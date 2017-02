před 50 minutami

Krajský soud ve Zlíně v úterý uložil majiteli Likérky Drak z Chvalčova na Kroměřížsku Pavlu Čanigovi za krácení daně ve prospěch organizované zločinecké skupiny 11,5 roku vězení. Bývalý jednatel distribuční firmy Verdana Robert Sedlařík by měl podle rozsudku strávit ve vězení deset let. Tresty od dvou do čtyř let soud uložil i čtyřem obchodním zástupcům. Případ někdejšího jednatele další distribuční firmy Nápoje Cyrano Dominika Nagyho soud vyloučil k samostatnému projednání. Škoda způsobená státu byla podle státního zástupce Roberta Henzela vyčíslena na 1,29 miliardy korun.

autor: ČTK