterým zadrželi ayahuascu s DMT, a ti nestrávili ve vězení ani jeden den. Znám případy, kde se lidé doznali k tomu, že pořádali v Česku ceremonie s ayahuascou, a vyšli s podmíněným trestem. Nikdo nebyl takhle potrestaný.

Co vás vlastně k pořádání ceremonií vedlo?

Jezdil jsem do Peru a poprvé se zúčastnil ceremonií v roce 2013. Na některých účastníci ayahuascu vůbec nepili, jen šaman. Během obřadů jsem se dostal do stavu, který mi dovolil otevřít své srdce a vnímat realitu trochu jinak.

Žil jsem předtím špatným životem, což se díky ceremoniím změnilo. Začal jsem mít jinou stravu a žít jiný způsob života. Věci, které předtím pro mě měly hodnotu, ji najednou neměly. A ty, které jsem neviděl, najednou vidím - hlavně ty duchovní.

Jak ceremonie vypadaly?

Velkou roli měla hudba, zpěv i tanec. Hráli jsme na nejrůznější hudební nástroje, šamanské bubny, gongy, zpívali, tančili a meditovali. Učili jsme se správnému způsobu dýchání. To vše, včetně čisticího účinku ayahuascy bez DMT, užívání bylin, vlivu okolní přírody i atmosféry uvnitř skupiny umožňovalo, že se účastnící dostávali do stavu změněného vědomí bez vizí, halucinací či ztráty vědomí.

Viděl jsem, že obřady mají výsledky a pomáhají. Člověk, který byl závislý na alkoholu, byl najednou zdravý, spokojený se svým životem a už nemyslel na sebevraždu. Prostě se cítil lépe. Vidím, jak ceremonie lidem zlepšily život, a zlepšily ho i mně.

A jací lidé se ceremonií účastnili?

Lidé, kteří chtěli zlepšit svůj život, lidé s psychickými problémy, kteří se chtěli zbavit závislostí. Většina z nich si nesla nějaké trauma z minulosti. Hledali něco, co jim pomůže. Zkusili nemocnice, psychiatry, léčebny, ale nic jim dříve nepomohlo.

