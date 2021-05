Místo šesti let podmínka. Soud muži snížil trest za schvalování útoku v Christchurch

Za podporu a propagaci terorismu ve čtvrtek olomoucký vrchní soud snížil dvaadvacetiletému Benediktu Čermákovi z původních šesti let vězení na tříletý trest s podmíněným odkladem na dobu čtyř let. Muž podle rozsudku před dvěma lety v internetové diskusi schvaloval teroristický čin z března roku 2019 na Novém Zélandu.

Komentář napsal pod videem zachycujícím útočníka na dvě mešity v novozélandském Christchurchi; při útoku zahynulo pět desítek lidí.

V případu se odvolal Čermák a to do viny i trestu i státní zástupce. Odvolání podal ve prospěch obžalovaného, kdy žádal snížení trestu na spodní hranici trestní sazby, která v tomto případě činí pět až 15 let.

Pravicový extremista z Austrálie zastřelil v březnu 2019 při útoku ve dvou mešitách v Christchurchi pět desítek mužů, žen i dětí. Akci živě vysílal na internetu. Video bylo zveřejněno i na serveru, kam se tato drastická videa veřejně přidávala, a jeho uživatelé se k nim souhlasně vyjadřovali. Na serveru se k videu vyjádřil i muž z České republiky pod přezdívkou Ssman. "Jak jim chutná jejich medicína! Dobrá práce! ????" napsal v diskusi pod videem.

Policisté zjistili, že pod přezdívkou se skrývá Benedikt Čermák ze Znojma. Muž před soudem doznal, že je autorem výroků, odmítl však, že by tím projevoval sympatie či útok schvaloval, tvrdil, že tím chtěl naopak nad činem vyjádřit pochybnosti. Komentář prý mínil jako polemiku, což vyjádřil interpunkcí na konci věty. Podle soudu je však právní kvalifikace na místě.

Velký frajer, oceňovali útočníka další odsouzení

V souvislosti se schvalováním útoku na dvě mešity v novozélandském Christchurchi řešily české soudy více podobných případů, obžalovaní ale dosud dostávali podmíněné tresty. Krajský soud v Plzni uložil loni v únoru za podobný internetový komentář k témuž útoku třicetiměsíční podmíněný trest s tříletou zkušební dobou odsouzenému Michalu Trykarovi.

Ondřej Pudil ze Žďáru nad Sázavou napsal do internetové diskuse příspěvky, kde mimo jiné chválil, jakou střelec v mešitách zvolil ráži, a litoval, že si útočník nekoupil větší zásobníky. Za to dostal loni tříletý podmíněný trest.

Tříletý podmíněný trest dostal za schvalování útoku na Novém Zélandu i padesátiletý Václav Klestil. "Konečně měl někdo koule a ukázal, jak se na Mohamedány musí. Dobrá práce," napsal na Facebooku. Za podporu a propagaci terorismu dostala dvouletý podmíněný trest od Pražského městského soudu i Renata Pelikánová za výroky na Facebooku. "Tak tohle je velký frajer, kéž by nás takových bylo víc, když s těma sviněma muslimskýma vlády nic nedělají a ještě jim ustupují," napsala a dodala, že muži děkuje za odvahu.

Samotného atentátníka potrestal soud na Novém Zélandu doživotím bez možnosti podmínečného propuštění. Stal se prvním člověkem v této zemi odsouzeným k takovému trestu. Australský pravicový extremista Brenton Tarrant loni na jaře při útocích na dvě mešity zastřelil 51 lidí, dalších pět desítek utrpělo zranění. Šlo o nejhorší násilný čin, jaký Nový Zéland kdy zažil.

Video: Po útoku na mešity na Novém Zélandu zůstaly desítky mrtvých