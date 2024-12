Divokej západ, nic netuší, zlobí se youtubeři. Křivda se nestala, uklidňoval šéf rady

Vyhrocený spor mezi youtubery či influencery a Radou pro rozhlasové a televizní vysílání se přenesl do Poslanecké sněmovny. Některým tvůrcům videí vadí, že by se měli registrovat, a pravidla označují za nejasná. "Jednáme podle zákonů. Nestaly se žádné křivdy, nikomu se nic nepřihodilo, žádnou pokutu jsme neudělili," oponoval šéf vysílací rady. Aktuálně.cz bylo u jejich jednání.

Mělo to být uzavřené jednání. Nakonec ale jeho svolavatel a předseda výboru pro mediální záležitosti Patrik Nacher (ANO) pustil dovnitř i novináře čekající za dveřmi. Mohli tak sledovat historicky první setkání známých youtuberů s poslanci a členy vysílací rady.

Zhruba třicítka lidí se střetla kvůli nedávno vydané zprávě rady, že se tvůrci internetových videí musí u úřadu registrovat. Někteří se začali bouřit. Tvrdí, že není zcela jasné, koho se registrace týká, a samotnou povinnost považují za zbytečnou. Vyjadřují také obavu, že při nesplnění dostanou likvidační pokutu. Přestože ministr kultury Martin Baxa (ODS) reagoval, že se nemusí ničeho obávat, atmosféru to neuklidnilo.

Poslanec Patrik Nacher na jednání doporučuje, aby se zatím autoři videí obraceli se svými dotazy přímo na vysílací radu. "Ať se jí zeptají, jestli za stávajících podmínek do evidence spadají, či nikoliv. To bych jim doporučil nejvíce ze všeho, je to jeden telefon nebo e-mail," radil Nacher.

Podle něj je nejdůležitější, že se podařilo zklidnit emoce a bude možné hledat řešení. "Chci, abychom na příštím jednání měli informace o tom, jak řeší tuto problematiku okolní země," avizoval.

"Nikomu se nic nepřihodilo"

Předseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Václav Mencl (ODS) se kritice bránil a youtubery uklidňoval. "Nechci, aby členové rady byli vláčeni s tím, že mají nějaké černé úmysly. Nic takového nemáme, jednáme podle zákonů. Nestaly se žádné křivdy, nikomu se nic nepřihodilo, žádnou pokutu jsme neudělili," řekl.

Zdůraznil, že jeho úřad nejedná svévolně a řídí se platnými předpisy. Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání, jak zní jeho celý název, platí v Česku už 14 let. Právě ten povinnou registraci vysílatelů zakotvil.

Jak ale debata u kulatého stolu ukázala, není jasné, na koho se povinnost vztahuje. Někteří účastníci označili kritéria za "gumová". Evidence se podle rady týká toho, kdo vysílá pro širokou veřejnost, a to nejen pokud si videi vydělává, ale například také když jimi chce informovat nebo bavit. Rada to považuje fakticky za konkurenci k televiznímu vysílání, na které dohlíží především.

Šéf rady však kritiky moc neuklidnil. Například Jonáš Čumrik známý jako Johny Machette, který má přes 150 tisíc sledujících, napsal přímo z jednání na sociální sítě tuto zprávu: "Jsem ve sněmovně na zasedání ohledně RRTV a registrací influencerů. To je neuvěřitelně Divokej západ a možnost vrátit se v čase, protože tohle s aktuální dobou v tomto oboru NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO! Působí to tak, že tahle parta o tomto 'oboru' netuší zdaleka nic. AU," stěžoval si.

"Tvůrci na sociálních sítích a v online prostoru už dávno regulováni jsou platnými zákony a toto je jen další regulace naprosto nad rámec toho, co je potřeba. A pokud už někoho registrovat, tak by se mělo přesně specifikovat, koho se to týká," řekl další kritik, Petr Lutonský. Debatující zatím nenašli společnou řeč. Shodli se ale aspoň na tom, že se do Vánoc sejdou ještě jednou.

